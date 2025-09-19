أهم تقارير أرباح هذا الأسبوع (07.08.2023)
أعلنت غالبية أكبر الشركات الأمريكية بالفعل عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام. ومع ذلك ، هذا لا يعني أن موسم أرباح وول ستريت للربع الثاني من عام...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
فيما يتعلق بالأخبار المؤثرة في السوق ، كانت عطلة نهاية الأسبوع الماضية هادئة للغاية ولم يقدم أي من السياسيين أو محافظي البنوك المركزية أي تعليقات مهمة....
من المقرر أن تفتح المؤشرات الأوروبية على انخفاض انخفاض الإنتاج الصناعي الألماني بنسبة 1.5٪ مقارنة بالشهر السابق في يونيو (المتوقع...
تم إصدار بيانات الإنتاج الصناعي الألماني لشهر يونيو هذا الصباح في الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. كان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاضًا بنسبة...
تم تداول المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ مختلطة خلال الجلسة الأولى من الأسبوع الجديد - ارتفع مؤشر نيكاي ونيفتي 50 بينما تم تداول مؤشر...
تراجعت أسهم Fortinet (FTNT.US) بنسبة 22.50٪ في جلسة اليوم بعد أن نشرت الشركة نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2023. وعلى الرغم من انخفاض الأسهم، أظهرت...
علق المصرفي في بنك الاحتياطي الفيدرالي ، أوستن جولسبي ، على بيانات NFP اليوم والوضع الكلي الحالي في سياق السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي: سيظل...
أمازون (AMZN.US) ارتفعت أسهم أمازون بنسبة 10.40٪ بعد أن فاق عملاق التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية توقعات الربع الثاني ورفع توقعاته. أبلغت الشركة...
افتتحت وول ستريت على ارتفاع بعد تقرير الوظائف غير الزراعية ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 187000 في يوليو ترتفع أمازون 9٪ عند افتتاح السوق كان...
معدل البطالة الكندية: 5،5٪ مقابل 5،5٪ exp. و 5،4٪ سابقًا تغيير الوظائف الكندي: -6،4 kv مقابل 25k متوقع و 59،9k سابقًا جاءت بيانات الماكرو الأمريكية...
تقرير الولايات المتحدة ، NFP لشهر يوليو. الوظائف غير الزراعية: 187 ألف مقابل 200 ألف متوقعة (209 ألف سابقًا) معدل البطالة: 3.5٪ مقابل 3.6٪ متوقع...
تنخفض المؤشرات الأوروبية، لكن عمليات البيع عند الحد الأدنى تحسنت المعنويات العامة إلى حد ما بعد سلسلة من عمليات البيع في الجلسات الأخيرة الموضوع...
سيتم إصدار أول تقرير من أربعة تقارير رئيسية رئيسية لقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر - تقرير بيانات الوظائف الغير زراعية لشهر يوليو - اليوم في الساعة...
USDCAD هو أحد الأزواج التي يجب مراقبتها في فترة ما بعد الظهر حيث تأتي أول جمعة من الشهر الجديد ، وبالتالي فقد حان الوقت لإصدار بيانات الوظائف من الولايات...
كانت وول ستريت تتوقع تقارير اليوم من أمازون (AMZN.US) وأبل (AAPL.US) - يبلغ إجمالي مجموع الشركتين حوالي 4.5 تريليون دولار وتشكل وزن كبير في مؤشرات...
المؤشرات الأوروبية تستعد لفتح أعلى بيانات الوظائف من الولايات المتحدة وكندا أمازون يقفز 8٪ بعد الأرباح ، وأبل تنخفض 2٪ تشير العقود الآجلة للمؤشرات...
تم إصدار بيانات الطلبيات الصناعية الألمانية لشهر يونيو هذا الصباح في الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. كان من المتوقع أن تظهر البيانات انخفاضًا...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس على انخفاض ولكن بعيدًا عن أدنى مستوياتها في الجلسة. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.25٪ ، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة...
يمر المساهمون في PayPal Holdings (PYPL.US)، شركة المدفوعات الأمريكية، بيوم سيء. يتراجع السهم بأكثر من 10٪ بعد أن أعلنت الشركة عن هوامش ربح مخيبة للآمال....
