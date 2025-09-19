تضعف شركة فايزر ضد المنافسين؛ الشركة تحت الضغط بسبب دواء السمنة
انخفضت أسهم شركة الأدوية العالمية Pfizer (PFE.US) بنسبة 4 في المائة تقريبًا في جلسة اليوم بعد انتهاء العمل على عقار تجريبي للسمنة (lotiglipron) ، والذي...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
تميز الأسبوع الماضي بتدهور معنويات السوق بشكل عام، مما أدى في النهاية إلى انخفاض المؤشرات ومكاسب الدولار الأمريكي. يستفيد الدولار مرة أخرى من معنويات...
تفتح وول ستريت على ارتفاع بعد عطلة نهاية أسبوع متقلبة يتم تداول المؤشرات بهدوء بعد التمرد الفوضوي الذي لم يدم طويلاً في روسيا افتتحت وول ستريت...
مؤشر دالاس الإقليمي لشهر يونيو الفعلي: -23.2 مقابل -20.0 المتوقع و -29.1 سابقًا جاء المؤشر الإقليمي من بنك الاحتياطي الفيدرالي في...
أبرمت أستون مارتن (AML.UK) و Lucid Group (LCID.US) اتفاقية تقوم بموجبها Lucid ، مقابل حصة 3.7٪ ، بمشاركة التكنولوجيا عالية الأداء مع عملاق السباقات ودعم...
شهدنا الأسبوع الماضي إشارات متشددة من العديد من البنوك المركزية. رفع بعضهم أسعار الفائدة بقوة أكبر مما كان متوقعًا، وفي حالة الاحتياطي الفيدرالي ، يمكننا...
يعوض DE30 بعضاً من التراجع الصباحي لا يزال المؤشر تحت المتوسط المتحرك لـ 50-day EMA يزيد Ifo من معنويات المستثمرين القاتمة خفض المحللون التوصية...
استمرت NATGAS في المكاسب بعد التمديد الأسبوع الماضي وتداولت فوق 2.80 دولار، ما قد يشير إلى أن الارتداد الموسمي قد بدأ بالفعل. من ناحية أخرى، يشير المؤشر...
تشهد العملات المشفرة تصحيحًا طفيفًا بعد مكاسب البيتكوين الأسبوع الماضي. في الوقت نفسه ، يتم تداول BTC فوق 30،000 دولار لأعلى مستوى منذ منتصف أبريل. لقد...
أصدر معهد Ifo مجموعة جديدة من بيانات الاستطلاع اليوم في الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. تبين أن البيانات كانت مخيبة للآمال. انخفض مؤشر مناخ...
تم إصدار ملخص الآراء من اجتماع بنك اليابان لشهر يونيو خلال الليل ، وبينما غالبًا ما يتجاهل المستثمرون الوثيقة ، إلا أنها تستحق بعض...
تم تعيين المؤشرات الأوروبية لافتتاح ثابت بيانات المسح من ألمانيا والولايات المتحدة خطابات من أعضاء البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي السويسري ظلت...
تصاعد الخلاف بين وزارة الدفاع الروسية و PMC Wagner إلى تمرد خلال عطلة نهاية الأسبوع مع سيطرة الأخيرة على عدد قليل من المدن الروسية وسير قافلة...
تخسر أسهم Virgin Galactic (SPCE.US) اليوم ما يقرب من 20٪ حيث تسعى الشركة إلى الحصول على رأس مال إضافي لتمويل العمليات المستمرة. في حين أن هذا يبدو واضحًا...
تعمل Bitcoin على توسيع نطاق الارتفاع التصاعدي الديناميكي الذي بدأ من خلال إطلاق الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) على Bitcoin وإشراك اللاعبين الرئيسيين...
ترفع الجلسة الأخيرة من الأسبوع مرة أخرى نغمة الركود في الأسواق ، مما يؤثر بشكل واضح على سلوك عملات Antipodean ، والتي تعتبر عملاقة للطبيعة التوسعية للاقتصاد...
وول ستريت تنخفض في نهاية الأسبوع. يستمر بيع شركات التكنولوجيا US100 يخسر 1.2٪ ويحاول الاحتفاظ بمنطقة دعم 15000 نقطة قراءة ضعيفة لمؤشر مديري المشتريات...
علقت ماري دالي ورفائيل بوستيك من مجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم على حالة السياسة النقدية والاقتصاد الأمريكي. USDIDX يكسب 0.5٪. بوستيتش: أنا...
قراءة مؤشر S&P الأمريكي لمؤشر مديري المشتريات (16:45 بتوقيت جرينتش) الخدمات: 54،1 المتوقع: 54 سابقًا: 54،9 التصنيع: 46.3 المتوقع: 48.5 سابقًا:...
