التقويم الاقتصادي: ISM التصنيعي، ومؤشرات مديري المشتريات التصنيعية النهائية
تم افتتاح المؤشرات الأوروبية على استقرار أو أعلى قليلاً مؤشر ISM التصنيعي الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية النهائية...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
تم تداول المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ على ارتفاع خلال الجلسة الأولى من الأسبوع الجديد. وقفز مؤشر نيكي 1.7٪ ، وارتفع مؤشر S & P / ASX 200...
تقترب شركة Apple Inc. (AAPL.US) من أن تصبح أول شركة على الإطلاق تُغلق بقيمة سوقية تبلغ 3 تريليون دولار أمريكي ، حيث ارتفع سهمها بأكثر من 1.8٪ يوم الجمعة...
أعلنت شركة Nike (NKE.US) ، أكبر مصنع عالمي للأحذية والملابس الرياضية ، عن نتائج الربع الرابع من السنة المالية. على الرغم من أن المبيعات في كل من الولايات...
افتتحت وول ستريت على ارتفاع حيث كشفت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي عن أدنى معدل تضخم في أكثر من عامين ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.0٪ وناسداك مكاسب...
أصدرت جامعة ميشيغان مؤشر ثقة المستهلك النهائي في الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش. في يونيو ، ارتفع مؤشر UoM إلى 64.4 متجاوزًا المستوى المتوقع عند 63.9. شهدت...
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن هيئة الأوراق المالية والبورصات وجدت أن الإيداعات الأخيرة لإنشاء أول Bitcoin ETF غير كافية. تشير لجنة الأوراق المالية والبورصات...
ترتفع الأسواق بعد إصدارات البيانات الكلية يزيد LEG Immobilien من التوقعات للعام بأكمله تجلب جلسة التداول الأخيرة لهذا الأسبوع في القارة القديمة...
الولايات المتحدة ، حزمة البيانات لشهر يونيو. مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) سنويًا: 3.8٪ مقابل 3.8٪ exp. و 4.4٪ سابقًا مؤشر أسعار نفقات...
تمكن الدولار الأمريكي من تعويض جزء كبير من خسائره الصباحية ولم يعد أسوأ العملات أداءً في مجموعة العشرة. يعد إصدار حزمة البيانات الأمريكية لشهر مايو أهم...
صدر اليوم تقرير التضخم لمؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو لمنطقة اليورو بأكملها في الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. كان هناك شعور بأن القراءة قد تكون مفاجأة...
اكتسبت عملتان مشفرتان ، LITECOIN و BITCOINCASH بقوة مؤخرًا واستمرت مكاسبهما اليوم حيث تحاول Bitcoin الصعود فوق 31000 دولار. ارتفعت Bitcoincash بمكاسب بلغت...
يعتبر الدولار الأسترالي من أفضل عملات مجموعة العشرة أداءً اليوم. حافظ الدولار الأسترالي على المكاسب حتى بعد أن أظهرت مؤشرات مديري المشتريات الصينية لشهر...
المؤشرات الأوروبية تستعد لافتتاح أعلى بيانات التضخم مؤشر أسعار المستهلكين من فرنسا ومنطقة اليورو بيانات PCE الأساسية لشهر مايو في الساعة 1:30 مساءً...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول الأمس على ارتفاع - ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.45٪ ، وارتفع مؤشر Dow Jones بنسبة 0.80٪ ، وارتفع Russell 2000 بما يزيد...
مؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) اليوم عند أعلى مستوياته في أسبوعين. يُعزى الارتفاع بشكل مباشر إلى البيانات الكلية الواردة من الولايات المتحدة اليوم ، وهي...
أعلنت شركة Micron (MU.US)، إحدى الشركات الرائدة في صناعة الرقائق في الولايات المتحدة ، عن نتائج مالية فاقت التوقعات قليلاً من حيث الإيرادات ، وجاءت الخسارة...
تقرير تقييم الأثر البيئي لتخزين الغاز الطبيعي. الفعلي: + 76 bcf. المتوقع: +83 bcf. السابق: +95 bcf المصدر: xStation 5
تباين مؤشرات وول ستريت في بداية الجلسة، يرتفع Russell 2000 بقوة يتوقع Brainard عودة التضخم المستهدف بحلول موعد الانتخابات إن نجاح اختبار التحمل...
ستعلن Nike (NKE.US) ، أكبر شركة لتصنيع الأحذية والملابس الرياضية في الولايات المتحدة ، عن نتائجها للربع المالي الرابع من عام 2023 بعد جلسة التداول الأمريكية...
