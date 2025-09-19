(18.07.2023) نظرة على مخطط البيتكوين
في الأسبوع الماضي ، كتبنا عن النشوة المحيطة بـعملة البيتكوين والريبل والعملات المشفرة الأخرى بعد فوز الريبل بالقضية ضد لجنة الأوراق المالية والبورصات...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
في محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي ، لوحظ أن التضخم في أستراليا ظل مرتفعًا ، وأشار سوق العمل الضيق إلى احتمالية حدوث زيادات أعلى من المتوسط في الأسعار...
مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة الأمريكية مؤشر اسعار المستهلكين والإنتاج الصناعي من كندا تقويم الماكرو اليوم غني بالعديد...
تم تداول المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ على انخفاض في الغالب اليوم - ارتفع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 1.50٪ ، وانخفض مؤشر S & P...
أصدرت رابطة صناعة أشباه الموصلات (SIA) اليوم بيانًا بشأن القيود الحكومية الإضافية المحتملة على أشباه الموصلات. ووفقًا للجمعية: "قد يؤدي فرض قيود فضفاضة...
وول ستريت ترتفع بشكل طفيف مع بداية الأسبوع موسم النتائج يتحرك على قدم وساق يتحول الانتباه إلى النتائج: بنك أوف أمريكا ، ومورجان ستانلي ، وجولدمان...
أعلنت شركة فورد موتورز (F.US) يوم الاثنين عن تخفيضات كبيرة في الأسعار على جميع إصدارات شاحنتها الصغيرة F-150 Lightning الكهربائية. أرخص إصدار من Lightning...
DE30 ينخفض إلى منطقة 16000 نقطة قطاع الجمال / الرفاهية تحت ضغط من الصين ونتائج Compagnie Financière Richemont نتائج بنك نورديا تبقي البنوك...
تنتهي اليوم الاتفاقية المتعلقة بتصدير الحبوب من أوكرانيا عن طريق البحر. طلبت الأمم المتحدة من روسيا تمديدها قبل عطلة نهاية الأسبوع ، لكن لم يرد أي رد حتى...
جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين دون توقعات السوق! بالنظر إلى التوقعات من استطلاع بلومبرج ، توقع خبير اقتصادي واحد فقط من أن نمو البلاد يمكن...
يتوقع الاقتصاديون البريطانيون في غولدمان ساكس زيادة 50 نقطة أساس في سعر الفائدة لبنك إنجلترا خلال اجتماع أغسطس ، مع بلوغ الذروة المتوقعة بنسبة 6٪ بحلول...
قيم مكتب الإحصاء الصيني أن الظروف الاقتصادية المحلية آخذة في التحسن تقويم خفيف في بداية الاسبوع تتوقع إمبراطورية نيويورك الفيدرالية تدهورًا...
تراجعت أسواق الأسهم في الصين وكوريا الجنوبية وأستراليا ، في حين أغلقت أسواق اليابان لقضاء عطلة وكان من المتوقع إلغاء تداول هونغ كونغ بسبب الإعصار. كما...
تتعرض أسهم AT&T (T.US) لضغوط هبوطية هائلة ، مما أدى إلى رفع أسعار الأسهم مؤقتًا إلى مستويات لم تشهدها منذ أكثر من 20 عامًا. ويعود سبب الانخفاض بنسبة...
انخفض خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت بأكثر من 2٪ اليوم، مخترقًا خط صعودي استمر 3 أيام. على الرغم من ذلك، من المرجح أن يغلق هذا الأسبوع بمكاسب قوية ، والذي...
تُفاجئ بيانات ميشيغان بطريقتين. نحن نشهد تحسنا كبيرا في المعنويات. ومع ذلك، يرى السوق أيضًا فرصة أكبر لبقاء التضخم المرتفع لفترة أطول. جامعة...
وول ستريت ترتفع في نهاية الأسبوع يبدأ موسم الأرباح بنتائج قوية UBS يرفع توصية بشأن أسهم Microsoft (MSFT.US) Coinbase (COIN.US) تكتسب في موجة ريبل...
جي بي مورجان (JPM.US) ارتفعت أسهم JPMorgan Chase بنسبة 4.53٪ في القراءة الأولية للسوق بعد أن أعلن البنك عن زيادة بنسبة 67٪ في أرباح الربع الثاني، مدفوعة...
انخفاض DE30 مقابل المؤشرات الأخرى يركز اهتمام المستثمرين على أداء شركات وول ستريت اقتربت شركة Roche (ROG.CH) من تأمين عقار تجريبي لمرض كرون Ericcson...
بالأمس ، بعد معركة قانونية استمرت ما يقرب من ثلاث سنوات ، فازت شركة ريبل بالقضية المرفوعة ضد لجنة الأوراق المالية والبورصات. بعد هذا الإعلان ، وصلت مكاسب...
