حصاد الأسواق (07.09.2023)
تم تداول المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ على انخفاض. انخفض مؤشر Nikkei225 الياباني بنسبة 1.0%، وانخفض مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي بنسبة 0.75%،...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
بدأت مؤشرات وول ستريت التداول اليوم على انخفاض مع تعمق الانخفاضات في وقت لاحق بعد صدور بيانات ISM للخدمات لشهر أغسطس. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500...
علقت سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، اليوم على الوضع في الاقتصاد الأمريكي. وبشكل عام، أشارتت كولينز إلى أن أسعار الفائدة قد ترتفع...
شركة AMC Entertainment (AMC.US)، سلسلة دور السينما الأمريكية وواحدة من الشركات التي كانت في طليعة "جنون الأسهم الميمية"، تراجعت اليوم بأكثر...
يعد الدولار الأمريكي واحدًا من أفضل عملات مجموعة العشرة أداءً اليوم، حيث انخفض فقط مقابل الين الياباني (JPY) والدولار الأسترالي (AUD). ارتفع الدولار الأمريكي...
تعد شركة Gogo (GOGO.US)، المزود الأمريكي للإنترنت عريض النطاق على متن الطائرة لطائرات رجال الأعمال، واحدة من أفضل الأسهم الأمريكية أداءً اليوم. وارتفعت...
افتتحت المؤشرات الأمريكية على انخفاض تعمقت الانخفاضات بعد القفزة غير المتوقعة في ISM Roku يقفز بعد إعلان تسريح العمال بدأت مؤشرات وول ستريت...
شهد الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي قفزة في التقلبات في الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم، بعد إعلان قرار سعر الفائدة من بنك كندا بالإضافة إلى...
يتم تداول معظم المؤشرات في أوروبا على انخفاض اليوم مؤشر DE30 يخسر 0.50% ويتداول بالقرب من 15700 نقطة جاءت بيانات طلبيات الصناعية من ألمانيا مرة...
يخسر سهم Watches of Swizterland (WOSG.UK) اليوم 1.5%، لكنه محى بقوة الانخفاضات في الأيام الأخيرة التي غذتها تكهنات بأن رولكس كانت تفكر في توجيه المبيعات...
يعد البلاتين والبلاديوم حاليًا أكثر المعادن في ذروة البيع. وحتى المعادن الصناعية تعمل حاليًا بشكل أفضل بكثير. ومن المثير للاهتمام أننا خلال جلسة اليوم...
كان للتمديد الطوعي الأخير لتخفيضات إمدادات النفط من قبل روسيا والمملكة العربية السعودية حتى نهاية عام 2023 تأثير ملحوظ على أسعار النفط العالمية. وكان لهذين...
الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي يتجاوز التوقعات على أساس سنوي بيانات الميزان التجاري الأمريكي لشهر يونيو مؤشر خدمات ISM الأمريكي قرارات أسعار...
تم تداول المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ على انخفاض في الغالب. ارتفع مؤشر Nikkei225 الياباني فقط بنسبة 0.70%. انخفض مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي...
ارتفعت أسهم بلاكستون (BXMT.US) وإير بي إن بي (ABNB.US) يوم الثلاثاء بعد الإعلان عن انضمام الشركتين إلى مؤشر ستاندرد آند بورز 500، اعتبارًا من 18 سبتمبر....
تفتح الأسواق الأمريكية على انخفاض في اليوم الأول بعد عطلة نهاية الأسبوع الطويلة. جاءت طلبيات المصانع أفضل قليلاً من المتوقع. السعودية تمدد التخفيضات. ارتفع...
من المقرر أن يعلن بنك كندا قراره المقبل بشأن السياسة النقدية غدًا في الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش (الأربعاء 6 سبتمبر). وتتوقع السوق أن يبقي محافظو البنوك...
تعمل Visa (V.US)، وهي شركة عالمية لتكنولوجيا المدفوعات، على توسيع آفاقها من خلال الدخول في مجال blockchain مع Solana. تهدف الشراكة إلى تحديث حركة الأموال...
ارتفع خام برنت (OIL) وخام غرب تكساس الوسيط (OIL.WTI) بأكثر من 1.5٪ بعد إعلان الإنتاج من المملكة العربية السعودية. وأعلنت المملكة أنها ستمدد خفض الإنتاج...
أدلى كريستوفر جي والر، عضو مجلس إدارة بنك الاحتياطي الفيدرالي، ببعض التعليقات حول السياسة النقدية والاقتصاد بعد ظهر اليوم. يمكن اعتبار التعليقات متشائمة...
