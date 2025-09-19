ناسدك ينخفض 0.6٪ قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي
ستعلن أهم البنوك المركزية في العالم عن قرارات سياستها النقدية هذا الأسبوع وسيكون بنك الاحتياطي الفيدرالي أول من يفعل ذلك هذا المساء! سيعلن البنك المركزي...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
بالأمس بعد نهاية الجلسة الأوروبية ، أعلنت شركة السلع الفاخرة العالمية Louis Vuitton Moët Hennessy (MC.FR) عن نتائجها للربع الثاني لهذا العام ، والتي...
ارتفعت أسهم شركة Alphabet (GOOGL.US) ، إحدى الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا الكبيرة ، بنسبة 7٪ تقريبًا اليوم قبيل افتتاح وول ستريت. كانت...
بيانات مؤشر أسعار المستهلكين المنخفضة تضعف الدولار الأسترالي يتوقع بنك جولدمان ساكس معدل هدف أقل لبنك الاحتياطي الأسترالي يتفاعل...
الأسواق في أوروبا تفتح على انخفاض طفيف قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة اليوم الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش بيانات عن...
سجلت مؤشرات آسيا والمحيط الهادئ جلسة متفاوتة اليوم. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.3٪ ، بينما ارتفع...
سعر البيتكوين '' في حدود 29000 دولار - 29300 دولار بعد الانخفاضات الديناميكية بالأمس. في الوقت نفسه ، يشير آخر تحليل لبيانات Glassnode على السلسلة...
تفتتح وول ستريت على ارتفاع لا تشير القراءة القوية للوحة المؤتمر إلى الركود أرباح من جنرال إلكتريك وجنرال موتورز افتتحت وول ستريت على ارتفاع...
تم إصدار مجموعة جديدة من المؤشرات من مجلس المؤتمر اليوم في الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش. كان من المتوقع أن يظهر تقرير يوليو تحسنًا مقارنة ببيانات يونيو....
ارتفعت أسهم جنرال إلكتريك (GE.US) بنسبة 4.75٪ في تعاملات ما قبل السوق بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح أعلى من المتوقع للربع الثاني. تجاوز التقرير المالي تقديرات...
يتم تداول أسهم شركة Dassault Systemes الفرنسية للتكنولوجيا (DSY.FR) على انخفاض اليوم على الرغم من أن التقرير المالي كان إيجابيًا إلى حد ما. نقلت الإدارة...
أصدر صندوق النقد الدولي (IMF) مجموعة جديدة من توقعات النمو لعامي 2023 و 2024 اليوم في الساعة 2:00 مساءً بتوقيت جرينتش. شهد الإصدار عددًا من المراجعات التصاعدية...
من المقرر أن تنشر Microsoft (MSFT.US) تقريرها المالي للربع الرابع من عام 2023 (الفترة من أبريل إلى يونيو 2023) بعد إغلاق جلسة وول ستريت اليوم. دعونا نلقي...
ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف في بداية الجلسة الأسواق تنتظر تقارير الأرباح من LVMH (MC.FR) و Microsoft (MSFT.US) و Alphabet (GOOGL.US) تشير...
ستقوم Alphabet Inc (GOOGL.US) بنشر نتائج الربع الثاني عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2023 ، بعد إغلاق السوق يوم الثلاثاء ، 25 يوليو. يتوقع محللو السوق...
ستقوم شركة Alphabet العملاقة للتكنولوجيا (GOOGL.US) بالإعلان عن أرباح الربع الثاني اليوم ، بعد جلسة وول ستريت. سيهتم السوق بتطوير الذكاء الاصطناعي وأيضًا...
النفط: ارتفع النفط الخام بعد أنباء عن زيادة التحفيز الاقتصادي في الصين من الواضح أن كلا من برنت وغرب تكساس الوسيط قد اخترقا فوق متوسط 200 جلسة....
