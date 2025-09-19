⏫ الفضة ترتفع 1.7%!
يتم تداول الفضة اليوم بارتفاع بنسبة 1.7% تقريبًا وبنسبة 5% تقريبًا منذ بداية الأسبوع. وعلى الرغم من الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الصيني، فقد لاحظنا مكاسب...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
البورصات الأوروبية تمحو معظم المكاسب في الصباح الباكر بيانات مؤشر مديري المشتريات من ألمانيا ومنطقة اليورو تحت حاجز الـ 50 نقطة! مورجان ستانلي يرفع...
يعد تقرير Nvidia (NVDA.US) للربع الثاني أحد الأحداث الرئيسية، ليس فقط في سياق هذا الأسبوع ولكن ربما النصف الثاني بأكمله من العام على المؤشرات. تعد أسهم...
الخدمات: 48.7 مقابل إكسب. 51.0 (السابق 51.5) التصنيع: 42.5 مقابل التصدير. 45.0 (السابق 45.3) مركب: 47.9 مقابل إكسب. 50.3 (السابق 50.8) قوضت...
يشهد زوج العملات الرئيسي تقلبات متزايدة اليوم بسبب لهجة بيانات مؤشر مديري المشتريات الواردة من الاقتصادات الأوروبية الكبرى. ويخسر اليورو مقابل الدولار...
تماشيًا مع الانخفاض في مؤشر مديري المشتريات للخدمات في ألمانيا، انخفض أيضًا مؤشر مديري المشتريات للخدمات لمنطقة اليورو بأكملها. مؤشر...
مؤشر مديري المشتريات في المانيا الفعلية 39.1 (التوقعات 38.8، السابقة 38.8) مؤشر مديري المشتريات للخدمة الألمانية الفعلي 47.3 (التوقعات 51.5،...
تشير العقود الآجلة للمؤشر الأوروبي إلى افتتاح مرتفع للجلسة في القارة القديمة. سوف يتركز اهتمام المستثمرين اليوم على قراءات بيانات مؤشر مديري المشتريات...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة الأمس ضعيفة نسبياً. ارتفع مؤشر ناسداك القياسي لشركات التكنولوجيا بنسبة 0.06٪ فقط خلال اليوم، بينما خسر مؤشر S&P500...
وسط تدهور المعنويات في أسواق العملات المشفرة، تتفاقم الخسائر. جلبت بداية جلسة اليوم في وول ستريت انتعاشًا طفيفًا للمؤشرات. ومع ذلك، فإن الاندفاع لم يدم...
خسرت أسهم Charles Schwab (SCHW.US) ما يقرب من 4٪ اليوم وعمقت عمليات البيع على الرغم من قيام Morningstar برفع توصيتها إلى 80 دولارًا من 70 دولارًا قبل بضعة...
افتتحت وول ستريت على ارتفاع على الرغم من أن المؤشرات الرئيسية محت المكاسب المبكرة تقوم Coinbase بشراء أسهم في شركة Circle Stablecoin عادت عملية...
أشارت تعليقات توماس باركين من بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قوياً للغاية، خاصة بالمقارنة مع الدول الأخرى. وحتى لو حدث ركود،...
مبيعات المنازل في الولايات المتحدة الأمريكية: 4.07 مليون مقابل 4.15 مليون متوقعة و4.16 مليون سابقًا مبيعات المنازل على أساس سنوي: -2.2% مقارنة بـ...
البورصات في أوروبا تمحو جزءا من المكاسب المبكرة تدرس شركة Continental AG (CON.DE) بيع جزء من أعمالها في ContiTech قامت شركة Hauck & Aufhaeuser...
قررت وكالة التصنيف S&P Global خفض تصنيفات العديد من البنوك الإقليمية في الولايات المتحدة، مما أثار مخاوف بشأن السيولة، بعد لحظات من تحرك مماثل من قبل...
أبلغت شركة BHP Billiton (BHP.UK) ، أكبر شركة تعدين في العالم ، عن نتائج الربع الثاني ، والتي تفاعلت معها السوق ببيع مكثف في رد الفعل الأول ، ولكن السهم...
تبدأ ندوة جاكسون هول للسياسة الاقتصادية يوم الخميس خطاب باول يوم الجمعة حدث رئيسي لا يوجد وضوح بشأن قرار سبتمبر حتى الآن ، المزيد من البيانات قادمة يبدو...
يتداول زوج العملات EURGBP بشكل جانبي محاولة أخرى فاشلة للكسر دون منطقة الدعم 0.8530 يتم تداول اليورو مقابل الجنيه الاسترليني بشكل جانبي منذ نهاية...
تحاول العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 (US100) الصعود فوق مستوى 15000 نقطة هذا الصباح. كان المؤشر يتمتع بمكاسب قوية منذ مساء الجمعة وتسارعت الحركة للأعلى...
