ارتداد DE30 من منطقة الدعم 15,750 نقطة
تداول مؤشرات سوق الأسهم الأوروبية بشكل مختلط يرتد DE30 من مستوى تصحيح 23.6% كومرتس بنك يتراجع بعد تخفيض تصنيف باركليز تتداول مؤشرات سوق الأسهم...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
المزيد
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
المزيد
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
المزيد
تداول مؤشرات سوق الأسهم الأوروبية بشكل مختلط يرتد DE30 من مستوى تصحيح 23.6% كومرتس بنك يتراجع بعد تخفيض تصنيف باركليز تتداول مؤشرات سوق الأسهم...
النفط ومن المتوقع هذا الأسبوع أن يتم الإعلان رسميًا عن تمديد تخفيضات الإنتاج الإضافية من قبل المملكة العربية السعودية وصادرات روسيا حتى أكتوبر. ومن...
تخصص شركة Apple (AAPL.US) جزءًا كبيرًا من أموال البحث والتطوير (R&D) لدعم مبادرات الذكاء الاصطناعي التوليدية ودمج قدرات الذكاء الاصطناعي في جميع...
تخسر أكبر شركة للطاقة المتجددة في الدنمارك وتقوم بتركيب مزارع الرياح البحرية (ORSTED.DK) أكثر من 6.5٪ اليوم. قبل بضعة أيام، حذرت الإدارة من تأجيل برامج...
بما أن وول ستريت ستبدأ الأسبوع اليوم بعد إجازة الأمس بسبب عطلة عيد العمال، فإن أنظار المستثمرين حول العالم ستكون على الشركات المدرجة في مؤشر ناسداك (US100)....
كان أداء مؤشرات مديري المشتريات في أوروبا أضعف في الغالب من القراءات الأولية. وفي البلدان التي أبلغت عن البيانات لأول مرة اليوم، كانت القراءات أيضًا أسوأ...
المؤشرات الأوروبية تفتتح على انخفاض بيانات كلية ضعيفة من الصين مرة أخرى ينتظر المستثمرون قراءات مؤشر مديري المشتريات للخدمات من أوروبا والميزان...
كان أداء مؤشرات آسيا والمحيط الهادئ سيئًا، في أعقاب البيانات الكلية الأضعف من المتوقع من الصين. أغلق مؤشرا نيكي/توبيكس وكوسبي الجلسة بشكل مسطح، مسجلين...
في تحليل اليوم، نبدأ بتحليل مؤشر الدولار الأمريكي، والذي بدأ، وفقًا للتحليل الفني، في إظهار إشارات قد تجذب انتباه المستثمرين. كسر السعر خط الاتجاه الهبوطي...
يتم تداول المؤشرات الأوروبية على ارتفاع. والأسواق في الولايات المتحدة وكندا مغلقة اليوم يواجه الثيران على DE30 مشكلة في التغلب على مستوى 16000 نقطة بيانات...
اليوم، الأسواق في الولايات المتحدة الأمريكية مغلقة بسبب عطلة عيد العمال. لا يتم التداول في الأدوات الأساسية، وتظل أسواق الأوراق المالية مغلقة. ونتيجة لذلك،...
في الأسابيع الأخيرة، لاحظنا انخفاضات كبيرة في مخزونات النفط في الولايات المتحدة. ويرجع ذلك إلى النمو المحدود في الإنتاج وانخفاض الواردات نسبيا. ومن المثير...
كانت المؤشرات الصينية الأفضل أداءً خلال الجلسة الآسيوية الأولى في الأسبوع الجديد. هناك بعض الأسباب الوجيهة وراء تحسن المعنويات تجاه الأسهم الصينية اليوم: تعليقات...
من المقرر أن يعلن بنك الاحتياطي الأسترالي قراره المقبل بشأن السياسة النقدية غدًا في الساعة 5:30 مساءً بتوقيت جرينتش. يتوقع السوق أن يبقي بنك الاحتياطي...
تم إصدار مؤشر Sentix لمنطقة اليورو لشهر سبتمبر اليوم في الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت جرينتش. وكانت هذه هي القراءة الوحيدة الجديرة بالملاحظة للبيانات الاقتصادية...
عادت العملات المشفرة إلى الإستقرار، وأثبتت النشوة المؤقتة التي سادت الأسبوع الماضي بسبب قرار المحكمة الأمريكية الذي انتقد التأجيل "غير المبرر"...
الأسواق الأوروبية تستعد للافتتاح على ارتفاع بيانات المستوى الثاني من أوروبا والمتحدثين عن البنك المركزي الأوروبي العطلات في الولايات المتحدة وكندا تشير...
بدأت المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ تداولات الأسبوع الجديد على ارتفاع. ارتفع مؤشر Nikkei وS&P/ASX 200 بنسبة 0.5%، ويتداول مؤشر Kospi على...
تخسر المؤشرات الرئيسية في الولايات المتحدة قوتها في نهاية الأسبوع، على الرغم من الافتتاح المرتفع في بداية الجلسة. يتم تداول مؤشر US500 بانخفاض بنسبة...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم