في التقويم الاقتصادي: خطابات باول ولاغارد!
تشير المؤشرات الأوروبية إلى افتتاح ثابت لجلسة الأربعاء النقدية خطابات البنك المركزي تحت المجهر من المتوقع أن تفتح المؤشرات الأوروبية الرئيسية...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
المزيد
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
المزيد
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
المزيد
تشير المؤشرات الأوروبية إلى افتتاح ثابت لجلسة الأربعاء النقدية خطابات البنك المركزي تحت المجهر من المتوقع أن تفتح المؤشرات الأوروبية الرئيسية...
تم تداول المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ متفاوتة خلال جلسة اليوم. ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 1.1٪ ، وارتفع مؤشر S & P / ASX 200 بنسبة 0.9٪ وانخفض...
يمكن رصد الحالة المزاجية للمخاطرة في الأسواق اليوم. تم تداول الأسهم في أوروبا والصين على ارتفاع في وقت سابق اليوم ويمكن الآن رصد مكاسب قوية في وول ستريت...
تقفز أسعار الألمنيوم إلى ما يقرب من 2200 دولار للطن وسط الآمال في تحفيز أكبر في الصين، وهو ما دفع أيضًا المؤشرات الصينية إلى الارتفاع اليوم. يمكن رصد مكاسب...
أصدر مجلس المؤتمر أحدث مؤشر لثقة المستهلك في الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش. كانت السوق تتوقع ارتفاع المؤشر من 102.3 في مايو إلى 103.6 في يونيو. أظهر...
بدأت المؤشرات الأمريكية تعاملات اليوم على ارتفاع ارتفع مؤشر داو جونز مرة أخرى فوق 34000 نقطة تراجع Walgreens Boots Alliance إلى أدنى مستوى منذ منتصف...
انخفض التضخم السنوي في كندا إلى 3.4٪ على أساس سنوي في مايو من 4.4٪ في نوفمبر ، وهو أقل من توقعات السوق عند 6.4٪. انخفضت أسعار المستهلك الأساسي في كندا...
صدر تقرير طلبيات السلع المعمرة الأمريكية لشهر مايو اليوم في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش. كان من المتوقع أن تظهر البيانات انخفاضًا في الطلبات الرئيسية...
المؤشرات الأوروبية في مشاعر مختلطة تختبر Hapag-Lloyd (HLAG.DE) الدعم الفني فولكس فاجن (VOW1.DE) تحت ضغط لوقف إنتاج طرازات كهربائية غير جذابة تجلب...
النفط: لا يزال النفط تحت الضغط قبل أيام قليلة فقط من بدء خفض الإنتاج الإضافي بمقدار مليون برميل يوميًا من قبل المملكة العربية السعودية تجدر الإشارة...
نعود لتحليل الشركات الرائدة الأخرى في قطاع الذكاء الاصطناعي ، هذه المرة جاء دور Arista Networks (ANET.US). شركة تكنولوجيا متخصصة في حلول الشبكات والتبديل...
خلال خطابها الافتتاحي في مؤتمر البنوك المركزية الجاري في سينترا ، البرتغال ، أعلنت الرئيسة لاغارد أن البنك المركزي الأوروبي سيرفع أسعار الفائدة في اجتماعه...
بدأت اليوم قمة تستمر ثلاثة أيام نظمها المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة تيجانجان الصينية. تحدث رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ في ذلك اليوم. تعليقاته...
حدد بنك الشعب الصيني (PBoC) معدلًا مرجعيًا يوميًا أقوى من المتوقع لليوان تضخ عملية الريبو العكسي السيولة في اليوان البحري لا تزال التحديات...
أول موجة حر تضرب الولايات المتحدة هي زيادة الطلب بشكل مباشر على الكهرباء التي يستخدمها الأمريكيون لتشغيل أجهزة تكييف الهواء. ضربت القنبلة الحرارية الحقيقية...
المؤشرات الأوروبية تفتح على ارتفاع طفيف بيانات التضخم من كندا مؤشر ثقة المستهلك وبيانات مبيعات المنازل الموجودة في الولايات المتحدة يبدأ يوم...
كانت المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ متفاوتة خلال الجلسة الثانية من الأسبوع الجديد. وانخفض مؤشر نيكاي بنسبة 0.5٪ ، وارتفع مؤشر S & P / ASX...
تبدأ مؤشرات وول ستريت الأسبوع بانخفاضات ديناميكية. يمكن رؤية مقياس البيع بشكل أفضل على التكنولوجيا العملاقة US100، والتي تخسر حاليًا أكثر من 1 في المائة...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم