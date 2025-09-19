DE30: داكس يصمد ضمن النطاق الأسبوعي ، تقرير HSBC يغرق أسهم Shop Apotheke!
يحتفظ داكس بمنطقة التوحيد الأسبوعية بيانات سوق العمل الكندي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش توصية HSBC تضغط على أسهم Shop Apotheke قطاع الكيماويات...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
المزيد
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
المزيد
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
المزيد
يحتفظ داكس بمنطقة التوحيد الأسبوعية بيانات سوق العمل الكندي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش توصية HSBC تضغط على أسهم Shop Apotheke قطاع الكيماويات...
تتم مراقبة البيانات الكلية من الصين باهتمام كبير من المستثمرين لأنها قد تؤثر على مخاوف السوق من الركود. من الواضح أن الزخم الاقتصادي التصاعدي منذ بداية...
حقائق: الاتجاه على المدى المتوسط لا يزال هبوطياً توقف التصحيح الصعودي تحت منطقة المقاومة الرئيسية الرأي: تداول زوج العملات EURUSD...
بعد انخفاض استمر يومين من ذروة 33 عامًا ، انتعش متوسط سهم نيكاي الياباني يوم الجمعة. ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 1.61٪ إلى 32149.76 بحلول منتصف النهار ، منتعشًا...
المؤشرات الأوروبية تفتح على انخفاض طفيف بيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلك النهائية لشهر مايو بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من الصين عند توقعات...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس على ارتفاع. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.62٪ إلى 4294 نقطة وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.50٪ إلى 33833 نقطة وزاد...
تحاول وول ستريت الانتعاش منذ بداية الجلسة ، مع ارتفاعات بقيادة US100 ، التي كانت تتداول أمس في أضعف جلسة منذ أبريل. يتم تداول US500 بشكل ثابت ويكافح...
فاجأت مطالبات البطالة في الولايات المتحدة بارتفاعها. في رد الفعل الأول ، يرتفع US100 بعد القراءة. مطالبات البطالة: 261 ألفًا ، المتوقع: 235 ألفًا...
كسر DE30 فوق 16000 نقطة ويرتفع 0.36٪ تعديل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بالهبوط أسهم Hapag Lloyd (HLAG.DE) في المكاسب بعد تعليقات الرئيس...
حقائق: وفقا لرئيسة وزارة الخزانة الأمريكية ، يلين ، فإن النظام المصرفي وخاصة العقارات التجارية قد يواجه المزيد من المشاكل. تتوقع Soros Fund Management...
فاجأت مراجعة الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو للربع الأول من عام 2023 الأسواق التي توقعت نموًا بنسبة 1.2٪. إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو السنوي 1٪...
شهد مؤشر راسل 2000 للشركات الأمريكية ذات رؤوس الأموال الصغيرة (US2000) ارتفاعًا تصاعديًا لعدة أيام. في جلسة الأمس ، ارتفع بنحو 1.8٪ مقابل انخفاض 1.7٪ في...
تفتح المؤشرات في أوروبا بأمزجة مختلطة ينتظر المستثمرون في سوق الأسهم قراءة المطالبات الأمريكية المخزونات ومبيعات الجملة في الولايات المتحدة هناك...
أغلقت المؤشرات الأمريكية جلسة الأمس في حالة مزاجية أضعف وسط عمليات بيع في أسهم شركات التكنولوجيا. فقد مؤشر S&P 500 0.32٪ ، وارتفع مؤشر داو جونز...
يجلب النصف الثاني من جلسة اليوم تقلبات متزايدة على الدولار ، والتي تترجم أيضًا إلى حركات واضحة في المعادن الثمينة. حقق الذهب والفضة أداءً جيدًا اليوم وكان...
اعترف ستانلي دروكنميلر ، مدير شركة Duquesne Capital ، الذي اتخذ خطواته الأولى كمدير مالي في صندوق Quantum Fund الشهير الذي أسسه جورج سوروس في مؤتمر بلومبرج...
الساعة 3:30 مساءً بتوقيت جرينتش - تقرير إدارة معلومات الطاقة بشأن مخزونات النفط الأمريكية النفط. الفعلي: -0.451 mb. المتوقع: 1.5 mb (API: -1.71 mb) البنزين....
تكتسب أسهم شركة Palantir (PLTR.US) لتحليلات البيانات الضخمة والأمن السيبراني وخدمات الذكاء الاصطناعي ما يقرب من 10٪ اليوم. بالأمس، كان نمو الأسهم مدفوعًا...
رفع بنك كندا (BoC) هدفه لسعر الفائدة إلى 4.75٪ ، تماشيًا مع سياسته المستمرة للتشديد. يأتي هذا القرار وسط التحولات الاقتصادية العالمية، حيث تشير البنوك...
وول ستريت ترتفع في بداية الجلسة يكافح S&P 500 لاختراق أعلى المستويات منذ أغسطس 2022 العجز التجاري ينخفض قليلا عن التوقعات اشترت كاثي وود أسهم...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم