عاجل: اليورو مقابل الدولار الأميركي يرتفع قليلاً بعد انخفاض توقعات التضخم UoM!
بيانات جامعة ميشيغان لشهر أغسطس. مؤشر ثقة المستهلك. الفعلي: 71.2. المتوقع: 71.0. السابق: 71.6 مؤشر فرعي للظروف الحالية. الفعلي: 77.4. المتوقع:...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
تبدأ وول ستريت الجلسة الأخيرة لهذا الأسبوع بانخفاضات تأتي قراءة التضخم في مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أعلى من التوقعات مكاسب سهم Semler...
تضخم مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة لشهر يوليو: العنوان السنوي. الفعلي: 0.8٪ سنويًا. المتوقع: 0.7٪ سنويًا. السابق: 0.1٪ سنويًا الأساسي...
DE30 يخسر قليلاً في نهاية الأسبوع فشلت قراءة مؤشر أسعار المستهلك من الولايات المتحدة في تحسين معنويات السوق النتائج من Bechtle (BC8.DE) و Salzgitter...
يجري تداول الكاكاو في اتجاه صعودي قوي منذ سبتمبر 2022 توقف الزخم بعد الوصول إلى منطقة 3600 رد فعل جانب الطلب على المتوسط المتحرك لـ 50 جلسة تمتعت...
الدولار الأسترالي مقابل الدولار النيوزلندي هو أحد أزواج العملات الرئيسية التي تقوم بأكبر التحركات اليوم. وذلك لأن الدولار الأسترالي هو أحد أفضل عملات مجموعة...
من المقرر أن تفتح المؤشرات الأوروبية على انخفاض يرتفع الجنيه الاسترليني بعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي القوية للربع الثاني مؤشر أسعار...
تم إصدار تقرير الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة للربع الثاني من عام 2023 بالإضافة إلى بيانات الإنتاج لشهر يونيو هذا الصباح في الساعة 7:00...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس دون تغيير يذكر ، حيث فشلت النشوة التي أعقبت مؤشر أسعار المستهلك في الصمود. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة...
علقت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ، ماري دالي ، على السياسة النقدية والاقتصاد اليوم بعد قراءات تضخم أقل من المتوقع ومطالبات أعلى قليلاً...
انتعشت وول ستريت ، وUS100 مكاسب بنسبة 1٪ ، وعادت شركات التكنولوجيا الكبيرة الى الارتفاع تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي أقل من المتوقع، وارتفعت...
استعاد مؤشر الدولار ، الذي تميل ارتفاعاته إلى إضعاف Bitcoin ، قدرًا معقولاً من الخسائر منذ منتصف يوليو ، وقد يقنع خطر ارتفاع التضخم الذي يغذيه النفط...
تسارع التضخم الرئيسي لمؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة من 3.0 إلى 3.2٪ على أساس سنوي في يوليو ، وكانت القراءة أقل بقليل من 3.3٪ على أساس سنوي...
مكاسب DE30 قريبة من 0.4٪ ، وتلاشى رد الفعل على قراءة مؤشر أسعار المستهلك ارتفعت أسهم Allianz (ALV.DE) بعد النتائج الفصلية فشلت شركة Siemens AG (SIE.DE)...
مطالبات البطالة الأمريكية: 248 ألف مقابل 230 ألف توقع. (227 ألف سابقًا) مطالبات البطالة الأمريكية المستمرة: 1،684 مليون مقابل 1،7065 مليون Exp. مقابل...
تم إصدار تقرير التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر يوليو في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش وكان حدثًا رئيسيًا اليوم. هذا هو الإصدار الثاني من...
أصدرت أكبر شركة ترفيه أمريكية ، ديزني (DIS.US) تقريرها للربع الثاني. لأكثر من عامين ، كانت أسهمها "غير مواتية" مع وول ستريت وأصبحت أرخص بسبب...
نيكولا يوقف ارتفاعه بأكثر من 500٪ بعد الأرباح يمحو السهم مكاسب العام حتى تاريخه أرباح Q2 أفضل قليلا مما كان متوقعا توقعات التسليم الطموحة لكامل...
البيانات الرئيسية اليوم من الاقتصاد الأمريكي: مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) بيانات التضخم! من المتوقع حدوث انتعاش طفيف في التضخم الرئيسي...
