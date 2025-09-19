حصاد السلع – النفط، الذهب، القمح والنحاس (07.11.2023)
النفط: يتفاعل النفط مع زيادة الأخبار المتعلقة بدعم سوق العقارات في الصين، مما قد يؤدي إلى إنعاش النمو الاقتصادي في ذلك البلد في النصف الثاني من...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
توقعات ZEW لشهر يوليو: -14.7. المتوقع: -10 ؛ سابقًا: -8.5 معنويات المستثمرين لشهر يوليو في ألمانيا بناءً على استطلاع ZEW أقل...
يتأثر زوج USDJPY بضعف الدولار وانخفاض عائدات السندات وقد أدى تدخل محتمل للبنك الياباني إلى صد الدولار الأميركي مقابل الين الياباني من مستوى 145 يساهم...
ألمانيا ، تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو: جاء معدل التضخم في ألمانيا عند + 6.4٪ على أساس سنوي ، وهو أعلى قليلاً من معدل الشهر السابق...
تستمر الأجور في المملكة المتحدة في الارتفاع. ارتفع متوسط الأرباح لفترة 3 أشهر بنسبة 6.9٪ على أساس سنوي ، وهو أعلى قليلاً من المتوقع 6.8٪ على أساس سنوي...
صدر مؤشر ZEW الألماني تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الألماني بما يتماشى مع التوقعات يعد التقويم الكلي لليوم خفيفًا نسبيًا مرة أخرى مقارنة بالمنشورات...
ارتفع سعر سهم Novavax (NVAX.US) بأكثر من 20 ٪ بعد أن قالت شركة التكنولوجيا الحيوية إن كندا وافقت على دفع 350 مليون دولار مقابل لقاحات Covid التي كان من...
في الأسبوع الماضي، شهدنا فترات من التقلب الشديد في الأسواق، حيث تدخل الأسهم في أوروبا في عمليات بيع وكذلك الأسهم الأمريكية، وإن كان ذلك على نطاق أصغر مقارنة...
أعلن بار من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن أكبر البنوك الأمريكية التي لديها أصول تزيد عن 100 مليار دولار أمريكي (كانت في السابق 700 مليار دولار أمريكي)...
ترتفع وول ستريت قليلاً في بداية الأسبوع يتحول الاهتمام هذا الأسبوع إلى تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي وموسم أرباح الشركات للربع الثاني اجتماعات...
خلال الجلسة الآسيوية، تلقينا بيانات تتعلق بالاقتصاد الصيني. لم تثير هذه البيانات إعجاب المستثمرين وأظهرت أن الانتعاش أضعف بكثير مما كان متوقعًا. كان معدل...
في مايو ، ارتفع إجمالي القيمة الشهرية لتصاريح البناء في كندا بنسبة 10.5٪ لتصل إلى 10.5 مليار دولار. بعد تعديل التضخم ، ارتفعت قيمة تصاريح البناء بنسبة...
يعود DE30 فوق 15700 نقطة ركز التقويم الكلي اليوم على خطابات محافظي البنوك المركزية سيكون أهم حدث هذا الأسبوع هو تقرير مؤشر أسعار المستهلكين من الولايات...
خفضت سيتي للأسهم تصنيف الأسهم الأمريكية والبريطانية إلى تصنيف محايد من زيادة الوزن، مع ترقية الأسهم الأوروبية إلى زيادة الوزن. تلاحظ Citi أن الأسهم الأوروبية...
يتغذى الضغط الهبوطي على النفط من خلال رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس تتزايد المخاوف من التباطؤ الاقتصادي أعلنت المملكة...
يبلغ سعر البيتكوين حاليًا 30،100 دولار ، مع انخفاض طفيف بنسبة 0.2٪ اليوم. لقد تم ترسيخه فوق المستوى النفسي المهم البالغ 30 ألف دولار ، لكنه واجه مقاومة...
هذا الأسبوع ، من المقرر أن تنشر Polygon Technology الرموز المميزة لـ Polygon 2.0 المعلن عنها مؤخرًا. من وجهة نظر حركة السعر ، تعد الرموز المميزة...
تقويم الماكرو خفيف جدًا اليوم خطابات محافظي البنوك المركزية في دائرة الضوء تشير مؤشرات العقود الآجلة إلى افتتاح جلسة أقل التقويم...
أنهت مؤشرات وول ستريت تداول يوم الجمعة على انخفاض ولكن بعيدًا عن أدنى مستويات الجلسة. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.16٪ وناسداك بنسبة 0.35٪...
الولايات المتحدة: عدد الحفارات 07 يوليو: 680 (سابقًا 674) منصات الغاز: 135 (124 سابقًا) حفارات النفط: 540 (545 سابقًا) المصدر:...
