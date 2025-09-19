تراجع " Beyond Meat" 16٪ وسط أرباح الربع الثاني وعدم اليقين الكلي
خسرت أسهم الشركة المصنعة لبدائل اللحوم النباتية التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها "بيوند ميت" (BYND.US) أكثر من 15٪ بعد النتائج - فشلت الشركة...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
ينخفض DE30 أكثر من 1.5٪ ويختبر الدعم عند 15800 نقطة نتائج الشركة: Fraport (FRA.DE)، Bayer (BAYN.DE) سهم NovoNordisk (NOVOB.DK) عند مستويات قياسية...
النفط: النفط يتراجع بعد أن أظهرت بيانات من الصين ضعف الاقتصاد. يتجاوز انخفاض السعر 2.5٪ ، ويختبر خام غرب تكساس الوسيط نطاق 80 دولارًا للبرميل يرفع...
تغيرت أسهم شركة Palantir Technologies (PLTR.US) بشكل طفيف فيما قبل السوق اليوم بعد أن أعلنت الشركة عن نتائج الربع الثاني من عام 2023 أمس بعد إغلاق جلسة...
حقائق: ارتد الزوج من المقاومة الرئيسية كسر الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي ما دون الحد الأدنى للقناة الصاعدة يتم تداول الزوج تحت المتوسط...
تكتسب أسهم شركة NovoNordisk الدنماركية (NOVOB.DK) ما يقرب من 11 ٪ وترتفع إلى مستويات تاريخية. والسبب هو نتائج دراسة لعقار Wegovy لمكافحة السمنة. وأشاروا...
بالأمس بعد إغلاق التداول ، أعلنت Lucid (LCID.US) عن نتائجها الفصلية ، والتي فشلت في التغلب على توقعات المحللين. على الرغم من الانخفاض الأولي في السوق (فترة...
اليوم ، تم نشر نتائج المستهلك للبنك المركزي الأوروبي لشهر يونيو في تمام الساعة 9:00 بتوقيت جرينتش. انخفضت توقعات التضخم على مدى الأشهر الـ 12...
أوضح بنك اليابان (BoJ) أن تعديله الأخير لمنحنى العائد ، والذي تم الإعلان عنه في 28 يوليو ، كان يهدف إلى الحفاظ على السياسة النقدية الحالية المتساهلة...
وافقت إيطاليا على ضريبة بنسبة 40٪ على الأرباح الإضافية للبنوك لعام 2023 ، بهدف دعم الأفراد بالرهون العقارية الأولى وخفض الضرائب في القطاعات الأخرى. ومن...
تفتح الأسواق في أوروبا على انخفاض طفيف انخفض الصادرات والواردات إلى الصين بشكل كبير خطابات أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي في النصف الأول...
تم تداول المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ متفاوتة يوم الثلاثاء - ارتفع مؤشر نيكاي ونيفتي 50 بينما انخفض مؤشر كوسبي و S &...
علق Huw Pill من بنك إنجلترا على أحدث بيانات الماكرو وكيف يتم اتخاذ قرار معدل الفائدة حاليًا. التعليقات: التضخم في المملكة المتحدة مرتفع للغاية سيصبح...
خلال جلسة اليوم ، تكتسب NATGAS الأمريكية ما يقرب من 5 ٪ استجابة لتوقعات الطقس الواردة في الولايات المتحدة ، مما يشير إلى عودة موجة الحر في البلاد. قد يؤدي...
تعرض اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EUR / USD) لضغوط خلال الأسابيع القليلة الماضية. بينما من ناحية، أدى الانخفاض في الأسهم إلى تعزيز الدولار الأمريكي،...
لم تتغير معنويات سوق العملات المشفرة بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي ولا تزال ضعيفة. ومما يثير القلق بشكل خاص ضعف عملة البيتكوين ، والتي من الواضح أنها تواجه...
تفتح وول ستريت على ارتفاع طفيف في بداية الأسبوع يشير ويليامز إلى تخفيضات أسعار الفائدة في العام المقبل تتجه الأسهم صعودًا في التعاملات المبكرة...
تحقق المؤشرات في أوروبا مكاسب طفيفة في بداية الأسبوع بيانات الإنتاج الصناعي الألمانية منخفضة بشكل حاد بيانات Sentix أبطأ من المتوقع تجلب...
يتداول الذهب مرة أخرى بالقرب من أدنى مستوياته في شهر ، لكن المضاربين على الارتفاع يبحثون عن الأمل في الارتداد الأخير الذي حدث يوم الجمعة...
