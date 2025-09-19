فشل NFP في تأكيد بيانات ADP "القوية"؛ ارتفع GBPUSD إلى أعلى مستوياته في 15 شهرًا❗
تعرض الدولار الأمريكي لضغط هبوطي شديد خلال جلسة التداول الأخيرة هذا الأسبوع. ضعف العملة الاحتياطية العالمية يرجع بشكل أساسي إلى بيانات NFP، والتي فاجأت...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
بدأ الصيف وعادة ما تكون فترة هدوء أكثر في الأسواق. مع ذلك، يبدأ ماراثون المكاسب في وول ستريت الأسبوع المقبل وقد يحافظ على حركة المؤشرات الأمريكية. بصرف...
تقرير تقييم الأثر البيئي عن تخزين الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة. الفعلي: +72 bcf. المتوقع: +65 bcf. السابق: +76 bcf المصدر: xStation 5
وول ستريت في حالة مزاجية مختلطة بعد تقرير الوظائف غير الزراعية US2000 يرتد بشكل حاد مقابل المؤشرات الأخرى يخفض ليفي شتراوس (LEVI.US) توقعاته للعام...
تقرير الولايات المتحدة ، NFP لشهر يونيو. الوظائف غير الزراعية: 209 ألف مقابل 225 ألفًا المتوقعة (339 ألفًا سابقًا) معدل البطالة: 3.6٪ مقابل 3.6٪...
بينما تركز اهتمام الأسواق في الغالب على بيانات الوظائف الأمريكية لشهر يونيو ، كان هناك أيضًا إصدار لبيانات الوظائف الكندية في نفس الوقت (1:30 مساءً بتوقيت...
يعود DE30 فوق حاجز 15700 نقطة بيانات الإنتاج الصناعي الألماني المختلطة محللين باركليز لـ Fuchs Petrolub (FPE3.DE) بتصنيف زيادة الوزن تنتظر الأسواق...
إصدار تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر يونيو في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش هو حدث كبير رئيسي لليوم. أظهر تقرير ADP الصادر يوم أمس...
USDCAD هو أحد أزواج العملات التي قد تشهد ارتفاعًا في التقلبات بعد ظهر اليوم. وذلك لأن بيانات الوظائف لشهر يونيو من الولايات المتحدة وكندا ستصدر في الساعة...
مجموعة المؤشرات الأوروبية لافتتاح مسطح بيانات الوظائف من الولايات المتحدة وكندا توقع تقرير إدارة معلومات الطاقة أن يظهر 65 مليار قدم مكعب في مخزونات...
صدرت بيانات الإنتاج الصناعي الألمانية لشهر مايو في تمام الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت جرينتش اليوم وتبين أنها مختلطة. جاءت البيانات الشهرية مخالفة للتوقعات...
أنهت مؤشرات وول ستريت تداول يوم أمس على انخفاض ولكن بعيدًا عن أدنى مستويات الجلسة. انخفض مؤشر S&P 500 وناسداك بنسبة 0.8٪ ، وانخفض مؤشر داو جونز...
يتم تداول Ford Motor (F.US) على انخفاض اليوم ، بعد إصدار بيانات المبيعات الأمريكية للربع الثاني من عام 2023. أبلغت الشركة عن زيادة بنسبة 9.9٪ على أساس...
أصدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) اليوم تقريرًا أسبوعيًا عن مخزونات النفط الأمريكية في الساعة 4:00 مساءً بتوقيت جرينتش. أشار تقرير معهد البترول...
الحالة المزاجية في سوق الأسهم العالمية سيئة اليوم. يتم تداول مؤشرات الأسهم القيادية من أوروبا الغربية على انخفاض بنحو 2٪ في وقت النشر بينما يتم تداول مؤشرات...
ارتفع الدولار الأمريكي بعد صدور مؤشر خدمات ISM الأمريكي لشهر يونيو. جاء المؤشر أفضل بكثير من المتوقع ، حيث ارتفع من 50.3 إلى 53.9 (المتوقع 51.0). تبدو...
تتداول مؤشرات وول ستريت على انخفاض قمة مزدوجة على مخطط US2000 تنخفض شركة Exxon Mobil بعد إصدار تحذير بشأن الأرباح أطلقت مؤشرات وول ستريت تعاملات...
في الآونة الأخيرة، قبل أسبوع ، كان العالم يشاهد في رهبة اثنين من الأعمال التجارية الثقيلة - Elon Musk و Mark Zuckerberg - يتبادلان الضربات عبر الإنترنت...
