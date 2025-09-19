بيتكوين دون 25000 دولار. العملات المشفرة تحت ضغط البيع📉
الحالة المزاجية في سوق العملات المشفرة ضعيفة اليوم ، حيث بدأت عملة البيتكوين في الانخفاض بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي أمس وتراجعت من مستوى 26000 دولار...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
المزيد
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
المزيد
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
المزيد
الحالة المزاجية في سوق العملات المشفرة ضعيفة اليوم ، حيث بدأت عملة البيتكوين في الانخفاض بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي أمس وتراجعت من مستوى 26000 دولار...
أكدت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم من الصين أن الانتعاش الاقتصادي للبلاد قد فقد الزخم. بعد عدة إيماءات "صغيرة" من بنك الصين إلى...
كان الين الياباني هو أسوأ العملات أداءً في مجموعة العشرة بينما يعتبر الدولار الأمريكي من العملات الأعلى أداءً. ارتفع زوج العملات USDJPY بنسبة 1٪ تقريبًا...
مجموعة المؤشرات الأوروبية تفتح على ثبات توقع البنك المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس تصدر بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية والمؤشرات...
أنهت مؤشرات وول ستريت تداول يوم أمس متفاوتة. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.08٪ ، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.39٪ بينما انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.68٪....
شهدت مؤشرات وول ستريت جلسة متقلبة ، حيث انخفضت بعد قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وتعافت خلال فترة حديث باول. انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.7٪...
قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.00-5.25٪ في اجتماع اليوم. كانت هذه هي المرة الأولى منذ 15 شهرًا عندما قرر بنك...
قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع اليوم ، بما يتماشى مع توقعات السوق. ومع ذلك ، أشارت مجموعة جديدة...
أعلنت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) عن قرارها الأخير بشأن السياسة النقدية. لم تكن هناك مفاجأة - فقد تم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مع...
تفاعلت أسهم Netflix (NFLX.US) بشكل إيجابي مع الأخبار المتعلقة بافتتاح أول مطعم لـ Netflix Bites في لوس أنجلوس. يرى المستثمرون في خدمات الطعام طريقة جديدة...
تتراجع أسهم شركات التأمين الصحي الأمريكية اليوم. التعليقات التي أدلى بها أمس جون ريكس، المدير المالي لشركة Unitedhealth (UN.US) ، يمكن تسميتها كسبب وراء...
أصدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت جرينتش. أشارت بيانات API...
افتتحت وول ستريت على انخفاض طفيف قبل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي يحاول US2000 اختراق منطقة المقاومة 1900 نقطة يبدو من المرجح أن يبقي بنك الاحتياطي...
ترتفع العملة المشفرة TEZOS ما يقرب من 7 ٪ على الرغم من أنها شهدت تصحيحًا طفيفًا بعد الارتفاع القوي. يمكن ربط الزيادة باحتمال شراكة TZ APAC مع محرك البحث...
تضخم مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة لشهر مايو: العنوان: 1.1٪ سنويًا. التوقعات: 1.5٪ سنويًا. سابقًا: 2.3٪ سنويًا الأساسية: حاليًا: 2.8٪...
يستمر DE30 في الارتفاع قبل قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة السعر قريب من الذروة المحلية من 19 مايو قررت فودافون وثري يو كيه الاندماج! شل...
تتجه الأنظار اليوم إلى الاحتياطي الفيدرالي حيث ينتظر المستثمرون قرار سعر الفائدة بعد اجتماعه. بعد 10 أشهر من الارتفاعات المتتالية لأسعار الفائدة ، من المتوقع...
ارتفعت الليرة التركية بنحو 0.7٪ بعد مقابلة مع الرئيس التركي أردوغان. قال أردوغان إنه سيقبل الخطوات التي سيتخذها وزير المالية محمد شيمسك ورئيس CBRT الجديد...
أغلق مؤشر نيكاي الياباني جلسة أمس عند أعلى مستوياته في 33 عامًا والتي شوهدت في عام 1989 ، فوق 33000 نقطة ، واليوم تمدد العقود على المؤشر (JAP225)...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم