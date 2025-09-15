مخطط اليوم: EURUSD (05.06.2025)
عاد سعر صرف زوج اليورو/الدولار الأمريكي (EURUSD) إلى ما فوق 1.14 أمس، استجابةً لبيانات اقتصادية كلية ضعيفة بشكل مفاجئ من الولايات المتحدة. وقد لفت ارتفاع...
أخبار الأسواق
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
بعد إشارة التحذير الصادرة عن سوق العمل الأمريكي، والمتمثلة في بيانات ADP الضعيفة للغاية، يتحول انتباه المستثمرين إلى تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) الصادر...
ظلت التقلبات في وول ستريت محدودة أمس، حيث امتنع المستثمرون عن المخاطرة قبل صدور بيانات التوظيف (NFP) اليوم. إلى جانب الأداء المتباين للمؤشرات (مؤشر...
التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي أقل من التوقعات ارتفع التوظيف في القطاع الخاص بمقدار 37,000 وظيفة فقط في مايو، ليصل إلى أدنى مستوى له في أكثر من...
يتداول مؤشر US500 في اتجاه صاعد. ومع ذلك، وبالنظر إلى الفاصل الزمني H1، دخل السعر مؤخرًا في حالة توطيد محلي. شكّل هذا التوطيد شكل مثلث. حاليًا، يتم اختبار...
يواصل سعر مؤشر DE40 الألماني حركته الصعودية اليوم. شمعتا D1 الأخيرتان تُشكلان تشكيلات مطرقة. على الرغم من أن هذه التشكيلات من المفترض أن تظهر بعد حركة...
يُبدي المستثمرون في وول ستريت تفاؤلاً حذراً، متأثرين بمزيج من البيانات الاقتصادية الأضعف من المتوقع وتجدد الآمال بخفض أسعار الفائدة مرتين بحلول نهاية عام...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 2:30مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر...
مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الأمريكي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM): القراءة الفعلية 49.9 (التوقعات: 52، السابق: 51.6) الطلبات الجديدة:...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 50.6, المتوقع:...
أعلن بنك كندا عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. كان من المتوقع أن يقوم البنك بتثبيت سعر الفائدة. ومع ذلك،...
كان تقرير ADP نقطة رئيسية في التقويم الاقتصادي اليوم وتم إصداره في الساعة 12:15 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير زيادة في التوظيف بمقدار...
سجلت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية مكاسب طفيفة اليوم، بينما امتدت المعنويات الإيجابية من وول ستريت إلى الأسواق الأوروبية. كما تفاعل السوق بشكل إيجابي...
ارتفعت أسعار عقود قهوة أرابيكا الآجلة (COFFEE) اليوم بنسبة تقارب 1.5%، بعد موجة بيع قياسية استمرت لسنوات. منذ 11 أبريل، انخفضت أسعار القهوة بنحو 20%،...
من المتوقع أن يُظهر تقرير ADP لتوظيف القطاع الخاص لشهر مايو 2025 زيادة قدرها 110,000 وظيفة، مقارنةً بزيادة قدرها 62,000 وظيفة في أبريل. في الوقت الحالي،...
تلقينا اليوم تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي للربع الأول من عام 2025. وجاءت البيانات أقل بقليل من توقعات السوق، سواءً ربع سنويًا أو سنويًا....
من بين أهم البيانات الاقتصادية الكلية الصادرة اليوم، تقرير سوق العمل الأمريكي (ADP)، وبيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) ومؤشر إدارة التوريد (ISM) لقطاع...
تتداول المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ بارتفاع في نطاق 0.00-1.20%. وتُلاحظ أكبر المكاسب في المؤشرات الصينية، في نطاق 0.30-1.20%. وارتفع مؤشر AU200.cash...
أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم على ارتفاع رغم أجواء الغموض التي شابت جلسة التداول. وقت النشر، سُجِّلت أكبر المكاسب في مؤشر الشركات الصغيرة،...
صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، خلال كلمته في القمة التي عُقدت في زيورخ، بأن على الصين أن تُقرر ما إذا كانت تريد أن تكون شريكًا موثوقًا به على الساحة...
