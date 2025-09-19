حصاد الأسواق (12.09.2023)
أنهت مؤشرات وول ستريت جلسة أمس بمكاسب، حيث كسب مؤشر ناسداك أكثر من 1% مدفوعاً بمكاسب شركات التكنولوجيا. ارتفع مؤشرا S&P 500 وDow Jones بنسبة 0.67%...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
جلسة أسهم إيجابية إلى حد ما في وول ستريت. المؤشرات تربح 0.5-0.7% والدولار يخسر قليلا. ارتفع سهم تسلا (TSLA.US) بنحو 7.0%. ويأتي ارتفاع الأسهم مدفوعًا...
انخفضت البيتكوين بنسبة 2.70٪ وتكافح من أجل الحفاظ على منطقة الدعم الرئيسية عند مستوى 25200 دولار. لا تتحسن المعنويات في السوق، والقرار القادم في 13 سبتمبر...
افتتحت وول ستريت على ارتفاع طفيف ضعف الدولار والعوائد ثابتة للسندات لأجل 10 سنوات كوالكوم (QCOM.US) تحقق مكاسب بعد تجديد صفقتها مع أبل تجلب...
ارتفعت الفضة اليوم بما يزيد عن 1%، على غرار البلاتين. في المقابل، ارتفع البلاديوم أكثر من 2%، بينما ارتفع الذهب 0.5%. وهذا هو تأثير الدولار الأمريكي الضعيف...
ارتفاع مؤشر DAX في بداية أسبوع مهم تتقلب الأسواق في تقييم نهاية رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي تستثمر شركة BMW (BMW.DE) في مصنع...
يتم تداول العملات المشفرة على انخفاض اليوم على الرغم من أن مؤشر الدولار يخسر أكثر من 0.3٪ وترتفع المؤشرات ببطء. من المحتمل أن يوضح هذا أن أسباب عمليات...
سيكون هذا الأسبوع مهمًا بشكل خاص لزوج اليورو/الدولار الأمريكي لسببين. أولاً، سيكون لدينا بيانات حول التضخم في الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن...
بدأت بداية أسبوع التداول الجديد بداية سريعة نسبيًا، مدفوعة بتعليقات محافظ بنك اليابان أويدا، الذي ذكر للمرة الأولى علنًا إمكانية تنفيذ إجراءات نقدية أكثر...
انتعش سعر العقود الآجلة على مؤشر داكس الألماني (DE30) مرة أخرى الأسبوع الماضي من منطقة الدعم عند 15600 نقطة. يظهر تشكيل Pinbar مؤيد للنمو على الفاصل الزمني...
تشير العقود الآجلة الأوروبية إلى افتتاح أعلى للجلسة في القارة القديمة تركز اهتمام المستثمرين على الين الياباني وتعليقات أويدا المتشددة تشير العقود...
بلغ التضخم في مؤشر أسعار المستهلك في أغسطس 4.8% على أساس سنوي مقابل التوقعات البالغة 5.4% على أساس سنوي. وكانت ديناميكيات شهر/شهر -0.8% مقابل التوقعات...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة يوم الجمعة على ارتفاع طفيف، لتكف عن الانخفاضات التي سجلتها طوال الأسبوع الماضي. ارتفع مؤشر ناسداك القياسي لشركات التكنولوجيا...
مؤشرات القارة العجوز أنهت جلسة اليوم بمزاج أفضل قليلاً، نظراً للتراجعات التي سجلتها مع بداية التداولات في أوروبا. ارتفع مؤشر DAX الألماني بنسبة 0.14%،...
قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر سبتمبر يلوح في الأفق، ولكن لا يزال هناك جزء رئيسي نهائي من البيانات الأمريكية التي سيتم إصدارها الأسبوع المقبل...
تدهورت معنويات الأسواق، كما يتضح من الانخفاض الطفيف في مكاسب المؤشرات وارتفاع العائدات. الدولار يكتسب أيضا. ومن المثير للاهتمام أن توقعات رفع البنك المركزي...
يتأثر سوق النفط الآن بشكل كبير بقرارات أوبك+، وتحديداً دول مثل المملكة العربية السعودية وروسيا. وقررت هاتان الدولتان تمديد خفض الإمدادات حتى نهاية العام...
الدولار الأمريكي، على الرغم من أن حجم ارتفاعه محدود إلى حد ما اليوم، إلا أنه لا يزال يقترب من كسر أطول خط أسبوعي له منذ تسع سنوات على أساس أسبوعي، مدعومًا...
