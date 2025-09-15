الولايات المتحدة: مؤشرات الأسهم تفتح مستقرة بينما ينتظر المستثمرون المزيد من الإشارات 🔎
يسود تباين في معنويات سوق الأسهم الأمريكية. وينتظر المستثمرون المزيد من المعلومات بشأن مفاوضات التجارة وتقارير سوق العمل في وقت لاحق من هذا الأسبوع. تفتتح...
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
بيانات JOLTS للوظائف: السابق: 7.200 مليون، المتوقع: 7.110 مليون، الفعلي: 7.391 طلبيات المصانع: السابق: 3.4%, المتوقع: -3.1%, الفعلي: -3.7% طلبيات...
النفط: خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، شهدت أسعار النفط سلسلة من التوترات المتبادلة بين أوكرانيا وروسيا، مما زاد من حدة المخاطر الجيوسياسية ودعم...
أعلنت مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات إطلاق رويال للتطوير القابضة، كمطوّر عقاري متخصّص في تصميم وإدارة وتنفيذ المشاريع العقارية الفخمة التي ترتقي بمعايير...
أعلنت شركة "أرامكو السعودية" تفاصيل إصدارها لسندات دولية متوسطة الأجل بقيمة 5 مليارات دولار، موضحة أن السندات تشكل التزامات مقوّمة بالدولار...
ارتفعت أسهم شركة Hims & Hers (HIMS.US) بأكثر من 6% في تداولات ما قبل السوق اليوم، عقب أنباء عن استحواذها المخطط له على منصة ZAVA الأوروبية. ويُعدّ...
أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن مراجعة للإنفاق الدفاعي في المملكة المتحدة تهدف إلى جعل القوات المسلحة البريطانية في حالة "جاهزة للحرب"،...
في 3 أبريل، شهد مؤشر هانغ سنغ للشركات الصينية عمليات بيع مكثفة، مدفوعةً بفرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية متبادلة وزيادة كبيرة في التعريفات الجمركية...
أعلنت شركة طيران ناس السعودية للطيران الاقتصادي منخفض التكلفة اكتمال عملية التخصيص النهائي لأسهم الطرح العام الأولي بنجاح حيث تم تحديد السعر النهائي للطرح...
القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو: ١.٩٪ على أساس سنوي (توقعات ٢.٠٪ على أساس سنوي؛ السابق ٢.٢٪ على أساس سنوي) مؤشر أسعار المستهلك الشهري:...
شهدت المؤشرات الأوروبية بداية إيجابية، لكن المكاسب تراجعت خلال الدقائق الأولى من التداول. لا يُظهر سوى عدد قليل من الشركات في مؤشر داكس الألماني مكاسب...
معدل مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو: -0.1% على أساس سنوي (المتوقع: -0.1% على أساس سنوي، والسابق: 0.0% على أساس سنوي) مؤشر أسعار المستهلك الشهري: 0.1%...
محاضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي تكشف عن توجه حذر وسط أجواء عدم اليقين العالمية خلال الجلسة الآسيوية، نشر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) محاضر اجتماعه...
يتضمن التقويم الاقتصادي اليوم العديد من البيانات الرئيسية. نبدأ ببيانات التضخم السويسرية، مع أن أرقام التضخم في منطقة اليورو ستكون بلا شك ذات أهمية أكبر،...
اختتمت الأسهم الأمريكية أولى جلسات التداول في يونيو على مكاسب. ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 النقدي بنسبة 0.41%، بينما تقدم مؤشر ناسداك بنسبة 0.67%. تحققت...
يمحو مؤشرا US500 وUS100 الخسائر السابقة ويحققان مكاسب معتدلة في الساعات الأخيرة من التداول في وول ستريت. ارتفع مؤشر US500 بنسبة 0.1%، بينما حقق مؤشر...
ارتفعت أسعار الفضة اليوم بنسبة تقارب 5%، مواكبةً ارتفاع الذهب الذي حقق مكاسب بنسبة تقارب 2.4%. وارتفعت أسعار المعادن الثمينة نتيجة ضعف الدولار الأمريكي،...
· ما هو التالي بالنسبة للتعريفات الجمركية؟ · إنفيديا...
تراجع الدولار الأمريكي اليوم مجددًا، إذ يرى المستثمرون خطر تصعيد الحرب التجارية، مما قد يضغط على الاقتصاد الأمريكي - حتى في حالة ركود. كما أن الأسواق تدرك...
كانت معنويات وول ستريت متباينة بشكل واضح يوم الاثنين، حيث استقر مؤشرا US500 وUS100 تقريبًا، وخسرا في نطاق ضيق يتراوح بين -0.05% و-0.1%. ضعف الدولار الأمريكي،...
