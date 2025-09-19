انخفاض WTI أكثر من 3٪ ❗
على الرغم من أن قراءة مخزون النفط الخام اليوم تشير إلى أكبر انخفاض على الإطلاق في الأسهم ، فإن عقود برنت وغرب تكساس الوسيط توسع الاتجاه الهبوطي. النفور...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
مخزونات النفط. الفعلي: -17،04 mb المتوقع: -0.9 mb (API: -15.4 mb) مخزونات البنزين. الفعلي: 1.48 mb المتوقع: -1.4 mb (API: -1.68 mb) مخزونات نواتج...
فاجأت وكالة فيتش الجميع في بداية شهر أغسطس بقرارها خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من أعلى تصنيف ممكن AAA إلى AA +. هذه هي المرة الأولى منذ ما يزيد...
تمكنت نتائج Advanced Micro Devices (AMD.US) للربع الثاني من التغلب على توقعات وول ستريت ، لكنها لم تكن كافية لجعلها أكثر رغبة في الشراء اليوم. تتعرض سوق...
تفتتح وول ستريت على انخفاض ، و US100 يخسر 1.37٪ ، ومؤشر الدولار يرتفع 0.3٪ أدى خفض التصنيف الائتماني الأمريكي لفيتش وبيانات ADP الأفضل إلى دفع الاسهم...
لم يتسبب قرار فيتش يوم أمس بخفض التصنيف الأمريكي إلى AA + في رد فعل قوي جدًا في الأسواق على الرغم من أن الاتجاه السائد المتمثل في النفور من المخاطرة واضح....
صدر تقرير الوظائف ADP لشهر يوليو في الساعة 1:15 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. كان من المتوقع أن يظهر التقرير زيادة 190 ألف وظيفة - وهو تدهور كبير من ما يقرب...
يتحول انتباه المستثمر إلى تقرير ADP أرباح شركة Hugo Boss (BOSS.DE) و BAE Systems (BA.UK) بدأت جلسة الأربعاء في الأسواق الأوروبية بانخفاضات حادة...
يعتبر تخفيض وكالة فيتش للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة من AAA إلى AA + القصة الرئيسية لليوم. ومع ذلك ، يجب ألا ينسى المستثمرون المزيد من الأحداث "المنتظمة"...
إن تخفيض وكالة فيتش للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة من AAA إلى AA + هو الخبر الكبير في الأسواق اليوم. ومع ذلك ، كان رد...
تقترب اللوائح في سوق العملات المشفرة. ومع ذلك، تشير الدعاوى القضائية الأخيرة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات، وعدم الرضا عن حكم قضية ريبل...
من المقرر أن تفتح المؤشرات الأوروبية على انخفاض فيتش تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة تقرير الوظائف ADP وتلميحات قبل تقرير الوظائف غير الزراعية...
ضربت أنباء كبيرة الأسواق أمس بعد إغلاق جلسة وول ستريت. أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة - من AAA...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول الأمس على انخفاض في الغالب - انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.27٪ ، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.43٪ وأغلق راسل 2000 على انخفاض...
افتتحت وول ستريت على انخفاض بعد تقرير ISM الأضعف أرباح ربع سنوية من Caterpillar و Pfizer و Uber Technologies تسارع المؤشرات الأمريكية الرئيسية...
قبل معرفة نتائج الربع الثاني من Amazon (AMZN.US) ، دعنا نرى مفاتيح نموها بناءً على وحدات أعمالها. تمثل AWS (Amazon Web Services) نشاطًا تجاريًا...
مؤشر التصنيع ISM لشهر يوليو: علي: 46.4؛ المتوقع: 46.8 سابقا 46الفهرس: ف العمالة: الفعلي: 44.4 ؛ المتوقع: 48 سابقًا 48.1 الأسعار المدفوعة:...
تستمر العملات المشفرة في الانخفاض ، مع استقرار البيتكوين دون 29000 دولار. كان الضغط الهبوطي مدفوعًا باختراق Curve Finance ، وهي منصة De-Fi للتداول والإقراض....
ينخفض DE30خلال جلسة الثلاثاء بيانات مؤشر مديري المشتريات للصناعة لا توحي بالتفاؤل BMW (BMW.DE) تخفض توقعات FCF لبقية العام برنامج TeamViewer (TMV.DE)...
النتائج العامة: سجلت Caterpillar أرباحًا مذهلة في الربع الثاني ، متجاوزة توقعات وول ستريت بمساهمات كبيرة من قطاع البناء. أدت الزيادة في الإنفاق على...
