عاجل: EURUSD يخسر على الرغم من قوة بيانات الناتج المحلي الإجمالي ومبيعات التجزئة في منطقة اليورو
الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو (ربع سنوي) مُعدّل: 0.6% (توقعات: 0.4%، سابقًا: 0.3%) بلغ الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي 1.5%،...
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
ترتفع المؤشرات الأمريكية، بينما لا تزال المعنويات في أوروبا ضعيفة بشكل واضح. الساعة 9:00 صباحًا ستكون لحظة حاسمة للبيانات الأوروبية - مراجعة الناتج...
انخفض الإنتاج الصناعي في ألمانيا بنسبة -1.8% على أساس سنوي (بعد التعديل الموسمي)، مقارنةً بتوقعات بلغت -1.4% وقراءة سابقة بلغت -0.42%. على...
سجلت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية مكاسب، على الرغم من تراجع مؤشر US500 أمس بعد تجاوزه مستوى 6000 نقطة. واليوم، ارتفع مؤشرا US500 وUS100 بنحو 0.5-0.6%....
يُهيئ المستثمرون أنفسهم استجابةً للمعلومات الواردة بشأن الخطوات القادمة لدونالد ترامب. تُسجل مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية مكاسب متواضعة، يقودها...
ندوة الكترونية في تمام الساعة التاسعة يتوقيت دبي بيانات الاقتصاد الأمريكي تضعف الدولار النفط يتراجع بعد بيانات المخزونات الأسهم ترتفع بعد احتمالية...
انخفضت أسهم شركة تيسلا (TSLA.US) وسط تصاعد التوترات بين إيلون ماسك والرئيس السابق ترامب، حيث انتقد ماسك علنًا مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق، والذي...
سجلت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500) ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.2%، في محاولة لتعويض خسائرها السابقة، بعد أن تفاعل السوق مع تعليقات من...
انخفضت أسهم شركة PVH Corp. (PVH.US)، الشركة القابضة الأمريكية للأزياء والملابس، المالكة لعلامتي كالفن كلاين وتومي هيلفيغر، بأكثر من 18% اليوم، على الرغم...
افتتحت مؤشرات وول ستريت على انخفاض يوم الخميس، بخسارة بلغت في المتوسط حوالي 0.15% في السوق النقدية. وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي اليوم في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير...
ستوفر التغطية المباشرة أهم تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بشأن قرارات أسعار الفائدة. تعليقات رئيسية: تشير بيانات المسح إلى ضعف...
صدرت بيانات الميزان التجاري من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: السابق: -138.30, المتوقع: -67.60, الفعلي: -61.60 التصدير: السابق: 278.50, الفعلي:...
تم اصدار قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة معدل تسهيلات الودائع: السابق: 2.25%، المتوقع: 2.00%، الفعلي: 2.00% معدل الفائدة: السابق:2.40%،...
أكملت مجموعة سيركل إنترنت، الجهة المُصدرة لعملة USDC المستقرة، طرحها العام الأولي بنجاح. يُمثل هذا إنجازًا هامًا في تطوير قطاعي العملات المشفرة والتكنولوجيا...
ارتفعت الفضة (SILVER) اليوم بنسبة 3.5%، لتصل إلى ما يقارب 35.6 دولارًا للأونصة، مسجلةً أعلى مستوياتها منذ عام 2011. ويعزى هذا الارتفاع إلى ضعف الدولار...
انخفضت أسهم شركة ويز إير (WIZZ.UK) اليوم بنسبة 27%، مسجلةً أكبر خسارة يومية لها منذ الجائحة، حيث جاء التقرير المالي المخيب للآمال للربع الأخير وتوقعات...
من المتوقع على نطاق واسع أن يُجري البنك المركزي الأوروبي اليوم تخفيضًا آخر في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مما سيخفض سعر الفائدة على الودائع إلى...
خفضت شركة "أرامكو السعودية" سعر خامها الرئيسي للمشترين في آسيا، بعدما واصل تحالف "أوبك+" تنفيذ زيادات كبيرة في الإنتاج للشهر الثالث...
10:00 صباحًا بتوقيت بريطانيا الصيفي، منطقة اليورو - مؤشر أسعار المنتجين لشهر يونيو: على أساس سنوي: 0.7%، التوقعات 1.2%، سابقًا 1.9% شهريًا:...
