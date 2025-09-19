في التقويم الاقتصادي: تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في كندا ، ومبيعات التجزئة في الولايات المتحدة
تجلب جلسة الثلاثاء افتتاحًا مختلطًا لمجلس النقد الأوروبي يرتفع الجنيه الاسترليني بعد قراءة قوية لنمو الأجور في المملكة المتحدة الناتج المحلي الإجمالي...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
جلبت جلسة يوم الاثنين في وول ستريت مكاسب في المؤشرات الأمريكية. ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 1.05٪ وارتفع مؤشر S & P500 بنسبة 0.57٪. كان أحد المحركات...
جاء معدل البطالة في المملكة المتحدة عند 4.2٪ مقابل توقع 4٪ وقراءة سابقة عند 4٪. من حيث الأعداد الهائلة ، أضاف العاطلون المسجلون 29000 ، وهو أعلى...
خلال جلسة اليوم ، قد نشهد معنويات متضاربة في سوق الأسهم الأوروبية. ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.46٪ ، بينما خسر مؤشر FTSE100 في لندن بنسبة 0.23٪...
تحاول البيتكوين كسر الاتجاه الجانبي ، وفي موجة تراجع الدولار مؤقتًا ، بمحاولة لمهاجمة المنطقة المقاومة حول 29700 دولار. يؤمن برنشتاين...
تحاول Bitcoin كسر الاتجاه الجانبي في موجة تراجع الدولار مؤقتًا ، ترحب `` بالأسبوع '' بمحاولة لمهاجمة المنطقة حول 29700 دولار حيث من المحتمل أن...
فقد زوج اليورو / الدولار الأمريكي قوته خلال الأسابيع القليلة الماضية ، في وقت بدأت فيه مؤشرات سوق الأسهم أيضًا في التراجع. مع ذلك ، هناك مؤشرات...
أوقفت وول ستريت الدببة في بداية الجلسة، ومكاسب 100US0،4٪ - يعود المضاربون على الارتفاع إلى عمالقة التكنولوجيا Nvidia (NVDA.US) تستعيد بعض الخسائر...
تجلب بداية الأسبوع قوة واضحة للدولار. يتداول اليورو مقابل الدولار الأميركي عن مستوى أقل بكثير من 1.10 والآن حتى الين الياباني يخسر مقابل العملة الأمريكية....
أصدرت أكثر من 450 شركة بالفعل نتائجها المالية من مؤشر S&P 500 ، حيث جاء الموسم أفضل قليلاً من المتوقع (أرباح أفضل بنسبة 7٪ وعائدات أفضل بنسبة 2٪ في...
الأسواق الأوروبية من دون اتجاه مشترك استحوذت شركة الاستثمار الهولندية Exor NV ، التي تسيطر عليها عائلة Agnelli الإيطالية ، على حصة 15٪ في Philips...
ارتفع مؤشر بلومبرج لأسعار السلع (ICOM.UK) اليوم ويحاول تعويض خسائر الأسبوع الماضي ، على الرغم من التراجع القوي اليوم في سوق النفط. بالطبع ، من الجدير بالذكر...
لا يبدأ الصباح جيدًا بالنسبة للأصول الخطرة. من المؤكد أن الدولار الأمريكي والين الياباني يسيطران على السوق. يتم بيع الأسهم والسلع ، بما في ذلك النفط. يخسر...
موضوع اليوم لجلسة اليوم هو الصين ، حيث يغذي عدم اليقين الاقتصادي مشاكل ديون شركة تطوير القطاع الخاص الرائدة في الصين ، كانتري جاردن ، وانخفاض قرابة 89٪...
موضوع صباح اليوم هو الصين ، حيث يغذي عدم اليقين الاقتصادي مشاكل ديون شركة تطوير القطاع الخاص الرائدة في الصين ، كانتري جاردن ، وانخفاض قرابة 89٪
شهدت جلسة يوم الجمعة في وول ستريت انخفاضات نسبية في المؤشرات الأمريكية. فقد مؤشر ناسداك 0.56٪ ، وهبط مؤشر S & P500 بنسبة 0.11٪. تتعرض...
تبين أن تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر يوليو كان أضعف من المتوقع، ولكنه لم يؤد إلى أي ضعف كبير للدولار الأمريكي. سيتم إصدار محضر اجتماع اللجنة...
تجلب جلسة التداول الأخيرة من الأسبوع تدهورًا في معنويات السوق ، والتي لا تفلت أيضًا من أسعار NATGAS ، التي انخفضت اليوم بأكثر من 2.5 ٪ ، وبالتالي محت جزء...
قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات في بيان يوم الجمعة إنها ستطلب التعليق على اقتراح إدارة الاستثمار ARK لإدراج ETF الفوري للبيتكوين ، مما يؤجل بشكل فعال...
