عاجل: ارتفاع NATGAS بعد بيانات مخزون الأثر البيئي
أصدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) اليوم تقريرًا أسبوعيًا عن مخزونات الغاز الطبيعي في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت جرينتش. توقع المحللون أن يظهر التقرير...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
شركة Apple (AAPL.US) هي الشركة الأعلى قيمة في العالم برأسمال يزيد عن 3 تريليونات دولار وأحد المحركات الرئيسية في وول ستريت. بعد جلسة اليوم، ستعلن عن تقرير...
بدأت المؤشرات الأمريكية التداول على انخفاض اليوم داو جونز يسقط ويقترب من منطقة دعم 35100 نقطة كوالكوم وإيتسي تغرقان بعد الأرباح أطلقت...
تم إصدار مؤشر ISM للخدمات الأمريكية لشهر يوليو في تمام الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. من المتوقع أن يظهر تقرير السوق انخفاضًا في المؤشر...
أعلنت شركة كاتربيلر عن أرباحها للربع الثاني من عام 2023 يوم الثلاثاء تفوقت الشركة على توقعات الإيرادات والأرباح أداء قوي في جميع الصناعات الرئيسية...
يختبر DE30 الدعم الذي حدده EMA100 بيانات ISM للخدمات في الساعة 03:00 مساءً بتوقيت جرينتش نتائج: Zalando (ZAL.DE) و Merck (MRK.DE) و Infineon (IFX.DE) تمدد...
قفزت أسعار النفط بعد أن أعلنت المملكة العربية السعودية تمديد الخفض الطوعي للإنتاج بمقدار مليون برميل. سيتم تمديد الخفض حتى سبتمبر، لكن السعوديين حذروا...
مطالبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة للأسبوع الماضي: الفعلي: 227 ألف. المتوقع: 225 ألفًا. السابق: 221 ألفًا أظهر أحدث تقرير عن مطالبات...
يتم تداول أسهم أمازون (AMZN.US) على ارتفاع بنسبة 0.34٪ في تعاملات ما قبل السوق قبل تقرير الأرباح الفصلية بعد إغلاق السوق اليوم. يحول المستثمرون انتباههم...
أعلن بنك إنجلترا اليوم عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في تمام الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت جرينتش. قرر البنك رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ،...
يستفيد الدولار الأمريكي من النفور العام من المخاطرة في الأسواق المالية ، ولا يزال الاقتصاد الأمريكي قويًا مقابل الزخم الأضعف العام في دول منطقة اليورو. البيانات...
سينشر بنك إنجلترا قراره بشأن أسعار الفائدة في الساعة 1:00 ظهرًا. سوف نحصل أيضًا على بيان البنك، وتوقعات التضخم الجديدة ، وربما نسمع من رئيس البنك بيلي....
أشارت قراءة يونيو لتضخم مؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو للشهر الثاني على التوالي من الانخفاض السنوي في تضخم المنتجين. على...
منطقة اليورو ، مؤشر مديري المشتريات الخدمي لشهر يوليو: 50.9 مقارنة بالقراءة الأولى 51.1 ألمانيا ، مؤشر مديري المشتريات الخدمي...
تتزايد ديناميكيات التضخم في تركيا بشكل مفاجئ فيما يتعلق بقراءة شهر نوفمبر. في مقارنة شهرية ، ارتفعت القراءة إلى 9.5٪ ، مقارنة بالتوقعات عند 8.5٪ والقراءة...
يستمر الدولار في الارتفاع بعد بيانات سوق العمل القوية يوم أمس والتصريحات الحذرة الأخيرة من رئيس البنك المركزي الأوروبي ، لاجارد. أظهر تقرير ADP أمس نموًا...
تشير مؤشرات العقود الآجلة إلى افتتاح منخفض في الأسواق الأوروبية ISM وبيانات سوق العمل الأمريكية قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة اليوم...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول الأمس على انخفاض ملحوظ - انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.40٪ ، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 2.20٪ وأغلق راسل...
يتم تداول العقود الآجلة للقمح (القمح) مع انخفاض هائل. من المحتمل أن يكون هذا مدفوعًا بتحديثات الطقس المعتدل في الولايات المتحدة وقوة الدولار الأمريكي ،...
