توقف Binance عملياتها مجدداً
هولندا (16.06.2023): أوقفت Binance عملياتها في هولندا بعد فشلها في تأمين ترخيص مزود خدمة الأصول الافتراضية (VASP). يسري الإنهاء على الفور، ويمنع العملاء...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
علق كريستوفر جيه والر من بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم على وضع السياسة النقدية الأمريكية. من رسالة Waller الشاملة ، يمكن أن نستنتج أنه من المحتمل أن يكون...
ارتفع اليورو في وقت مبكر من بعد الظهر بعد تصريحات بيير وونش ، رئيس البنك المركزي البلجيكي وعضو البنك المركزي الأوروبي. قال Wunsch إن رفع البنك المركزي...
حقائق: ارتد سعر الذهب من مستوى الدعم الرئيسي عند 1.925 دولارًا الاتجاه الرئيسي لا يزال صاعدا يتداول سوق الذهب في اتجاه تصاعدي مؤخرًا. بالنظر...
أغلق مؤشر ناسداك 100 (US100) عند أعلى مستوى له في 14 شهرًا ، مع مكاسب تزيد عن 1٪. كان الارتفاع الأخير مدفوعًا بطفرة الذكاء الاصطناعي وتخفيف بيانات...
أنهت مؤشرات وول ستريت تعاملات الأمس محققة مكاسب: ارتفع مؤشر S&P 500 وناسداك بنسبة 1.2٪ ، ومؤشر Dow Jones بنسبة 1.3٪ ، و Russell 2000 بنسبة 0.8٪. تم...
المؤشرات الأوروبية تفتح على ارتفاع بيانات جامعة ميشيغان: ثقة المستهلك وتوقعات التضخم تضخم HICP في منطقة اليورو بعد أسبوع حافل ببيانات الاقتصاد...
ترتفع أسعار الغاز الطبيعي حيث أشارت قراءة مخزون تقييم الأثر البيئي إلى 84 مليار قدم مكعب مقابل 94 مليار قدم مكعب متوقع و 104 مليار قدم مكعب. بالإضافة...
قدم قطاع التصنيع في الولايات المتحدة صورة مختلطة في يونيو 2023 ، وفقًا لأحدث مؤشر إمباير ستيت للتصنيع ومسح فيلادلفيا الفيدرالي. مؤشر امباير...
أوبرا النرويج (OPRA.US) هي شركة تقدم متصفحات الويب لأجهزة الكمبيوتر الشخصية والأجهزة المحمولة. ارتفعت أسهمها بنحو 600٪ منذ أدنى مستوى في أكتوبر و 250٪...
تفتتح وول ستريت اليوم على ارتفاع ارتفعت بيانات مطالبات البطالة أكثر من المتوقع رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ويشير...
الإنتاج الصناعي الأمريكي في مايو: -0.2٪ على أساس شهري. المتوقع: 0.05٪ م / م. سابقًا: + 0.5٪ م / م السعة الأمريكية (م / م) في مايو: 79.6٪ المتوقع:...
قرر البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس اليوم. تتحدث كريستين لاغارد ، رئيسة البنك المركزي الأوروبي: لا يزال التضخم مرتفعًا...
وافق بانجي على شراء فيترا تمويل المعاملات بنسبة 75٪ في الأسهم و 25٪ نقدًا Bunge لإعادة شراء أسهم خاصة بقيمة 2 مليار دولار سيجمع الاندماج بين أكبر...
تم إصدار بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر مايو في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم ، وهو الجزء الأخير من البيانات الأمريكية من الدرجة الأولى المقرر...
جاءت مطالبات البطالة الأمريكية أعلى من توقعات المحللين. مطالبات العاطلين عن العمل: الفعلي: 262 ألف. من المتوقع 250 ألف. السابق 261 ألف. بلغ...
أعلن البنك المركزي الأوروبي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية اليوم في تمام الساعة 1:15 مساءً بتوقيت جرينتش. توقعت السوق أن يقوم البنك المركزي الأوروبي...
ينخفض مؤشر داكس في أعقاب قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أمس يتحول الاهتمام الآن إلى البنك المركزي الأوروبي يتوقع دويتشه بنك انخفاضًا في أرباح...
اليورو هو أحد أفضل عملات مجموعة العشرة أداءً اليوم. من المقرر أن يعلن البنك المركزي الأوروبي عن قراره المقبل بشأن السياسة النقدية اليوم في تمام الساعة...
