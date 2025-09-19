الولايات المتحدة: US100 يعوض بعض خسائر الأسبوع في التداول المبكر!
تبدأ وول ستريت جلسة الجمعة بمكاسب معتدلة لا تزال شركة أبل (AAPL.US) تحت ضغط القيود الصينية؛ جي بي مورغان يخفض السعر المستهدف لأسهم الشركة تقدم Planet...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
المزيد
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
المزيد
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
المزيد
تبدأ وول ستريت جلسة الجمعة بمكاسب معتدلة لا تزال شركة أبل (AAPL.US) تحت ضغط القيود الصينية؛ جي بي مورغان يخفض السعر المستهدف لأسهم الشركة تقدم Planet...
تم إصدار تقرير الوظائف لشهر أغسطس من كندا اليوم في الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير زيادة بمقدار 20 ألفًا في إجمالي العمالة...
تواصل البورصات الأوروبية خسائرها الأسبوعية خطاب بار من بنك الاحتياطي الفيدرالي وبيانات سوق العمل الكندية في التقويم DE30 عند مستويات دعم مهمة شهدت...
أصبح الغاز الطبيعي في دائرة الضوء اليوم بعد أن أعلنت نقابات العمال في أستراليا أنها ستبدأ إضرابًا طال انتظاره في مصانع شيفرون الأسترالية للغاز الطبيعي...
المؤشرات الأوروبية تستعد لافتتاح على ارتفاع. سيتم إصدار بيانات الوظائف الكندية لشهر أغسطس في الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت جرينتش. ارتفاع أسعار الغاز...
أنهت مؤشرات وول ستريت تعاملات الأمس على انخفاض، حيث انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.32%، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.89%، وانخفض مؤشر راسل 2000 بنسبة...
أشارت قراءة المطالبات القوية إلى سوق عمل قوي و"متوافق" مع خدمات ISM الأعلى من المتوقع أمس ارتفع الدولار وسط موجة من العزوف عن المخاطرة،...
صدرت تقارير تقييم الأثر البيئي اليوم، لكن OIL.WTI لم يتفاعل معها بقدر ما كان رد فعل NATGAS، حيث يمكننا أن نرى ارتفاعًا بنسبة 4٪ مدعومًا بمخزونات أمريكية...
وول ستريت تفتتح على خسائر، أكثر من 1% بعقود US100 بيانات كلية قوية من الولايات المتحدة، وقراءة منخفضة أخرى للمطالبات أدت بيانات التصدير والاستيراد...
تداولات شيفرون عند أعلى مستوى في 4 أشهر السعودية وروسيا تمددان تخفيضات الإمدادات أدى جنون الذكاء الاصطناعي إلى فصل شركة شيفرون عن مؤشرات السوق الواسعة يتم...
الولايات المتحدة الأمريكية، مطالبات البطالة: الفعلي: 216 ألفًا. التوقعات 233.5 ألف؛ سابقا 228 الف تكاليف العمالة: الإنتاجية...
يدعم العزوف عن المخاطرة على نطاق واسع في الأسواق العالمية مؤشر الدولار الأمريكي بعد تقرير ISM الذي جاء أفضل من المتوقع يوم أمس. كما تم نشر ما يسمى بالكتاب...
تم اليوم نشر الورقة التجميعية لصندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي بعنوان "سياسات الأصول المشفرة". يجمع التقرير النصائح والقواعد...
يتم تداول المؤشرات الأوروبية على ارتفاع طفيف DE30 يرتد من 15,650 نقطة تنخفض شركة Infineon حيث تخطط الصين لتوسيع الحظر على استخدام أجهزة iPhone يتم...
فاجأت مراجعة الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو للربع الثاني من عام 2023 الأسواق، التي كانت تتوقع قراءة نمو بنسبة 0.6٪. الناتج المحلي الإجمالي...
قد شهد الين الياباني تقلبات كبيرة في الآونة الأخيرة، مما أدى إلى تزايد المخاوف بين قادة الحكومة في اليابان. وقد أبلغ نائب وزير المالية للشؤون الدولية في...
بيانات سوق العمل في الولايات المتحدة - مطالبات البطالة الأسبوعية آيفي مؤشر مديري المشتريات من كندا خطابات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التقويم...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم