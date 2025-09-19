ثلاثة أسواق للمتابعة الأسبوع المقبل (04.09.2023)
لقد أصبح تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر أغسطس وراءنا بالفعل، وبينما لا يزال هناك بعض الوقت حتى اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، سوف يستمع المستثمرون...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
انخفضت البيتكوين بنسبة 2٪ وعمقت أدنى مستوياتها الأخيرة. ينخفض السعر حاليًا إلى حوالي 25400 دولار. منذ ما يقرب من أربعة أيام، غمرت النشوة المستثمرين في...
كان هذا الأسبوع مهمًا بشكل خاص، حيث بدأت العديد من منشورات الاقتصاد الكلي في إظهار ضعف سوق العمل، والذي يعتبر قطاعًا متخلفًا. وفي منتصف الأسبوع، أظهر تقرير...
افتتحت المؤشرات الأمريكية على ارتفاع اليوم، مع ارتفاع مؤشري US500 وUS100 بحوالي 0.60% تظهر بيانات العمالة الأمريكية أولى علامات الضعف، مع ارتفاع معدل...
مؤشر ISM الصناعي لشهر أغسطس: المؤشر: الفعلي: 47.6؛ المتوقع: 47؛ سابقا 46.4 التوظيف: الفعلي: 48.5 المتوقع: 44.2؛ سابقا 44.4 الأسعار المدفوعة:...
صدرت بيانات PMI التصنيعي من الولايات المتحدة في الساعة 5:45 بتوقيت دبي الفعلي: 47.9, المتوقع:47 , السابق 49
أعلنت شركة Dell Technologies (DELL.US) عن نتائج مبهرة للربع الثاني، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة تزيد عن 12% في تعاملات ما قبل السوق. تفوقت شركة تكنولوجيا المعلومات...
جاء الناتج المحلي الإجمالي الكندي أقل من توقعات السوق، وارتفع الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي: الناتج المحلي الإجمالي (على أساس سنوي): -0.2%...
صدر اليوم تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي لشهر أغسطس في الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت جرينتش. هذا هو الجزء الأخير من البيانات الرئيسية من سوق العمل...
تؤدي البيانات الضعيفة من الاقتصاد الأمريكي، وخاصة من سوق العمل، إلى تقليل فرص رفع سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي في الاجتماع المقبل ونهاية دورة...
يتم تداول العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم بينما يتم تداول مؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) بشكل ثابت خلال اليوم. ومع ذلك، قد يتغير...
يتم تداول المؤشرات الأوروبية على ارتفاع طفيف يحاول المضاربون على الارتفاع في DE30 اختراق مستوى المقاومة البالغ 16000 نقطة قبل تقرير الوظائف غير الزراعية تستمر...
يعتبر الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي أحد أزواج العملات التي قد تشهد المزيد من التقلبات في وقت مبكر من بعد الظهر اليوم. وذلك لأنه سيتم إصدار تقريرين...
تم إصدار عدد من مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية لشهر أغسطس من الدول الأوروبية هذا الصباح. ومع ذلك، كانت غالبية هذه التعديلات عبارة عن مراجعات للتقديرات...
المؤشرات الأوروبية تستعد لافتتاح على إستقرار تقرير NFP لشهر أغسطس في دائرة الضوء بيانات المسح من أوروبا والولايات المتحدة تشير العقود الآجلة...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداولات الأمس على انخفاض في الأغلب. وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.16%، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.48%، وارتفع مؤشر ناسداك...
ارتفعت أسهم شركة البرمجيات Salesforce (CRM.US) بنسبة 6٪ تقريبًا بعد افتتاح الجلسة الأمريكية مدعومة بنتائج الربع الثاني، لكنها تمكنت منذ ذلك الحين من التخلي...
افتتحت وول ستريت الجلسة ثابتة إلى حد ما، وسجل مؤشر US100 مكاسب بنسبة 0.4% قراءات بيانات كلية مختلطة من الولايات المتحدة ارتفع سهم Arista Networks...
بلغت مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية (EIA) 32 مليار قدم مكعب مقابل 29 مليار قدم مكعب المتوقعة. و18 مليار قدم مكعب سابقا ارتد NATGAS على M1...
