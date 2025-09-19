وراء ارتفاعات أسهم تويوتا. عملاق ياباني يتحدى تسلا؟🔌
اكتسبت أسهم شركة صناعة السيارات Toyota (TM.US) ما يقرب من 8 ٪ في الجلسة الآسيوية وارتفعت ADRs بنسبة 5 ٪ تقريبًا قبل افتتاح وول ستريت. اظهر السهم اختراق...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
المزيد
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
المزيد
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
المزيد
اكتسبت أسهم شركة صناعة السيارات Toyota (TM.US) ما يقرب من 8 ٪ في الجلسة الآسيوية وارتفعت ADRs بنسبة 5 ٪ تقريبًا قبل افتتاح وول ستريت. اظهر السهم اختراق...
انخفض سعر الذهب بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ، مما رفع عوائد سندات الخزانة توقع اجتماع بنك الاحتياطي الفدرالي زيادة التقلبات...
بداية هادئة للدورة في أوروبا يهيمن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي على تقويم اليوم تضخم مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة من الواضح أن تقويم...
تم تداول المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ متفاوتة اليوم. ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 0.1٪ بينما تداول مؤشر كوسبي على انخفاض بنسبة 0.5٪. كما تم تداول...
الجنيه البريطاني هو أفضل عملات مجموعة العشرة أداءً اليوم. تلقى الجنيه الإسترليني طلب شراء بعد تقرير الوظائف القوي لشهر أبريل الذي صدر هذا الصباح. أظهرت...
تعمل Super Micro Computers (SMCI.US) بشكل أساسي في بناء وبيع ما يسمى بشرائح الخادم وأنظمة الذاكرة لمراكز البيانات في الشركات الكبيرة. ونتيجة لذلك ، فإنها...
تحظى شركة GameStop (GME.US) بشعبية كبيرة بين مستثمري التجزئة ، حيث تكسب ما يقرب من 10٪ اليوم ووصلت إلى أعلى مستوياتها المحلية في مارس 2022. والسبب هو شراء...
أطلقت مؤشرات وول ستريت جلسة نقدية على ارتفاع تشير بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية لشهر مايو إلى بقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي في حالة انتظار...
صدر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر مايو اليوم في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش. بينما يتم دائمًا مراقبة بيانات التضخم من الولايات المتحدة...
داكس يمحو المكاسب من الجلسة المبكرة تستعد شركة Infineon لنقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة يركز اهتمام المستثمرين على قراءة مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي تجلب...
يظل تقرير أوبك دون تغيير نسبيًا مقارنة بتقرير مايو: يشير تقرير أوبك إلى الحفاظ على توقعات نمو الطلب على النفط لعام 2023 دون تغيير تقريبًا للمرة الرابعة...
يتم تداول Bitcoin فوق 26000 دولار مرة أخرى ، مع الاحتفاظ بالدعم الرئيسي أثناء الانخفاض. تشير البيانات من Glassnode لتتبع نشاط المستثمر "على السلسلة"...
ترتفع RIPPLE بنسبة 5 ٪ حيث ينتظر محامو التكنولوجيا المالية الوصول إلى مراسلات SEC الداخلية في المحكمة في وقت لاحق اليوم. تحارب Ripple لجنة الأوراق المالية...
النفط: يخفض بنك جولدمان ساكس توقعات نهاية عام 2023 لسعر نفط برنت من 96 دولارًا إلى 85 دولارًا للبرميل ، بسبب الإنتاج المفرط في روسيا وإيران ، مما...
SoundHound Inc. (SOUN.US) هي شركة أخرى لديها إمكانات في تطوير الذكاء الاصطناعي (AI). هذه على وجه الخصوص هي شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ومقرها في...
من الواضح أن التضخم آخذ في الانخفاض في جميع أنحاء العالم ، على الرغم من أنه لا يزال يتم التعامل معه على أنه مشكلة كبيرة من قبل معظم البنوك المركزية ، لذلك...
تم إصدار مؤشرات ZEW الألمانية لشهر يونيو اليوم في تمام الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. المعنويات الاقتصادية: -8.5 مقابل -13.5 المتوقع (-10.7 سابقًا) الظروف...
أظهر تقرير العمل في المملكة المتحدة انخفاضًا في معدل البطالة ، والذي انخفض إلى 3.8٪ من 3.9٪ سابقًا. كشف تقرير جداول الرواتب عن زيادة بنسبة 6.5٪ في...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم