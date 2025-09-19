حصاد الأسواق (31.07.2023)
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة التداول يوم الجمعة على ارتفاع - ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.95٪ ، وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.50٪ ، و ناسداك بنسبة 1.85٪....
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
المزيد
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
المزيد
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
المزيد
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة التداول يوم الجمعة على ارتفاع - ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.95٪ ، وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.50٪ ، و ناسداك بنسبة 1.85٪....
ارتفعت أسهم إنتل (INTC.US) بأكثر من 7٪ بعد تقرير ربع سنوي قوي ، مما يشير إلى انعكاس محتمل في ثروة الشركة بعد معاناتها مع انخفاض مبيعات أجهزة الكمبيوتر...
تفتح وول ستريت على ارتفاع النتائج الفصلية لشركة Intel و Chevron و Exxon Mobil تعمل بيانات PCE المنخفضة على تغذية تفاؤل السوق بدأت المؤشرات...
DE30 في مناطق ارتفاعات تاريخية بيانات الناتج المحلي الإجمالي مختلطة من ألمانيا يتم تعزيز معنويات السوق من خلال قراءة PCE الأساسية المنخفضة من الولايات...
حزمة البيانات الأمريكية لشهر يونيو: مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي على أساس سنوي: 3.0٪ مقابل 3.0٪ متوقع. و 3.8٪ سابقا مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك...
صدر اليوم تقرير التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين الألماني لشهر يوليو في تمام الساعة 1:00 مساءً بتوقيت جرينتش. وأشار إجماع السوق إلى انخفاض من 6.4٪ إلى 6.2٪...
أظهرت Bitcoin ضعفًا نسبيًا مقابل الأسواق التقليدية خلال الجلسات الماضية فشل الدافع الارتدادي في الاختراق فوق حواجز 50- و 200- EMA الفاصل الزمني H4 قد...
زوج EURJPYهو أحد أزواج العملات التي تشهد ارتفاعًا في التقلبات اليوم. اجتماع بنك اليابان هو السبب الرئيسي وراء تقلبات الين الياباني ، في حين أن...
تم إصدار تقرير إجمالي الناتج المحلي الألماني للربع الثاني من عام 2023 اليوم في تمام الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت جرينتش وكان من المتوقع...
تم إصدار بيانات رئيسية من الاقتصاد الإسباني هذا الصباح في الساعة 8:00 صباحًا بتوقيت جرينتش - تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام...
تم تعيين المؤشرات الأوروبية لافتتاح أقل قليلاً بيانات مؤشر أسعار المستهلك فلاش لشهر يوليو من أوروبا تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول الأمس على انخفاض - انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.64٪ ، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.67٪ وانخفض ناسداك بنسبة 0.55٪....
يخسر الذهب ما يقرب من 1.4٪ ولكن على الرغم من الانخفاضات الديناميكية ، يشير مؤشر القوة النسبية المحايد نسبيًا على D1 إلى أن مرحلة ذروة البيع على الفاصل...
ترتفع وول ستريت ، US100 يقود بارتفاع 1.4٪ رفع سعر الفائدة الفيدرالي تماشيًا مع التوقعات لا يعيق المضاربين على الارتفاع تجاوزت نتائج Meta Platforms...
تقدر إدارة معلومات الطاقة (EIA) الغاز العامل في المخزن بـ 2987 مليار قدم مكعب (Bcf). يشير هذا الرقم إلى زيادة صافية قدرها 16 مليار قدم مكعب عن الأسبوع...
لن يدفع البنك المركزي الأوروبي بعد الآن فائدة على الحد الأدنى من الاحتياطيات - تنخفض أسهم القطاع المصرفي بعد القرار المعادن النفيسة تخسر بشدة مقابل...
بيانات كلية قوية من الولايات المتحدة ومؤتمر عقدته كريستين لاجارد ، التي على الرغم من الموقف المتشدد لم تستبعد التوقف عند المستويات الحالية بعد رفع البنك...
انخفض سهم Spotify بنسبة 20 ٪ من أعلى المستويات الأخيرة أعلنت الشركة عن ارتفاع الأسعار في أكثر من 50 دولة عمليات بيع مدفوعة بموقف "بيع الحقيقة" قفزة...
ستعلق كريستين لاجارد ، رئيسة البنك المركزي الأوروبي على قرار رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في EBC والوضع في اقتصاد الاتحاد النقدي الأوروبي. فيما...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم