الذهب يختبر 1900 دولار
كان من المتوقع أن تكون مراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الأول من عام 2023 حدثًا غير ذي صلة حيث كان الإصدار الثالث للبيانات ولم يكن من...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
المزيد
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
المزيد
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
المزيد
كان من المتوقع أن تكون مراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الأول من عام 2023 حدثًا غير ذي صلة حيث كان الإصدار الثالث للبيانات ولم يكن من...
يظهر على مؤشر DAX-Future / DE30 علامات على الانتعاش هذا الأسبوع. المصدر: xStation5 مخطط W1 حالت منطقة الدعم القوية بين 15816 و 15891 نقطة مرة...
أظهرت البيانات الفعلية مراجعة تصاعدية كبيرة لبيانات الناتج المحلي الإجمالي مع النمو في الربع الأول من عام 2023 بنسبة 2.0٪، ارتفاعًا من 1.4٪ في الإصدار...
DE30 ينتظر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين من ألمانيا UBS يعزز المشاعر حول Bilfinger (GBF.DE) أسهم E.ON (EOAN.DE) للشراء في CITI تجلب جلسة الخميس...
تراجعت اسهم أشباه الموصلات في الولايات المتحدة وسط تقارير عن فرض قيود أكثر صرامة على الصادرات إلى الصين AMD و Nvidia من بين الأسهم المعرضة قد يكون...
حقائق: يتعرض سعر الذهب لضغط هبوطي بعد خطاب باول يقترب السعر الحالي من أدنى مستوى له منذ منتصف مارس من الناحية الفنية، لا يزال هناك مجال للذهب...
يتداول الدولار الأمريكي عند ارتفاع منذ صدور بيانات سوق الإسكان الأمريكية القوية وتقرير ثقة المستهلك الصادر عن كونفرنس بورد يوم الثلاثاء. استمرت المكاسب...
أعلن Riksbank عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية اليوم في الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت جرينتش. قرر البنك المركزي السويدي رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة...
صدر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الإسباني لشهر يونيو اليوم في تمام الساعة 8:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. كان من المتوقع أن يظهر التقرير تباطؤًا في القياس الرئيسي...
تم افتتاح المؤشرات الأوروبية على استقرار بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو من ألمانيا وإسبانيا توقع بنك المخاطرة رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة...
تم تداول المؤشرات الأمريكية بشكل متفاوت يوم أمس - انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.22٪ ، وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.04٪ ، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.27٪...
يعتبر الدولار الأمريكي من أفضل عملات مجموعة العشرة أداءً اليوم. واصلت العملة الأمريكية حركتها الصعودية التي بدأت يوم أمس بعد صدور بيانات قوية عن سوق الإسكان...
أصدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت جرينتش. توقعت السوق زيادة...
بدأت لجنة السياسة النقدية في منتدى البنك المركزي الأوروبي للبنك المركزي في سينترا ، البرتغال الساعة 3:40 مساءً بتوقيت جرينتش. تمت مراقبة الحدث عن كثب حيث...
افتتحت وول ستريت على انخفاض طفيف انخفاض أسهم أشباه الموصلات بعد تقرير وول ستريت جورنال تنخفض شركة جنرال ميلز بعد أرباح الربع الرابع من عام 2023 أطلقت...
تعلن شركة Micron Technology (MU.US) ، إحدى الشركات المصنعة الرائدة لأشباه الموصلات في الولايات المتحدة ، عن نتائجها بعد إغلاق جلسة وول ستريت. سيقيم المحللون...
عاد DE30 فوق حاجز 16000 نقطة يدعم UBS المشاعر حول Deutsche Post يعزز Goldman Sachs حصة سيمنز للطاقة التي تجاوزت مبيعاتها تجلب جلسة الأربعاء...
يقع الدولار النيوزيلندي اليوم ضحية لانخفاض التضخم في أستراليا. انخفض معدل التضخم في أستراليا اليوم لشهر مايو إلى 5.6٪ على أساس سنوي مع توقع 6.1٪ سنويًا...
مع الانخفاضات المسجلة مؤخرًا في شركات التكنولوجيا التي تشكل مؤشر US100 ، خضعت تغطية المحللين ، ولا سيما التوصيات نفسها بشأن "Big Techs" ، إلى...
اليوم ، قد يتسارع التقلب في اليورو مقابل الدولار الأميركي لأننا نواجه خطابات كريستين لاغارد ، رئيسة البنك المركزي الأوروبي ، ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم