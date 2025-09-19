عاجل: مؤشر IFO الألماني يشير إلى ضعف معنويات الاقتصاد!
ألمانيا - مؤشر Ifo لشهر يوليو: الفعلي: 87.3. التوقعات: 88. سابقا: 88.5 الظروف الحالية: الفعلي: 91،3. التوقعات: 93. سابقا: 93.7 التوقعات المستقبلية:...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
المزيد
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
المزيد
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
المزيد
ألمانيا - مؤشر Ifo لشهر يوليو: الفعلي: 87.3. التوقعات: 88. سابقا: 88.5 الظروف الحالية: الفعلي: 91،3. التوقعات: 93. سابقا: 93.7 التوقعات المستقبلية:...
كان موضوع الجلسة الصباحية التي ولدت معظم تقلبات السوق هو التقارير عن المزيد من الحلول التحفيزية للاقتصاد الصيني. خلال اجتماع للمكتب السياسي الصيني...
تشير العقود الآجلة للمؤشرات الأوروبية إلى انخفاض طفيف مع افتتاح الجلسة النتائج الفصلية للشركات في دائرة الضوء بالنسبة للمستثمر قدمت...
تميزت جلسة التداول يوم أمس في وول ستريت بالإغلاق الإيجابي الحادي عشر على التوالي لمؤشر داو جونز. سجلت مؤشرات آسيا والمحيط الهادئ انخفاضات صعودية ملحوظة...
قد تلعب تخفيضات إنتاج وتصدير أوبك + وتباطؤ نمو إنتاج النفط الأمريكي دورًا في التقييمات في النصف الثاني من العام. أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات الأمريكية...
وفقًا لتصريحات وزير الزراعة الأوكراني سولسكي ، تحاول روسيا إعاقة صادرات القمح الأوكراني من خلال طرق بديلة إلى الطريق البحري. وفقًا لـ Bloomberg ، انخفضت...
يشهد سوق العملات المشفرة تقلبًا متزايدًا في الجزء الأخير من جلسة اليوم ، مع كسر BITCOIN ما دون الحاجز النفسي البالغ 29000 دولار أمريكي ، وبالتالي فقد ما...
تفتتح وول ستريت على ارتفاع هامشي. US500 يكسب 0.2٪ و US100 يخسر 0.05٪ فشلت شركة دومينوز بيتزا (DPZ.US) في تلبية توقعات عائدات الربع الثاني في وول ستريت ترى...
صناعي: فعلي: 49.0 ؛ التوقعات 46.4 ؛ سابقًا 46.3 الخدمي: الفعلي: 52.4 ؛ التوقعات 54؛ سابقًا 54.4 مقارنة بالقراءة من الدول الأوروبية ، تأتي البيانات...
فشل في النهاية العدد الكبير من المؤسسات التي تقدمت بطلب لإنشاء ETF لبيتكوين في التسبب في استمرار ديناميكي لارتفاع Bitcoin فوق 30،000 دولار. لا يزال العرض...
تتعرض الشركات الأوروبية لضغوط مع انخفاضات معتدلة تنتظر الأسواق تقارير أرباح Big Tech وقرارات البنك المركزي تلقي مؤشرات مديري المشتريات الألمانية...
لقد انتصر الحزب الشعبي في الانتخابات ، رغم أنه بعيد عن عتبة الأغلبية المطلقة وأقل بكثير مما كان متوقعا منذ فوزه المدوي في الانتخابات البلدية والإقليمية...
فاز حزب الشعب (يمين الوسط) في الانتخابات العامة المبكرة التي أجريت يوم الأحد الماضي في إسبانيا ، وفاز بـ 136 مقعدًا من أصل 350 مقعدًا في البرلمان. أعلن...
بيانات مؤشر مديري المشتريات فلاش الألماني لشهر يوليو: التصنيع: الفعلي 38.8، والمتوقع 41 ، سابقًا: 40.6 الخدمات: الفعلي 52، المتوقع 53.1 ، سابقًا:...
لا يزال سعر اليورو مقابل الدولار الأميركي دفاعيًا عند أدنى مستوياته في ثمانية أيام ، مقتربًا من نطاق التماسك مرة أخرى ستكون القراءات القادمة لمؤشرات...
يغلق JAP225 الاختلاف مع USDJPY نرى تراجعًا واضحًا في المؤشرات الأمريكية وانخفاضًا قويًا للغاية في المؤشرات الصينية يتم تشكيل رأس وكتفين محتمل على...
تشير مؤشرات العقود الآجلة الأوروبية إلى افتتاح جلسة أقل قليلاً يبدأ الأسبوع ببيانات مؤشر مديري المشتريات بأستراليا واليابان هذا الأسبوع هو عمليا...
تم تداول مؤشرات آسيا والمحيط الهادئ في الغالب على انخفاض خلال جلسة تداول يوم الاثنين. انخفض مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.1٪ ، وانخفض مؤشر S & P /...
يتداول زوج العملات USDJPY بارتفاع حاد بعد الإعلان عن أن بنك اليابان لا يرى حاجة لتعديل برنامج التحكم في منحنى العائد (YCC) في هذا الوقت. تعمق المعلومات...
تفاعلت عقود الفروقات في مؤشر ناسداك 100 (US100) بتصحيح كبير بعد محاولة الأمس الأولية للاختراق فوق 16000. وخسر مؤشر ناسداك 100 2.3٪ في ختام تداولات الخميس...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم