نظرة على مخطط - NZDUSD (22.06.2023)
حقائق: يتم تداول NZDUSD في قناة هابطة وصل الزوج إلى الحد الأعلى للقناة يكافح الثيران لدفع الزوج فوق المتوسط المتحرك لمدة 200 جلسة يتداول...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
المزيد
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
المزيد
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
المزيد
حقائق: يتم تداول NZDUSD في قناة هابطة وصل الزوج إلى الحد الأعلى للقناة يكافح الثيران لدفع الزوج فوق المتوسط المتحرك لمدة 200 جلسة يتداول...
لقد خسر مؤشر DAX الآجل / DE30 جميع المكاسب من الأسبوع الماضي. المصدر: xStation5 مخطط W1 إن المستوى النفسي المهم البالغ 16000 نقطة...
سعر إعادة الشراء الأسبوعي التركي (CBRT): الآن: 15٪ متوقع: 20٪ سابقًا: 8.5٪ المصدر: xStation5 المصدر: xStation5
أعلن بنك إنجلترا اليوم عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في تمام الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت جرينتش. توقع جميع الاقتصاديين الذين استطلعت وكالة بلومبيرج...
يعتبر مؤشر UK100 الرئيسي البريطاني هو أضعف مؤشر أوروبي اليوم ، حيث خسر أكثر من 1٪. القرار القادم - الذي من المرجح أن يكون متشددًا - من قبل بنك إنجلترا...
جاء قرار سعر السياسة الرئيسية النرويجية في الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش. قام بنك Norges بشكل غير متوقع برفع أسعار الفائدة إلى مستوى 3،75٪ بمقدار 50 نقطة...
جاء قرار البنك المركزي السويسري متماشياً مع توقعات السوق - رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. بعد القرار ضعف الفرنك السويسري مقابل اليورو - وصل اليورو...
تشير العقود الآجلة إلى افتتاح منخفض للجلسة الأوروبية الأسواق تنتظر البنك المركزي السويسري وبنك إنجلترا خطوة واحدة أقرب إلى التحرك الجذري...
فشلت المؤشرات الأمريكية في الانتعاش أمس وأغلقت الجلسة منخفضة. فقد مؤشر S&P500 0.5٪ ، وخسر داو جونز 0.3٪ ، وأغلق مؤشر ناسداك الجلسة هبوطيًا بنسبة...
ارتفع سعر البيتكوين إلى أكثر من 30 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل، مدفوعاً بالتفاؤل المحيط بإدخال صناديق تداول البيتكوين (ETFs) ومشاركة اللاعبين الرئيسيين...
أجرت شركة Kratos Defense & Security Solutions (KTOS.US) أول اختبار ثابت ناجح لمحرك صاروخ Zeus 1 في منشأة Aerojet Rocketdyne (AJRD.US). يعتزم كراتوس...
تتداول أسهم شركة باترسون لطب الأسنان والطب البيطري (PDCO.US) في ارتفاع اليوم حيث تفوقت الشركة على توقعات المحللين وأبلغت عن معدل نمو صافٍ لنمو الإيرادات،...
يتم تداول وول ستريت على انخفاض طفيف عند الافتتاح ينتظر المستثمرون شهادة باول انخفضت FedEx بسبب التوقعات الأقل من المتوقع لعام 2024 افتتحت وول...
أدى الندفاع في سوق الأسهم التي تغذيها تقنية الذكاء الاصطناعي واحتمال نهاية وشيكة لارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى بدء تدفق رؤوس أموال المستثمرين...
أعلنت FedEx عن نتائج متضاربة عن الربع الرابع من عام 2023 أصيبت الشركة بخيبة أمل من توقعات السنة المالية 2024 مع تلاشي الطفرة الوبائية ترى FedEx...
نُشر نص الشهادة نصف السنوية لباول أمام الكونجرس اليوم في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش، قبل ساعة ونصف من مثوله أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب...
تم إصدار بيانات مبيعات التجزئة الكندية لشهر أبريل في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش. تبين أن التقرير كان أفضل من المتوقع وتسبب في بعض التحركات في الأسواق....
تُعد Bitcoincash واحدة من أقدم العملات المشفرة ، حيث يتم تداولها عند قمة ديناميكية اليوم ، مع استقرار سعرها بعد الاقتراب من منطقة المقاومة الرئيسية. في...
أوروبا في حالة من عدم اليقين وسط استمرار عمليات البيع في آسيا يراجع IFO توقعاته للناتج المحلي الإجمالي إلى الأسفل ويتوقع ركودًا أكثر حدة تمارس FedEx...
يتم تداول أسعار القمح أعلى بنسبة 2٪ اليوم وأكثر من 12٪ على مدار الأسبوع. هناك قصتان رئيسيتان تؤديان إلى ارتفاع أسعار الحبوب. الأول هو مستقبل الاتفاق بين...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم