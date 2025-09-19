حصاد السلع - النفط، الذهب، القمح والقهوة (01.08.2023)
النفط: يتداول النفط الخام عند أعلى مستوياته منذ أبريل ، وهو مرتبط بالتكيف مع الدولار الضعيف سابقًا والبيانات الأساسية نفسها. تعتزم المملكة العربية...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
انتعشت أريستا نتوركس (ANET.US) بوتيرة مضاعفة في التداول بعد ساعات التداول بالأمس بعد إصدار تقرير أرباح الربع الثاني من عام 2023. سجلت الشركة الأمريكية...
فاجأ بنك الاحتياطي الأسترالي الأسواق اليوم بقراره المتشائم. ترك بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة دون تغيير ، مع بقاء معدل النقد الرئيسي عند 4.10٪....
سيطرت التقويم الاقتصادي للتداولات الأوروبية الصباحية اليوم على بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي من القارة القديمة. ومع ذلك ، كان...
مجموعة المؤشرات الأوروبية لافتتاح مسطح مراجعات مؤشر مديري المشتريات من أوروبا والولايات المتحدة للتصنيع ISM أرباح من Caterpillar و AMD و Virgin...
يتم تداول AUDUSD منخفضًا بنسبة 0.7٪ ، بعد أكثر من ساعة بقليل من إعلان سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي. قرر بنك الاحتياطي الأسترالي الإبقاء على...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة التداول الأخيرة لشهر يوليو على ارتفاع. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.15٪ وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.28٪ وارتفع ناسداك...
من المقرر أن يعلن بنك الاحتياطي الأسترالي عن قراره القادم بشأن السياسة النقدية غدًا في الساعة 5:30 صباحًا بتوقيت جرينتش. يتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت...
كان التقويم الاقتصادي اليوم خفيفًا للغاية وشمل قراءات فقط لمؤشرين إقليميين أمريكيين لشهر يوليو - مؤشر شيكاغو لمديري المشتريات ومؤشر التصنيع الفيدرالي في...
أصبح زوج يورو / دولار EUR / USD متقلبًا بشكل خاص خلال الجلسات القليلة الماضية. بعد أن وصل اليورو إلى مستويات قياسية جديدة هذا العام مقابل الدولار الأمريكي،...
تفتتح وول ستريت على ارتفاع US2000 تختبر منطقة 2000 نقطة تقفز أسهم Sofi Technology بعد تعزيز التوقعات للعام بأكمله أطلقت مؤشرات وول ستريت تعاملات...
DE30 في منطقة الارتفاعات التاريخية مبيعات التجزئة الألمانية أقل من التوقعات Heineken (HEIA.NL) يخسر 6.5٪ بعد قراءة النتائج ربع السنوية وخفض التوقعات...
يسير موسم أرباح وول ستريت للربع الثالث على قدم وساق. حصل المستثمرون على تقارير أرباح من بعض شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى الأسبوع الماضي، ولكن هناك...
لا تزال معنويات سوق العملات المشفرة مختلطة بعد عطلة نهاية الأسبوع ، حيث لا يزال المستثمرون غير متأكدين مما إذا كان ضعف البيتكوين الأخير سيستمر...
11:00 صباحًا ، الاتحاد الأوروبي - الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني ، معدل موسمياً: حاليًا: 0.3٪ Q / Q. التوقعات: 0.2٪ Q / Q؛ السابق: -0.1٪ Q / Q حاليًا:...
تستمر حرب أشباه الموصلات ، حيث تتفوق الولايات المتحدة والصين على بعضهما البعض في فرض قيود على الصادرات تستهدف في المقام الأول قطاعات التكنولوجيا الجديدة...
وصل مؤشر S&P 500 (US500) مؤخرًا إلى مستوى مقاومة حرج عند 4631 ، مما أثار تساؤلات حول تحركات السوق التالية. في الأسبوع الماضي ، نفذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي...
تشير العقود الآجلة للمؤشر في أوروبا إلى جلسة افتتاح ثابتة كان أداء مؤشر مديري المشتريات الصيني أفضل قليلاً من المتوقع تم نشر بيانات التضخم...
