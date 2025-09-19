⏫⏫خام غرب تكساس الوسيط يرتفع 1.4%!
يتم تداول خام غرب تكساس الوسيط (OIL.WTI) على ارتفاع حتى على الرغم من قوة الدولار الأمريكي اليوم. العامل الرئيسي الذي يدفع أسعار النفط الخام إلى الارتفاع...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
وصلت Visa إلى أعلى مستوياتها خلال عامين أمس تلمح وول ستريت جورنال إلى الزيادة الوشيكة في رسوم التبادل قد يكون تأثير ارتفاع الرسوم مهملا يحاكي...
مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة على أساس سنوي: 4.2% متوقعة. 4,2% مقابل 4,1% سابقاً مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي...
في الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش، علمت الأسواق حزمة من بيانات التضخم من منطقة اليورو وإيطاليا. تبين أن قراءة مؤشر أسعار المستهلك من منطقة اليورو كانت ثابتة...
في البداية، لم يُظهر أعضاء البنك المركزي الأوروبي أي ميل لرفع أسعار الفائدة في شهر يوليو ومع ذلك، سمح الإجماع في النهاية بزيادة قدرها 25 نقطة أساس هناك...
ارتفعت أسهم أكبر بنك في سويسرا، UBS (UBSG.CH)، اليوم بنسبة 6٪ بعد تقرير الربع الثاني، وبعد ذلك أصبح السوق مقتنعًا بأن الاستحواذ على بنك Credit Suisse المفلس...
في 31 أغسطس 2023، أصدرت Swift نتائج من سلسلة تجاربها الجديدة التي توضح أن بنيتها التحتية يمكن أن تسهل النقل السلس للأصول المرمزة عبر سلاسل بلوكتشين متعددة....
تتداول المؤشرات الأوروبية على ارتفاع يفشل المضاربين على صعود DE30 مرة أخرى بالقرب من 16000 نقطة شركة Siemens Mobility تفوز بمناقصة القطارات الكهربائية...
قد تؤدي بيانات سوق العمل الأضعف إلى تقليل فرص رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ارتفاع أسعار النفط يعزز الدولار الكندي كان...
تم نشر بيانات التضخم في فرنسا لشهر أغسطس في الساعة 7:45 صباحًا بتوقيت جرينتش اليوم: مؤشر أسعار المستهلكين: الفعلي 4.8% على أساس سنوي؛ المتوقع...
تقارير مؤشر أسعار المستهلك القادمة من الدول الأوروبية، بما في ذلك فرنسا وبولندا محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأخير بيانات سوق العمل الأمريكية...
انتهت جلسة أمس في وول ستريت بمكاسب طفيفة للمؤشرات الرئيسية. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.38%، ومؤشر ناسداك بنسبة 0.56%، وارتفع مؤشر راسل...
تم محو الارتفاع بأكثر من 2800٪ في أسهم سلسلة دور السينما AMC (AMC.US) خلال ذروة السوق الصاعدة لعام 2021 بالكامل تقريبًا. وفي ذلك الوقت، كاد ارتفاع السهم...
مخزونات النفط الخام (تقرير وزارة الطاقة): -10.584 مليون برميل (المتوقع: -3.267 مليون برميل؛ السابق: -6.135 مليون برميل) مخزون نواتج التقطير: 1.235...
ارتفاع مبيعات المنازل الأمريكية بنسبة 0.9% على أساس شهري مقارنة بالتوقعات. -0,6% م/م و: 0,4% م/م سابقاً ومع ذلك، فمن الجدير بالذكر أن هذه...
افتتحت وول ستريت الجلسة بشكل مسطح، سادت مشاعر مختلطة ارتفعت عقود داو جونز (US30) بنسبة 0.22% مع ارتفاع عقود ناسداك (US100) بنسبة 0.07%. المستثمرون...
تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني. نمو الناتج المحلي الإجمالي (السنوي). الفعلي: 2.1%. المتوقع: 2,4%. السابق: 2.0% PCE الأساسية....
صدر اليوم تقرير التوظيف الأمريكي ADP لشهر أغسطس عند الساعة 1:15 مساءً بتوقيت جرينتش. وكما هو الحال دائمًا، تمت مراقبة البيانات عن كثب نظرًا لأنها واحدة...
على الرغم من التحرك الجذري الذي اتخذه البنك المركزي التركي، والذي رفع أسعار الفائدة في ذلك الأسبوع من 17.5 إلى 25 بالمائة (مقابل توقعات محللي رويترز بنسبة...
تم إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلك الألماني لشهر أغسطس في الساعة 1:00 ظهرًا بتوقيت جرينتش: التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك: 6.1% فعليًا على أساس...
