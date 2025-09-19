عاجل: NATGAS يقفز 3% بعد تقرير تقييم الأثر البيئي
أصدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن التغير في مخزونات الغاز الطبيعي اليوم في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
أدلى باتريك هاركر، عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، ببعض التعليقات حول السياسة النقدية بعد ظهر اليوم في...
أعلنت Nvidia عن تقرير أرباح ممتاز للربع الثاني من عام 2024 أمس. تبين أن ربحية السهم أعلى بنسبة 25٪ تقريبًا من المتوقع بينما فاقت المبيعات التوقعات بحوالي...
مؤشرات وول ستريت تفتتح على ارتفاع ناسداك يتخلى عن بعض المكاسب وسط عمليات جني أرباح نفيديا ارتفع Guess بأكثر من 20٪ بعد أرباح الربع الثاني من عام...
تسارع معدل التضخم في اليابان من 3% في يونيو/حزيران إلى مستوى قياسي بلغ 3.3% في يوليو/تموز ـ ومع ذلك فإن بنك اليابان يواصل الحفاظ على سياسته النقدية الحذرة....
تعد العملة المشفرة CurveDao واحدة من أكثر العملات أهمية من الناحية النظامية للتمويل اللامركزي (De-Fi). وفقًا لتقرير صدر في أوائل أغسطس، كان مؤسس نظام Curve...
النفط: تتسبب المخاوف المتعلقة بالنمو الاقتصادي في الصين في تراجع أسعار النفط الخام. ويقال إن الصين تمثل أكثر من 50% من نمو الطلب هذا العام ظهرت...
سيتم الإعلان عن بيانات طلبيات السلع المعمرة الأمريكية لشهر يوليو اليوم في الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت جرينتش. تبين أن التقرير كان مختلطًا - فقد انخفضت المبيعات...
ارتد الزوج من الحد الأدنى لهيكل 1:1 الاتجاه الرئيسي للزوج لا يزال صعوديًا بالنظر إلى الرسم البياني للجنيه الاسترليني مقابل الين الياباني،...
أعلن البنك المركزي لجمهورية تركيا (CBRT) عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية اليوم في تمام الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت جرينتش. كان من المتوقع أن يقوم CBRT...
قبل يومين فقط كتبنا أن مؤشر شركات التكنولوجيا الرئيسي ناسداك 100 يسعى جاهدا لكسر مستوى 15000 نقطة. وبعد تصحيح قوي بنسبة 8.0% تقريبًا بدأ في نهاية شهر يوليو،...
انتعشت المؤشرات الرئيسية في أوروبا في بداية الجلسة النقدية القرار بشأن أسعار الفائدة في تركيا إعانات البطالة الأمريكية وطلبيات السلع المعمرة جدول...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة الأمس بمكاسب قوية. ارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.60%، في حين ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.10%. وكان مؤشر داو جونز هو...
تعد شركة Abercrombie & Fitch (ANF.US) واحدة من أفضل شركات وول ستريت أداءً اليوم. أصدرت تجارة التجزئة للملابس في الولايات المتحدة تقرير أرباح قويًا...
تعد شركة Peloton Interactive (PTON.US) واحدة من أسوأ الأسهم الأمريكية أداءً اليوم. انخفضت أسهم الشركة بأكثر من 20٪ بعد إصدار تقرير أرباح الربع الرابع من...
أصدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وأشار تقرير معهد...
تم إصدار مؤشرات مؤشر مديري المشتريات (PMI) السريعة من الولايات المتحدة لشهر أغسطس اليوم في الساعة 2:45 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير...
مؤشرات وول ستريت تفتتح على ارتفاع ينتظر المستثمرون أرباح Nvidia سهم فوت لوكر يهبط بأكثر من 20% بعد تعليق توزيعات الأرباح بدأت مؤشرات وول ستريت...
تم نشر بيانات مبيعات التجزئة الكندية لشهر يونيو اليوم في الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت جرينتش. وكانت السوق تتوقع أن تبقى المبيعات الرئيسية ثابتة مقارنة بالشهر...
