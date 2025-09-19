زيادة قوية في مخزونات النفط دون التأثير على الأسعار
مخزونات النفط: 5.946 mb (المتوقع -0.05 mb، سابقًا -1.508 مليون mb) مخزونات البنزين -0.004 mb (المتوقع -1.35 mb ، سابقًا -2.550 mb) مخزونات نواتج...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
افتتحت وول ستريت على ارتفاع بعد مؤشر أسعار المستهلكين أقل من المتوقع في الولايات المتحدة US500 في أعلى مستوى لهذا العام فوق 4500 نقطة يقول باركين...
رفع بنك كندا (BoC) الفائدة إلى 4.75٪، تماشيًا مع سياسته المستمرة للتشديد. يتماشى قرار البنك مع التوقعات برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. البيانات...
DE30 يعود فوق حاجز 16000 تمدد الأسواق ارتفاعها بعد تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي رفع محللو KeyBanc توصياتهم بشأن أسهم Gerresheimer (GXI.DE) Jefferies...
تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر يونيو العنوان (سنوي): 3.0٪ على أساس سنوي مقابل 3.1٪ على أساس سنوي متوقع (4.0٪ على أساس سنوي سابقًا) العنوان...
من المحتمل أن تكون جلسة التداول اليوم محورية لتداولات الأسبوع نتيجة لقراءة بيانات مؤشر أسعار المستهلكين المقررة من الولايات المتحدة ، وقرار بنك كندا بشأن...
أبقى بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة دون تغيير كما هو متوقع انتعشت الأجور في اليابان بشكل حاد، مما يشير إلى ارتفاع ضغط التضخم عاد زوج العملات...
في الساعة 14:30 ، ستصدر بيانات التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو في الولايات المتحدة. تشير التوقعات إلى انخفاض كبير، ويرجع ذلك أساسًا إلى القاعدة...
ارتفعت أسعار الذهب خلال جلسة يوم امس واستمرت في ارتفاعاتها مع جلسة اليوم. تمامًا مثل السلع الأخرى ، يتلقى الذهب دعمًا بسبب تراجع الدولار مع بداية...
سجلت أسواق آسيا والمحيط الهادئ مكاسب طفيفة تشير العقود الآجلة للمؤشرات في أوروبا والولايات المتحدة إلى افتتاحات أعلى في هذه الأسواق تحول...
تم تداول مؤشرات آسيا والمحيط الهادئ عند مستويات متباينة خلال جلسة تداول يوم الأربعاء ، متأثرة بعدم اليقين الناجم عن إصدار اليوم لتقرير التضخم الهام...
يستفيد النفط الخام من معنويات السوق الجيدة. تسجل أسعار خام غرب تكساس الوسيط (OIL.WTI) وخام برنت (النفط) مكاسب تقترب من 2٪ اليوم بعد الأخبار التي ظهرت بعد...
من المتوقع أن يكون أسبوع التداول الجديد في وول ستريت ممتعًا حقًا. في وقت مبكر من يوم غد ، سيعلم المستثمرون قراءة تضخم مؤشر أسعار المستهلكين من الولايات...
رفض قاضٍ فيدرالي في سان فرانسيسكو طلب لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) للحصول على أمر قضائي أولي لمنع Microsoft (MSFT.US) من إنهاء استحواذها على ناشر ألعاب...
على الرغم من أنها ستكون واحدة من آخر الشركات التي تقدم نتائجها ، في 8 أغسطس ، تظل شركة والت ديزني (DIS.US) في بؤرة اهتمامنا لأنها تواصل التقدم في أعمال...
ترتفع Wall Street قليلاً في وقت مبكر من الجلسة FAANG تحت الضغط بشأن خطط إعادة التوازن في ناسداك 100 مجموعة Zillow على موجة رفع توصية بايبر ساندلر شهدت...
يعود DE30 فوق حاجز 15800 نقطة أشارت بيانات ZEW إلى معنويات أسوأ في ألمانيا الموضة والشركات الصناعية تستفيد من موجة الأخبار من الصين Daimler (DTG.DE)...
يتحدث المصرفيون الفيدراليون عن ضرورة زيادة أسعار الفائدة ارتدت السندات الأمريكية من دعم مهم سيكون تقرير التضخم الأمريكي غدًا عاملاً مهمًا في تذبذب...
