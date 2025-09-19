عاجل: US100 ينخفض بعد نتائج قوية للناتج المحلي الإجمالي ومطالبات البطالة!
تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي والأمريكي للربع الثاني. نمو الناتج المحلي الإجمالي (على أساس سنوي). الفعلي: 2.4٪. المتوقع: 1.8٪. السابق: 2.0٪ PCE...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
أعلنت شركة Meta Platforms العملاقة لوسائل التواصل الاجتماعي (META.US ، سابقًا Facebook) اليوم عن نتائج الربع الثاني من عام 2023. تجاوز التقرير توقعات المحللين...
أعلن البنك المركزي الأوروبي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية اليوم في تمام الساعة 1:15 مساءً بتوقيت جرينتش. تمامًا كما كان الحال مع قرار اللجنة الفيدرالية...
اليوم هو اليوم الثاني من ماراثون البنك المركزي هذا الأسبوع. سيستمع التجار إلى البنك المركزي الأوروبي اليوم في تمام الساعة 1:15 مساءً...
أعلنت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) عن رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم أمس ، بعد توقف مؤقت في رفع أسعار الفائدة في اجتماع يونيو. كان...
المؤشرات الأوروبية تستعد لافتتاح أعلى توقع البنك المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع...
تم تداول مؤشرات وول ستريت بشكل متفاوت يوم أمس ، بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي. تم تداول مؤشر S&P 500 بشكل ثابت ، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.1٪...
قامت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ، بما يتماشى مع التوقعات. تم رفع المعدلات إلى نطاق 5.25-5.50٪ - أعلى مستوى منذ...
قرر البنك المركزي الأمريكي رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ، ووضع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في نطاق 5.25-5.50٪. هذا هو أعلى مستوى للمعدلات...
قام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما هو متوقع. لم يحمل البيان أي تغييرات كبيرة - سيواصل البنك المركزي الأمريكي مراقبة وتقييم...
أصدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت جرينتش. أشارت توقعات السوق إلى...
تغلبت شركة Coca-Cola (KO.US) على توقعات الإيرادات والأرباح في وول ستريت ، ورفعت ، مثل Pepsico ، توقعاتها للعام بأكمله. وأوضحت الشركة أنها لا تزال تشهد...
تم إصدار بيانات مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة لشهر يونيو في تمام الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. كان من المتوقع أن يظهر التقرير 725 ألفًا ، بعد...
افتتحت مؤشرات وول ستريت متباينة قبل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي يكاد يكون من المؤكد أن تقوم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بزيادة 25 نقطة أساس US100...
ارتفعت أسهم شركة بناء المحرك الأيقونية المستخدمة بشكل أساسي في مجال الطيران Rolls-Royce (RR.UK) بنسبة 17٪ اليوم حيث نقلت الشركة أنها تتوقع أن تكون أرباح...
من الجدير بالذكر أن هناك موقفًا اخترق فيه نفط خام غرب تكساس الوسيط المتوسط الهام البالغ 200 جلسة. دعنا نحلل الموقف الذي حدث فيه مثل هذا الاختراق من اتجاه...
تم تداول Microsoft (MSFT.US) على انخفاض بنسبة 3 ٪ يوم أمس في جلسة ما بعد السوق بعد الإعلان عن أرباح السنة المالية للربع الرابع من عام 2023 (تقويم الربع...
يؤدي عدم اليقين بشأن قرارات البنك المركزي ونتائج LVMH (MC.FR) إلى انخفاض الأسواق الأوروبية ينخفض مؤشر DAX إلى قيعان أسبوعية دويتشه بنك (DBK.DE)...
ستقوم شركة Meta Plaforms العملاقة لوسائل التواصل الاجتماعي (META.US ، سابقًا Facebook) بالإبلاغ عن نتائج الربع الثاني بعد جلسة وول ستريت اليوم. بالنظر...
أعلنت شركة Visa Inc. ، معالج الدفع العالمي ، عن زيادة متواضعة في صافي دخلها المالي للربع الثالث من عام 2023 البالغ 4.16 مليار دولار ، مع تجاوز الأرباح...
