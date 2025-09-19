الولايات المتحدة: مزاج مختلط في وول ستريت. سهم Coherent في حالة من الذعر واندفاع على كافا!
ارتفاع وول ستريت بشكل طفيف في بداية جلسة الأربعاء مبيعات المنازل الجديدة والإنتاج الصناعي الأمريكي في الاتجاه الصعودي اكتسبت أسهم شركات التجزئة...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
المزيد
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
المزيد
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
المزيد
ارتفاع وول ستريت بشكل طفيف في بداية جلسة الأربعاء مبيعات المنازل الجديدة والإنتاج الصناعي الأمريكي في الاتجاه الصعودي اكتسبت أسهم شركات التجزئة...
في يوليو ، انتعش الإنتاج الصناعي بنسبة 1.0٪ بعد أن شهد انخفاضًا في الشهرين الماضيين. شهد الإنتاج الصناعي ارتفاعًا بنسبة 0.5٪ ، مدفوعًا بارتفاع كبير بنسبة...
تراجعت المعنويات حول المؤشرات الآسيوية. تعرضت عقود CHNComp وHKComp لانخفاض كبير اليوم بسبب ضعف الاقتصاد الصيني. يشهد قطاع العقارات في الصين تباطؤًا...
حققت البورصات الأوروبية مكاسب طفيفة قبل افتتاح وول ستريت يتحول انتباه المستثمرين إلى محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يواصل Marks &...
تعمل روسيا على زيادة صادرات القمح بشكل كبير، بينما تقوم أوكرانيا بتصدير السلع الزراعية عبر طرق أخرى تتوقع الهند حصادًا قياسيًا في عام 2023 يشير...
بناء المنازل في الولايات المتحدة في الارتفاع إلى 1.452 مليون مقابل المتوقع. 1.45 مليون والمستوى السابق 1.398 مليون من الواضح أن هذا أمر إيجابي من...
أسهم PayPal (PYPL.US) في خط هبوطي منذ عام 2021. انخفضت بالأمس إلى ما دون المستوى النفسي 60 دولارًا. على الرغم من نتائج الربع الثاني الجيدة إلى حد...
تقرير الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو (سنوي) (فعلي: 0.6٪. التوقعات: 0.6٪. السابق: 1.0٪) قراءة فصلية (فعلي: 0.3٪. التوقعات: 0.3٪. سابقًا: -0.1٪) الإنتاج...
ارتفعت أسعار القمح خلال جلسة اليوم بسبب هجوم من الجانب الروسي على أحد موانئ نهر الدانوب. وأبلغ رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة أوديسا ، أوليه كيبر ، أن المستودعات...
تخسر الأسواق الأوروبية في بداية الجلسة دقائق اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة - الحدث الاهم لليوم مؤشر يورو50 يفقد ما يقرب من 0.17٪ قبل الافتتاح تجلب...
مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة (سنة / سنة) يوليو: 6.8٪ (المتوقع 6.7٪ ؛ السابق 7.9٪) مؤشر الاسعار الاساسي / السنوي يوليو:...
شهدت جلسة الثلاثاء في وول ستريت انخفاضات في المؤشرات الأمريكية. فقد مؤشر ناسداك 1.14٪ وهبط مؤشر S & P500 بنسبة 1.16٪ ليغلق الجلسة أدنى المتوسط...
تبدأ وول ستريت جلسة الثلاثاء بانخفاضات البنوك تخسر بعد تحذير وكالة فيتش أسهم Nvidia (NVDA.US) في موجة من التوصيات المرفوعة من البنوك الاستثمارية...
تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الكندي لشهر يوليو (فعلي: 3،3٪ سنويًا. التوقعات: 3٪ سنويًا. سابقًا: 2.8٪ سنويًا). التضخم م / م (الفعلي: 0.6٪ على أساس شهري....
مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر يوليو (الفعلية: 0،7٪ شهريًا. التوقعات: 0.4٪ على أساس شهري. سابقًا: 0.2٪ شهريًا) المبيعات باستثناء السيارات والوقود (الفعلي:...
البيانات الكلية من الصين تفسد المزاج السائد في البورصات تتعرض شركات الأزياء لضغوط من انخفاض مبيعات التجزئة في الصين تجلب جلسة التداول يوم الثلاثاء...
اصدارات مهمة من البيانات الكلية في جلسة التداول اليوم. في بداية اليوم، كان السبب الرئيسي للتقلبات هو مبيعات التجزئة الأضعف من المتوقع وبيانات الإنتاج الصناعي...
كما ذكرت CNBC ، فإن وكالة التصنيف Fitch تدرس تخفيض تصنيف عشرات البنوك الأمريكية ، بما في ذلك JP Morgan (JPM.US). وللتذكير ، خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني...
مؤشر معهد ZEW لشهر أغسطس (التوقعات) (الحالي: -12.3. التوقعات: -14.5. سابقًا: -14.7) الظروف الحالية: -71.3 مقابل توقعات -63.0. كما يضيف الاقتصاديون...
تسارع نمو الأجور في المملكة المتحدة بأسرع وتيرة على الإطلاق ، مما يؤكد مخاوف بنك إنجلترا من أن دوامة الأجور وأسعارها التي تدفع التضخم...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم