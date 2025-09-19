نظرة على مخطط GBPUSD
يعد الجنيه الإسترليني من أفضل عملات مجموعة العشرة أداءً اليوم. لم تكن هناك إصدارات بيانات من المملكة المتحدة مقررة اليوم ولكن كانت هناك بعض التعليقات من...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
أعلن خفض الإنتاج من السعودية وروسيا لشهر أغسطس عن 1.5 مليون برميل يوميا مجتمعة ، وأعلنت الجزائر عن خفض طوعي قدره 20 ألف برميل يوميا. وبينما كان تداول النفط...
النفط: كان رد فعل النفط قويًا في يوم التداول الأول من شهر يوليو بعد المعلومات التي تشير إلى قيود العرض الإضافية من أكبر منتجين في أوبك + تخفض المملكة...
تنخفض المؤشرات الأوروبية على الرغم من السيولة المحدودة بسبب العطلة الأمريكية ستقوم Rheinmetall (RHM.DE) و Northrop Grumman (NOC.US) و Lockheed Martin...
حقائق: فقد مؤشر JAP225 الزخم الصعودي بعد ارتفاع المؤشر بنسبة 28٪ منذ بداية العام يظل المؤشر في منطقة توطيد ذات طبيعة إعادة توزيع محتملة يشير...
فشل إعلان خفض الإمدادات من المملكة العربية السعودية وروسيا في تعويض المخاوف بشأن تباطؤ نشاط التصنيع في جميع أنحاء العالم يساهم التباطؤ في بيانات مؤشر...
أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.10٪ يهدف بنك الاحتياطي الأسترالي إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب في الاقتصاد وتقييم...
قرار RBA هو المنشور الوحيد المهم لا يوجد تداول في وول ستريت التقويم الاقتصادي الكلي اليوم فارغ عمليًا. إنه يوم الاستقلال في الولايات المتحدة...
تم تداول المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشكل جانبي خلال جلسة الثلاثاء. انخفض مؤشر نيكاي بنسبة 0.6٪، انخفض مؤشر كوسبي بنسبة 0.2٪، وارتفع مؤشر...
ترتفع وول ستريت عند الافتتاح قال جريج جنسن ، رئيس قسم المعلومات في Bridgewater ، إن الأسواق تخطئ وحذر من التوقعات السيئة للأسهم والسندات تكتسب أسهم...
الولايات المتحدة الأمريكية ، مؤشر ISM لقطاع التصنيع في يونيو: الفعلي: 46.0. المتوقع: 47.1. السابق: 46.9.1 مؤشر السعر المدفوع. حاليًا: 41.8. التوقعات:...
سلمت تسلا رقماً قياسياً بلغ 466.140 سيارة في جميع أنحاء العالم في الربع الثاني، متجاوزة التوقعات ارتفعت الأسهم بأكثر من 6٪ في تداول ما قبل السوق الأمريكي...
صدر تقرير يوم الجمعة أظهر بوضوح انخفاض زراعة فول الصويا في الولايات المتحدة عما كان مخططا له في البداية. ارتبط الانخفاض في زراعة فول الصويا بزيادة زراعة...
تمحو مؤشرات القارة القديمة بعض مكاسب الجلسة المبكرة بيانات مؤشر مديري المشتريات تؤكد ضعف القطاع الصناعي يضعف UBS المعنويات بين شركات الأزياء / السلع...
أسعار النفط آخذة في الارتفاع هذا الصباح. كانت هذه الخطوة محيرة إلى حد ما في البداية لأنها كانت شديدة القوة ولم تكن هناك أخبار مصاحبة. مع ذلك، يبدو أن المحفز...
حقائق: كسر EURAUD دون المتوسط المتحرك لمدة 100 أبطل الفهرس بنية 1: 1 بالنظر إلى مخطط EURAUD من منظور قصير المدى، يمكننا أن نرى أن...
فقدت أسهم شركة الرعاية الصحية AstraZeneca (AZN.UK) أكثر من 4.5 في المئة وعانت من أكبر انخفاض يومي لها منذ عام 2021 حيث تفتقر التفاصيل المحيطة بعلاج سرطان...
سيطرت إصدارات مؤشرات مديري المشتريات التصنيعي لشهر يونيو على التقويم الاقتصادي. مع ذلك، ينبغي أن يقال أن غالبية هذه كانت مراجعة وبالتالي لم يكن من المتوقع...
تعرض الفرنك السويسري لضربة هذا الصباح بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو من سويسرا. كان من المتوقع أن يظهر التقرير تباطؤًا من 2.2 إلى 1.8٪...
