مؤشر DAX في حالة ذعر في نهاية الأسبوع، Siemens Energy❗
انخفض DE30 إلى أقل من 16000 نقطة و SMA50 انخفاض تاريخي في أسعار أسهم سيمنز للطاقة يعزز Morgan Stanley التوصية بشأن حصة Evotec تمدد المعايير...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
بينما تنخفض عقود فول الصويا والذرة اليوم ، ترتفع عقود القمح واقتربت من المقاومة الرئيسية طويلة الأجل (SMA200). أشارت البيانات الصادرة عن بورصة السلع في...
افتتحت العقود الآجلة لفول الصويا (SOYBEAN) والذرة على انخفاض بعد التدوير ويتم تداولها على انخفاض بنسبة 12 و8 ٪ على التوالي. يعاني الغرب الأوسط في الولايات...
حقائق: عاد HKComp للدخول في اتجاه هبوطي ومحى الزخم الإيجابي فشل المشترون في البقاء فوق مستوى الدعم الرئيسي لمتوسط 200 جلسة (SMA200) البيانات...
يتم تداول اليورو مقابل الدولار الأميركي على انخفاض بنسبة 1٪ تقريبًا خلال اليوم ، حيث يعتبر اليورو من أسوأ عملات مجموعة العشرة أداءً اليوم. انخفضت العملة...
تبين أن إصدار مؤشرات مديري المشتريات الخاطفة لشهر يونيو من فرنسا وألمانيا كان مخيبا للآمال. أظهرت البيانات الفرنسية انخفاضًا في مقياس الخدمة من 52.0 إلى...
كانت مؤشرات مديري المشتريات لشهر يونيو نقطة رئيسية في التقويم الاقتصادي الأوروبي اليوم. كالعادة ، تم التركيز في الغالب على القراءات من فرنسا وألمانيا في...
المؤشرات الأوروبية تتوجه للتراجعات مع بداية الجلسة مؤشرات مديري المشتريات لشهر يونيو من أوروبا والولايات المتحدة يرتفع الباوند بعد بيانات مبيعات...
أنهت المؤشرات الأمريكية تعاملات الأمس مختلطة - ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.37٪ ، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.95٪ ، وأغلق مؤشر داو جونز ثابتًا ، وانخفض...
تتراجع عملة البيتكوين اليوم وتتراجع إلى ما دون مستوى 30،000 دولار. يأتي الانخفاض بعد أن أبلغت شركة BitGo الوصي على العملات المشفرة أنها أنهت اتفاقية الاندماج...
من وجهة نظر أساسية، يجب أن يكون تقرير وزارة الطاقة الصادر في وقت سابق اليوم إيجابيًا بالنسبة لأسعار النفط. وانخفضت المخزونات بأكثر من 3 ملايين برميل، بعد...
ظهر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول في مبنى الكابيتول هيل اليوم لليوم الثاني من شهادته نصف السنوية في الكونجرس. أدلى باول بشهادته أمام اللجنة المصرفية...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط والمشتقات النفطية الأمريكية في الساعة 4:00 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. جاء التقرير...
أصدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) تقريرًا أسبوعيًا عن مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة اليوم في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت جرينتش. كان...
تم إصدار بيانات مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة لشهر مايو اليوم في الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش. كانت البيانات تحت المراقبة بعد صدور بيانات...
افتتحت وول ستريت على انخفاض ، وتهدد بتوسيع خط التشاؤم لليوم الرابع باول سيدلي بشهادته أمام مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم بعد تقرير WSJ ، تتراجع Spirit...
DE30 يعوض معظم الانخفاضات المبكرة للجلسة كوفيسترو ترفض عرض الاستحواذ من شركة بترول أبو ظبي الوطنية تمدد المؤشرات الأوروبية موجة الانخفاضات اليوم،...
أعلنت شركة الاستشارات Accenture (ACN.US) عن النتائج الأولية للربع الحالي والتوقعات لبقية العام التي لم ترقى إلى مستوى التوقعات من وول ستريت. تخشى الشركة...
صدر أحدث تقرير أسبوعي عن مطالبات البطالة الأمريكية في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. كان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاضًا طفيفًا في مطالبات...
