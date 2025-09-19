مؤشر Nikkei أكبر الخاسرين بأقل من 1.5%.
بعد الارتفاع الهائل في الأسابيع الأخيرة ، عادت العقود على مؤشر نيكاي (JAP225) إلى التصحيح وتخسر ما يقرب من 1.5٪ اليوم. لا يزال المزاج في الأسواق الآسيوية...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
المزيد
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
المزيد
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
المزيد
بعد الارتفاع الهائل في الأسابيع الأخيرة ، عادت العقود على مؤشر نيكاي (JAP225) إلى التصحيح وتخسر ما يقرب من 1.5٪ اليوم. لا يزال المزاج في الأسواق الآسيوية...
تلقت شركة إيرباص الألمانية العملاقة (AIR.DE) طلبًا قياسيًا لشراء 500 طائرة من IndiGo، أكبر شركة طيران في الهند. ستقوم الشركة بتوريد طائرات A320 - تم الإعلان...
يتميز يوم الاثنين بالتصحيحات في معظم الأصول التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا الأسبوع الماضي. فيما يتعلق باليورو / الدولار الأمريكي ، بدأ اليورو في الاستفادة...
لا تشهد المعادن الصناعية جلسة تداول ناجحة اليوم، ولكن من بين عقود الألومنيوم والنحاس والنيكل ، تشهد عقود الزنك (ZINC) أكبر انخفاضات ، حيث انخفضت بنسبة...
تمكن سوق العملات المشفرة من استرداد بعض خسائر الأيام القليلة الماضية ، لكن لا يزال من الصعب التحدث عن انتعاش كبير. أفضل أداء هو Bitcoin ، والذي يتم تداوله...
يتداول زوج العملات USDTRY عند مستويات عالية للغاية، على الرغم من أنه من المتوقع أن يتخذ CBRT قرارًا بشأن رفع سعر الفائدة يوم الخميس (12:00 مساءً بتوقيت...
يختبر Dax المستويات القصوى المكسورة مؤخرًا! عمليات البيع على شركات التكنولوجيا الصينية تغذي التراجع في أوروبا هبوط أسهم سارتوريوس بعد إصدار تحذير...
يتراجع اليورو مقابل الدولار الأميركي اليوم ، بعد الارتفاع الحاد الذي حدث الأسبوع الماضي. كانت تقدم الأسبوع الماضي مدفوعة برفع سعر الفائدة من البنك المركزي...
أصدرت MUFG توصية لزوج العملات EURUSD. توصي MUFG باتخاذ مركز طويل على الزوج بالمستويات التالية: دخول (السوق): 1.0940.000 جني...
سيلتقي الوزير أنتوني بلينكين بالرئيس الصيني شي جين بينغ الساعة 4:30 مساءً بالتوقيت المحلي (09:30 صباحًا بتوقيت جرينتش). في ضوء تلك الاخبار الاخبار بين...
يعتبر الدولار الأسترالي من أسوأ عملات مجموعة العشرة أداءً في بداية الأسبوع الجديد. بينما لم تكن هناك أخبار رئيسية من أستراليا خلال عطلة نهاية الأسبوع ،...
تم تعيين المؤشرات الأوروبية لافتتاح أقل عطلة في الولايات المتحدة قرارات أسعار الفائدة من بنك إنجلترا والبنك الوطني السويسري وبنك النرويج في وقت...
تم تداول المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ على انخفاض خلال جلسة التداول الأولى من الأسبوع الجديد. انخفض مؤشر نيكاي بنسبة 1.2٪ ، وانخفض مؤشر كوسبي...
من المقرر أن تبدأ شركة السفر Virgin Galactic (SPCE.US) خدماتها التجارية في وقت لاحق من هذا الشهر، بعد 19 عامًا في العمل - سلسلة من الصعود والهبوط. عند...
بدأت المؤشرات الأمريكية الرئيسية الجلسة في حالة مزاجية مختلطة، لكن قراءة بيانات جامعة ميشيغان دعمت المضاربين على الارتفاع. مع ذلك، فإن آخر يوم جمعة من...
بيانات جامعة ميشيغان الأمريكية: ثقة المستهلك: الحالي: 63.9. المتوقع 60.2 ، 59.2 سابقًا مؤشر التوقعات: حالياً: 61.3 ؛ المتوقع: 56.5 ، سابقًا: 53،4 توقعات...
ارتفعت أسهم Adobe بنسبة 4.55٪ اليوم لتصل إلى 512 دولارًا بعد أن أعلنت الشركة عن إيرادات قياسية في الربع الثاني من العام المالي 2023 ، لتصل إلى 4.82 مليار...
إن احتمالية المزيد من تشديد السياسة من قبل البنك المركزي الأوروبي لا تردع المضاربين على الارتفاع المزاج السائد في أوروبا مدعوم بقوة كل من المؤشرات...
داكس على ATH جديد! يتفاعل المستثمرون مع الارتفاع المحتمل في التقلبات بسبب "يوم السحرة الثلاثة" علق محللو آر بي سي على أن رفع أسهم شركة...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم