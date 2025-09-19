في التقويم الاقتصادي: بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية في دائرة الضوء❗
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
التغير في إعانات البطالة: -13.6 ألف مقارنة بالتغيير السابق البالغ 23.4 ألف (المعدل من 46.7 ألف). التغير في التوظيف 3 أشهر / 3 أشهر: 250 ألف...
ارتفعت الأسواق الآسيوية ، والعقود الآجلة الأمريكية ، والأوروبية على أمل أن يوقف الاحتياطي الفيدرالي إجراءاته التشديدية العنيفة. تم تداول...
من المقرر أن تفتح وول ستريت على ارتفاع US100 مرة أخرى بالقرب من ATH هذا العام AMD - أهداف سعر أعلى لشركة أشباه الموصلات من المتوقع أن تفتح...
يواصل النفط انخفاضه في أسبوع آخر من شهر يونيو. بالإضافة إلى ذلك ، ظهرت توقعات جديدة لبنك جولدمان ساكس للنفط الخام. يشير GS الآن إلى مستوى 86 دولارًا للبرميل...
يكمل UBS الاستحواذ على Credit Suisse يدعم برنشتاين اقتباسات أديداس تبدأ جلسة التداول الأولى من الأسبوع بمكاسب في المؤشرات الأوروبية. يحاول مؤشر...
أطلقت أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة (NATGAS) تداولات الأسبوع الجديد بفجوة أسعار صعودية. كان التحرك للأعلى عند الافتتاح مدفوعًا بمجموعة جديدة...
أصدر ANZ توصية لزوج العملات EURUSD. مركز شراء على الزوج بالمستويات التالية: الدخول :1.0775.000 جني الأرباح: 1.0920.000 وقف...
فشلت العملات المشفرة في محو عمليات البيع في الأيام الأخيرة ويتم تداولها تحت الضغط - وسط مخاوف من السوق العملات المشفرة لا تزال البيتكوين...
يتعرض النفط لضربة في بداية أسبوع جديد. يتم تداول خام برنت (النفط) وغرب تكساس الوسيط (OIL.WTI) منخفضًا بنحو 1.5٪ في وقت النشر. قدمت إجراءات وإعلانات أوبك...
تستعد المؤشرات الأوروبية لافتتاح أعلى قليلاً قرارات معدل الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان هذا الأسبوع مؤشر...
تم تداول المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ على ارتفاع في الغالب اليوم. ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 0.6٪ ، وزاد نيفتي 50 بنسبة 0.2٪ ، بينما...
أوقفت مؤشرات وول ستريت الموجة الصعودية الديناميكية منذ بداية جلسة اليوم ويتم تداول المؤشرات الرئيسية الآن بالقرب من مستويات إغلاق الأمس. على الرغم من عدم...
سيبدأ الأسبوع المقبل بهدوء نسبيًا ، حيث لا توجد بيانات اقتصادية كلية مهمة من المقرر نشرها. مع ذلك ، ينتظر المستثمرون بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية...
أسهم BigTech: Apple (AAPL.US) و Alphabet (GOOGL.US) و Microsoft (MSFT.US) و Amazon (AMZN.US) كلها تتقدم اليوم ارتفاع أسهم الشركات المصنعة لأشباه الموصلات...
تتعرض شركة Planet Labs للتصوير عبر الأقمار الصناعية (PL.US) لضغوط هبوطية اليوم حيث فاتتها توقعات الإيرادات والأرباح للربع الأول من العام. كانت نتائج الربع...
ترتفع وول ستريت في وقت مبكر من الجلسة يتم دعم الاقتباسات من خلال المشاعر الجيدة حول Tesla و Netlix Citi تمارس ضغوطا على الأسهم المستهدفة تقلل...
اكتسبت أسهم Tesla 5.0٪ في خطوة سابقة لأوانها بعد اعتماد Tesla's Supercharger Network. انضمت جنرال موتورز (GM) وفورد إلى شركة Tesla ، واعتمدت...
كندا - تقرير سوق العمل لشهر مايو استخدام السعة للربع الأول: فعلي: سابقًا 81.7٪ متوسط أجر الموظف الدائم بالساعة yy لشهر مايو: الفعلي: قبل 5.20٪ تغيير...
