أسواق الأسهم الأوروبية تتداول على انخفاض DE30 يرتد من منطقة 16000 نقطة يعد مؤشر أسعار المستهلكين الألماني لشهر أغسطس وADP الأمريكي من الأحداث الرئيسية...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
يتم تداول الدولار الأمريكي تحت الضغط اليوم، على الرغم من إن حجم الحركة صغير إلى حد ما مقارنة بالتراجع القوي يوم أمس. تمت جدولة عدد من الإصدارات الكلية...
ارتفعت عملة البيتكوين بأكثر من 7.0٪ في جلسة الأمس ما أهمية فوز Grayscale على هيئة الأوراق المالية والبورصات؟ من الناحية الفنية، انتعشت عملة البيتكوين...
تم إصدار تقرير التضخم لمؤشر أسعار المستهلكين (CPI) وHICP لشهر أغسطس في الساعة 8:00 صباحًا بتوقيت BTS: مؤشر أسعار المستهلكين: الفعلي 2.6% على أساس...
تشير مؤشرات العقود الآجلة إلى افتتاح مختلط في الأسواق الأوروبية العديد من منشورات مؤشر أسعار المستهلك من أوروبا اليوم، بما في ذلك من ألمانيا التقويم...
الأخبار السيئة لا تزال أخبار جيدة، مما يعني أن الأسواق لا تزال تتوقع سيناريو الهبوط الناعم. بعد تقرير بيانات افتتاح الوظائف الأسوأ الذي صدر يوم أمس،...
تتداول مؤشرات سوق الأسهم على ارتفاع اليوم مع تسارع المكاسب خلال جلسة التداول النقدي الأمريكية. وهذا نتيجة لإصدار بيانات ضعيفة من الولايات المتحدة. وهي...
تبين أن البيانات الأمريكية الصادرة اليوم كانت مخيبة للآمال - أرقام JOLTS أقل من 9 ملايين، وانخفضت معنويات المستهلك لدى كونفرنس بورد لشهر أغسطس إلى ما دون...
ارتفعت عملة البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى على خلفية الأخبار التي تفيد بأن محكمة الاستئناف الفيدرالية الأمريكية قضت بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات...
تم إصدار مؤشر ثقة المستهلك من Conference Board لشهر أغسطس اليوم في الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن تظهر البيانات انخفاضًا في المؤشر...
مؤشرات وول ستريت تفتتح دون تغيير يذكر نموذج الرأس والكتفين محتمل على US2000 تعلن شركة Best Buy عن أرباح قوية للربع الثاني من العام المالي بدأت...
Case-Shiller National NSA: : 0.0%على أساس سنوي في يونيو، مقارنة بـ -0.4% في الشهر السابق. مجمع كيس شيلر للمدن العشرة: -0.5% على أساس سنوي، مقابل -1.1%...
النفط: تشهد احتياطيات النفط الخام تراجعا منذ بداية شهر مارس/آذار الماضي، وهي الآن تبلغ نحو 434 مليون برميل في الولايات المتحدة. كما أن الاحتياطيات...
كان ارتفاع المؤشرات الصينية أحد الموضوعات الرئيسية في الأسواق في الأيام الأخيرة. على الرغم من أنه يعتمد إلى حد كبير على التوقعات والأمل (لم يحدث تحسن فعلي...
معنويات أفضل قليلاً قبل بداية الجلسة الأوروبية تستمر المؤشرات الصينية في الارتداد القراءات الكلية الرئيسية هي JOLTS ومؤشر المستهلك CB من الولايات...
جاءت بيانات ثقة المستهلك الألماني أضعف من التوقعات وأقل من القراءة السابقة: معنويات: -25.5 GfK مقابل -24.5 التوقعات و -24.4 سابقًا انخفضت...
على الرغم من ضغوط جني الأرباح في منتصف الجلسة الأمريكية يوم أمس، أغلقت مؤشرات وول ستريت على ارتفاعات. ارتفعت مؤشرات S&P 500 وداو جونز وناسداك...
تقف سوق اليورانيوم العالمية على حافة توسع محتمل غير مسبوق، مدفوعًا بالطلب المتزايد على الطاقة النووية كحل للمخاوف المتعلقة بتغير المناخ. ومع ارتفاع أسعار...
لا تزال معنويات سوق العملات المشفرة متباينة، حيث توقفت عملة البيتكوين مرة أخرى عن الانخفاضات إلى ما دون 26000 دولار. لا يزال مؤشر الدولار قويًا جدًا ويضع...
