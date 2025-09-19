أسهم الساعات السويسرية ترتفع بنسبة 4٪ ؛ الطلب على الساعات يفوق المعروض في السوق⌚
في بداية جلسة تداول اليوم ، ارتفعت أسهم شركة Watches of Switzerland (WOSG.UK) بنسبة 4٪ تقريبًا حيث شاركت الشركة نتائج الربع الأول من العام المالي...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
قد يكون اليوم مهمًا لتشكيل السياسة النقدية المستقبلية لبنك الاحتياطي الفيدرالي واتجاه مؤشرات وول ستريت الرئيسية ، ناسداك واس وبي. من المرجح أن...
تفتح المؤشرات في أوروبا على ارتفاع طفيف بعد انخفاضات يوم أمس في نهاية اليوم بيانات رئيسية لمؤشر أسعار المستهلكين ومطالبات البطالة في الولايات...
تم تداول المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ متفاوتة اليوم. تم تداول مؤشر نيكاي على ارتفاع بنسبة 0.40٪ ، وانخفض تداول نيفتي 50 بنسبة 0.40٪...
بعد بدء الجلسة في الولايات المتحدة، يمكننا أن نلاحظ تدهورًا في معنويات سوق الأسهم. تعرضت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية للضغط، وكان أسوأ أداء هو مؤشر...
وول ستريت يخسر و US100 يخسر 1.2٪ ويقود التراجع في تصحيح Nvidia (NVDA.US) هدوء أسهم البنوك إلى حد ما بعد خفض التصنيف وإعلان تحذير وكالة موديز "عمالقة...
ارتفاع تكاليف الذكاء الاصطناعي ، هل هو بالفعل عمل مربح؟ يُعد الذكاء الاصطناعي حاليًا اتجاهًا مهمًا، حيث يصل ملايين المستخدمين إلى ChatGPT يوميًا. نظرًا...
شهدت البيتكوين، ارتفاعًا حادًا، والذي يمكن ربطه مبدئيًا بقرار وكالة التصنيف Moody's. قرر هذا البنك خفض تصنيف 10 بنوك إقليمية في الولايات المتحدة ووضع...
اليوم بعد جلسة الولايات المتحدة ، ديزني (DIS.US) ، أكبر شركة ترفيه أمريكية ، ستعلن عن نتائجها المالية. يتوقع المستثمرون انخفاضًا في صافي الدخل وارتفاع...
النتائج الربع سنوية لـ TUI (TUI.DE) و Continental (CON.DE). تفرض الحكومة الإيطالية قيودًا على تطبيق ضريبة الأرباح غير المتوقعة بنسبة 40٪ ؛ البنوك...
أعلنت شركة Wendy’s، في 9 أغسطس 2023 ، عن نتائجها غير المدققة للربع الثاني المنتهي في 2 يوليو 2023. وقد أظهرت الشركة نموًا كبيرًا في المبيعات والأرباح،...
انخفض النفط بشدة بعد صدور بيانات التجارة المحبطة للآمال من الصين يوم أمس ، والتي أظهرت ضعف الطلب الخارجي والمحلي. أظهرت البيانات أيضًا انخفاض واردات النفط...
هدأت الأسواق العالمية بعد الاضطرابات التي حدثت يوم أمس والتي نجمت عن مجموعة من العوامل القليلة - خفضت وكالة التصنيف موديز عددًا من البنوك الأمريكية ، ووافقت...
المؤشرات الأوروبية تستعد لفتح أعلى انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الصيني إلى المنطقة السلبية تقارير الأرباح من Walt Disney و Plug Power تشير...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس على انخفاض ولكن بعيدًا عن أدنى مستوياتها في الجلسة. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.42٪ ، وانخفض مؤشر...
تدهور المعنويات في الأسواق واضح اليوم. يمكن رؤية حالات النفور من المخاطر في جميع أنحاء العالم. لا يوجد سبب واضح وراء هذا النفور، ولكن من بين العوامل التي...
تم عرض تعليقات على المستثمرين من عضوين من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد ظهر اليوم - رئيس بنك فيلادلفيا الفيدرالي هاركر ورئيس بنك ريتشموند الاحتياطي...
تسير وول ستريت على خطى أقرانها الأوروبيين وتفتح على انخفاض يقود راسل 2000 الانخفاضات في وول ستريت اسهم ايلي ليلي يرتفع إلى أعلى...
