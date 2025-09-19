مؤشر DAX تحت ضغط من بيانات الماكرو
تدفع البيانات الكلية أسواق الأسهم الأوروبية هبوطيًا HSBC يخفض تصنيف أسهم شركة Heidelberg Materials (HEI.DE) يفاجئ Suedzucker (SZU.DE) بالنتائج ويرفع...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
صدر تقرير التوظيف ADP لشهر يونيو اليوم في الساعة 1:15 مساءً بتوقيت جرينتش. تمت مراقبة التقرير عن كثب لأنه أحد التلميحات النهائية قبل تقرير NFP الرسمي لشهر...
على الرغم من الضعف في الأسواق المنظمة، ترتفع العملات المشفرة، وتدعم Bitcoin موجة الارتفاع بشكل أساسي، والتي وصلت إلى قمم محلية جديدة بالقرب من 31400 دولار....
تجلب بداية جلسة اليوم في القارة القديمة تدهورًا ملحوظًا في معنويات المستثمرين. تخسر المؤشرات الأوروبية الرئيسية في مواجهة إيحاءات محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية...
أظهر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال متشددًا ويريد مواصلة رفع أسعار الفائدة هذا العام ستكون بيانات...
الين الياباني هو العملة الأفضل أداءً USDJPY يرتد من منطقة مقاومة رئيسية. يرتفع الين وسط مخاوف متزايدة بشأن تدخل بنك اليابان (BoJ) في الأسبوع...
افتتحت الجلسة الأوروبية على انخفاض بعد الانخفاضات الحادة في المؤشرات الآسيوية التركيز على بيانات سوق العمل الأمريكية الميزان التجاري وبيانات ISM...
طلبيات المصانع في جيرماي لشهر مايو: SA: الفعلي: 6.4٪ شهريًا. السابق -0.4٪ شهريًا WDA: الفعلي: -4.3٪ سنويًا. السابق -9.9٪ سنويًا بدأ مؤشر ألمانيا...
تم تداول المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ على انخفاض خلال جلسة اليوم. انخفض مؤشر Nikkei بنسبة 1.0٪ ، وانخفض مؤشر S & P / ASX 200 بنسبة 0.9٪...
تم إصدار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. الوثيقة المتعلقة باجتماع 13-14 يونيو 2023 ، حيث...
خلال جلسة اليوم، ارتفعت أسهم الشركة الأمريكية Wolfspeed (WOLF.US) بما يزيد عن 17٪. تنبع المشاعر الإيجابية تجاه الشركة، التي تعد واحدة من الشركات العالمية...
تم تداول وول ستريت على انخفاض قبل محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تؤدي البيانات الصينية الضعيفة إلى تدهور معنويات السوق ارتفاع MP Materials...
القارة القديمة تتعرض لضغوط مع تراجع المعنويات في أوروبا وآسيا Stifel يخفض مرتبة مطور العقارات الألماني رفع بنك BNP Paribas توصيات بشأن أسهم شركة...
قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع يونيو ، بما يتماشى مع توقعات السوق. كانت هذه هي المرة الأولى التي يبقي فيها بنك الاحتياطي...
حقائق: ارتد السعر من الحد الأدنى للهيكل 1: 1 يتم تداول US30 في اتجاه صعودي أطلق المؤشر أسبوعًا جديدًا مع تصحيح هبوطي. مع ذلك،...
تراجعت أسعار النفط في وقت سابق ويتم تداولها الآن بارتفاع طفيف خلال اليوم. وكان تحسن المعنويات تجاه النفط مدفوعا بتصريحات من وزير الطاقة السعودي عبد العزيز....
إصدار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) هو حدث ماكرو رئيسي لليوم. سيتم إصدار الوثيقة في الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش وستتعلق باجتماع...
تم إصدار مؤشرات مديري المشتريات الخدمي من الدول الأوروبية صباح اليوم. كانت معظم الإصدارات عبارة عن مراجعات للتقارير الأولية وبالتالي لم نلاحظ أي رد فعل...
تم افتتاح المؤشرات الأوروبية على انخفاض طفيف محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في دائرة الضوء المراجعات لمؤشرات مديري المشتريات للخدمات...
تم تداول المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ على انخفاض طفيف اليوم. انخفض مؤشر Nikkei و S & P / ASX 200 بنسبة 0.3٪ ، وانخفض مؤشر Kospi بنسبة 0.4٪...
