التقويم الاقتصادي: بيانات أمريكية من الدرجة الثانية ، وخطابات من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي
المؤشرات الأوروبية تستعد للافتتاح على ارتفاع بيانات من المستوى الثاني من الولايات المتحدة قرار محتمل بشأن Grayscale Bitcoin ETF تشير العقود...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
المزيد
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
المزيد
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
المزيد
المؤشرات الأوروبية تستعد للافتتاح على ارتفاع بيانات من المستوى الثاني من الولايات المتحدة قرار محتمل بشأن Grayscale Bitcoin ETF تشير العقود...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس بشكل متباين. تفوق قطاع التكنولوجيا في الأداء ، محققًا مكاسب بنسبة 0.69٪ على مؤشر S&P 500 وقفز بنسبة 1.5٪ في...
اكتسبت أسهم Tesla (TSLA.US) أكثر من 5.5 ٪ يوم الاثنين ، لتكسر سلسلة من الانخفاضات التي استمرت ست جلسات بعد أن أضافت شركة الوساطة Baird Equity Research...
بدأ مؤشر S&P 500 (US500) الأسبوع الثالث على التوالي بخسائر. كانت الانخفاضات في المؤشرات تدعم ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي ، والذي بدوره كان يضغط على...
تسارعت الانخفاضات في أسهم شركة نيكولا (NKLA.US) لصناعة السيارات الكهربائية منذ الافتتاح في وول ستريت اليوم وقد تجاوزت بالفعل 14٪ حيث أعلنت الشركة عن إصدار...
تبدأ وول ستريت جلسة الثلاثاء بمكاسب Palo Alto Networks (PANW.US) في انتظار النتائج الفصلية ورفع التوقعات ارتفعت Nvidia (NVDA.US)...
شهدت Bitcoin الأسبوع الماضي أكبر انخفاض لها منذ انهيار FTX في نوفمبر 2022. انخفض سعر العملة المشفرة الرئيسية من 30 ألف دولار إلى 25900 دولار في غضون أيام....
البورصات الأوروبية ترتفع في بداية الأسبوع سوق العقارات تحت الضغط مع تحذير كريست نيكلسون (CRST.UK) Adyen (ADYEN.NL) يمدد موجة الانخفاض الديناميكية تجلب...
شهد US500 انخفاضًا بنسبة 5.0٪ من أعلى مستوياته في نهاية يوليو تميز الأسبوعان الماضيان بتدفق الأخبار السلبية في السوق يقع US500 في منطقة مقاومة رئيسية كانت...
يعتبر الين الياباني أحد أسوأ عملات مجموعة العشرة أداءً اليوم بعد محو المكاسب السابقة. ارتفع الين الياباني خلال الجلسة الآسيوية بسبب بعض تدفقات العزوف عن...
يعتبر الدولار الأسترالي أحد أسوأ عملات مجموعة العشرة أداءً اليوم. كان أداء الدولار الأسترالي ضعيفًا بعد قرار سعر الفائدة من بنك الشعب الصيني. أعلن بنك...
تم تعيين المؤشرات الأوروبية لافتتاح أقل قام بنك الصين الشعبي بتخفيض مخيب للآمال في أسعار الفائدة من بين أبرز أحداث هذا الأسبوع أرباح Nvidia ومؤشرات...
تم تداول المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ مختلطة خلال الجلسة الأولى من الأسبوع الجديد - ارتفع مؤشر نيكاي و كوسبي بنسبة 0.3٪ لكل منهما ، وارتفع...
جلب الأسبوع الماضي الكثير من المشاعر السلبية للأسواق المالية. تقدمت شركة Evergrande بطلب للحماية من الإفلاس في محكمة أمريكية - زاد ثاني أكبر مطور عقاري...
من غير المحتمل أن تبدأ الأمطار الغزيرة المرتبطة بظاهرة الطقس المعروفة باسم النينو في الأرجنتين حتى أكتوبر ، مما قد يؤثر على موسم زراعة الذرة في بعض أجزاء...
افتتحت وول ستريت اليوم منخفضة بسبب عدم اليقين بشأن رفع أسعار الفائدة الفيدرالية والظروف في الصين لا توجد تقارير اقتصادية كلية مهمة مقررة لهذا اليوم تتزايد...
فشلت ثاني أكبر عملة مشفرة في تعويض معظم الحركة الهبوطية خلال الـ 24 ساعة الماضية على الرغم من أن المصادر المجهولة التي نقلتها بلومبرج أشارت إلى أن هيئة...
من الواضح أن البورصات الأوروبية تخسر في نهاية الأسبوع HKComp تبدأ باعتماد سوق الدبب الفني يمدد Adyen (ADYEN.NL) انخفاضات الأمس H&M (HMB.SE)...
قدمت شركة مستحضرات التجميل والعطور والأزياء القابضة Estee Lauder (EL.US) اليوم نتائجها للربع الثاني. جاء التقرير أفضل مما توقعه المحللون. دعت التوقعات...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم