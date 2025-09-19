التقويم الاقتصادي: المزيد من الأرباح الفصلية للشركات 🔎
مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة وكندا وبولندا نتائج أمريكان إكسبريس الفصلية التقويم الاقتصادي الكلي اليوم خفيف نسبيًا من...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
المزيد
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
المزيد
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
المزيد
مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة وكندا وبولندا نتائج أمريكان إكسبريس الفصلية التقويم الاقتصادي الكلي اليوم خفيف نسبيًا من...
في يونيو 2023 ، شهدت أحجام مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة زيادة بنسبة 0.7٪ على أساس شهري و -1.0٪ على أساس سنوي ، بعد ارتفاع متواضع بنسبة 0.1٪ في مايو...
تم تداول مؤشرات آسيا والمحيط الهادئ في الغالب على انخفاض خلال جلسة التداول يوم الجمعة. خسر مؤشر نيكاي الياباني ما يقرب من 0.52٪ ، وانخفض مؤشر S &...
افتتحت وول ستريت على انخفاض مع ظهور تقارير ربع سنوية جديدة النتائج الفصلية لـ Netflix و Tesla و TSMC و IBM و United Air أصبحت بلاكستون أول شركة...
الأسواق في أوروبا في حالة مزاجية أسوأ قليلاً تتعرض شركات التكنولوجيا لضغوط من خلال عمليات بيع لأسهم Tesla و Netflix و TSMC K + S (SDF.DE) في تصنيف...
مطالبات البطالة الأمريكية. الفعلي: 228 ألف. المتوقع: 240 ألف. السابق: 237 ك بالنسبة للأسبوع المنتهي في 8 يوليو ، انخفضت المطالبات الأولية للمزايا المعدلة...
كانت نتائج الأمس لـ Tesla (TSLA.US) جيدة نسبيًا. جاءت ربحية السهم المعدلة أعلى من متوسط التوقعات بنسبة 13٪ ، وكان هامش الربح الإجمالي ، الذي تم مراقبته...
نحن نعلم بالفعل النتائج المالية لأكبر شركة في صناعة البث المباشر في العالم، Netflix. في الآونة الأخيرة، كانت صناعة السينما تمر ببعض النضالات بسبب إضراب...
الساعة 13:00 - تركيا ، قرار سعر الفائدة: الفعلي: 17،5٪ المتوقع 18،5٪؛ سابقًا 15٪ تنخفض الليرة التركية بنسبة 0.6٪ تقريبًا مقابل الدولار...
الجمعة القادمة (28 يوليو) ، ننتظر قرار سعر الفائدة من بنك اليابان. ومع ذلك ، لا يبدو أن هذا الحدث يفاجئ السوق ، حيث صرح محافظ بنك اليابان ، كازو...
الأرباح الفصلية لكل من: Johnson & Johnson، Abbott Laboratories، Philip Morris، American Airlines تقرير مطالبات البطالة وقرار...
تم تداول مؤشرات آسيا والمحيط الهادئ على انخفاض خلال جلسة تداول يوم الخميس ، على الرغم من الأخبار الإيجابية القادمة من الصين. خسر مؤشر نيكاي الياباني...
تحقق Apple تقدمًا كبيرًا في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث قامت ببناء نموذج لغتها الخاصة (Ajax) وروبوت محادثة داخلي ⚛ يتخذ عملاق التكنولوجيا...
أعلن بنك جولدمان ساكس عن أرباح الربع الثاني من عام 2023 التي جاءت أقل من التوقعات ، وهو الفشل الوحيد بين أكبر ستة بنوك أمريكية. انخفضت أرباحها إلى 1.07...
افتتحت وول ستريت على ارتفاع بنك جولدمان ساكس مع النتائج الفصلية الضعيفة أظهر سوق الإسكان في الولايات المتحدة علامات الانكماش يوم الأربعاء،...
لأول مرة منذ عام 1960 ، نتعامل مع إضراب مزدوج في صناعة السينما. كل من الكتاب وكتاب السيناريو مدهشون ، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على منتجي الأفلام والمسلسلات...
اليوم ، بعد إغلاق التداول في وول ستريت ، نبدأ موسم أرباح الربع الثاني من عام 2023 بين الشركات ذات القيمة السوقية الأكبر (الشركات التي يتألف منها ما يسمى...
صدرت بيانات سوق الإسكان الأمريكية لشهر يونيو اليوم في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش ، وجاءت البيانات أقل من المتوقع لكل من تصاريح البناء والمساكن الجديدة...
تحافظ الأسواق في أوروبا على معنويات أفضل قليلاً DE30 أضعف بشكل ملحوظ مقارنة بالمؤشرات الأخرى يتزايد اهتمام الأوروبيين بالسيارات الكهربائية لا...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم