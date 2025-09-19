عاجل: بيانات التصنيع من دالاس
مؤشر دالاس الصناعي لشهر أغسطس: الفعلي -17.2؛ المتوقع -18، سابقا -20 تعليق على التقرير: لا يزال التصنيع الكيميائي بطيئا يواجه...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
افتتحت وول ستريت على ارتفاع طفيف قبل صدور بيانات سوق العمل في وقت لاحق من هذا الأسبوع وافقت شركة 3M على دفع المزيد لحل الدعاوى القضائية لم يجلب...
كان زوج يورو/دولار EUR/USD في مركز الاهتمام منذ الأسبوع الماضي. وكان المستثمرون يتوقعون أن تؤدي تصريحات باول في ندوة جاكسون هول إلى تقلبات عالية في الأسواق....
يتم تداول المؤشرات الأوروبية على ارتفاع فشل DE30 في اختراق مستوى المقاومة 15800 نقطة ارتفاع Rheinmetall بعد تصريحات وزير المالية بدأت مؤشرات...
كان اليورو مقابل الدولار الأميركي في ارتفاع خلال الساعة الماضية أو نحو ذلك، مع تسارع المكاسب خلال النصف ساعة الماضية. ويأتي هذا بعد التعليقات التي أدلى...
بدأت أسعار الغاز الطبيعي الأمريكي (NATGAS) تداولات الأسبوع الجديد بفجوة سعرية صعودية. ويتداول NATGAS حاليًا على ارتفاع بنسبة 2٪ تقريبًا خلال اليوم....
تفوق أداء الأسهم الصينية خلال جلسة التداول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ اليوم، وكان هناك سبب وجيه وراء هذا الأداء المتفوق. أعلنت السلطات الصينية عن عدد...
المؤشرات الأوروبية تستعد لافتتاح مرتفع خطابات من أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي تقرير الوظائف الغير زراعية الأمريكي ومؤشر...
تم تداول المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ على ارتفاع اليوم. ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 1.6%، وارتفع مؤشر S&P/ASX 200 بنسبة 0.6%، وقفز مؤشر كوسبي...
يتم تداول اليورو دولار بالقرب من عمليات بيع بنسبة 0.7٪ اليوم ويختبر خط الاتجاه الصعودي بعد خطاب باول المتشدد في جاكسون هول. كان أداء بيانات اليوم وفقا...
اليوم في تمام الساعة 3:05 مساءً بتوقيت جرينتش، ألقى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خطابًا في الندوة في جاكسون هول. وبعد وقت قصير من بدء خطابه،...
جيروم باول يلقي كلمة في ندوة جاكسون هول الساعة 3:05 بتوقيت جرينتش. أهم تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول: في مواجهة النمو المستمر فوق الاتجاه،...
ووفقا لمصادر رويترز، تخطط السلطات الصينية لخفض الضريبة على تداول الأسهم بنسبة تصل إلى 50٪، وهي خطوة من شأنها أن تدعم السوق المحلية والاهتمام بسوق الأسهم...
أصدرت Nvidia (NVDA.US) تقرير أرباحها للربع الثاني من العام المالي 2024 (مايو - يوليو 2023) هذا الأربعاء بعد اختتام جلسة وول ستريت. وتبين أن النتائج كانت...
أصدر معهد Ifo الألماني مجموعة جديدة من مؤشراته اليوم في الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. وانخفض مؤشر مناخ الأعمال الرئيسي من 87.3 إلى 85.7 في أغسطس، وهو...
يعد خطاب جيروم باول في ندوة جاكسون هول الاقتصادية حدثًا رئيسيًا اليوم، وأسبوعًا أيضًا. ومن المقرر أن يبدأ رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي خطابه في الساعة...
المؤشرات الأوروبية تستعد لافتتاح منخفض قليلاً سيلقي بنك الاحتياطي الفيدرالي باول والبنك المركزي الأوروبي لاغارد خطابين اليوم مؤشرات سوق الأسهم الأوروبية...
وعلى الرغم من الافتتاح المرتفع، أنهت المؤشرات الأمريكية تعاملاتها يوم أمس بانخفاض يزيد عن 1%. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.35%، وانخفض...
يشير كولينز من بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن المزيد من الزيادات من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي أمر ممكن، ولكن يجب على البنك أن يكون حكيماً في قراراته....
