تحاول Hyundai إيقاف عمليات البيع بعد بيان المنظمين في مدينة نيويورك
تعرضت قيم أكبر التكتلات في كوريا الجنوبية ، هيونداي وكيا ، للضغط عندما رفعت نيويورك دعوى قضائية ضد الشركات المصنعة ، مما يشير إلى أن العديد من سياراتهم...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
لا يزال DE30 في منطقة التوحيد الإنتاج الصناعي في ألمانيا دون التوقعات Aurubis AG على موجة من التوصيات المتزايدة تجلب جلسة الأربعاء في الأسواق...
سابع أكبر عملة مشفرة في السوق ، Cardano (ADA) ، تنخفض إلى مستويات لم نشهدها منذ أواخر مارس. وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات ، فإن Cardano عبارة...
حقائق: اخترق US500 قناة الاتجاه الهبوطي حاليًا ، هناك تماسك حول منطقة المقاومة اقتربت نهاية دورة الارتفاع خرج مؤشر US500 عن الاتجاه الهبوطي...
كان مؤشر Nikkei 225 الياباني (JAP225) الأسوأ أداءً من منطقة آسيا والمحيط الهادئ اليوم ، حيث انخفض بنسبة 1.8٪ خلال جلسة التداول النقدي. كانت الانخفاضات...
سجلت Inditex (ITX.ES) رقماً قياسياً جديداً في نتائجها الفصلية ، حيث سلطت الضوء ليس فقط على التحسن مقارنة بالفترات السابقة ، ولكن أيضًا على منافسيها الذين...
تعرضت الليرة التركية لضربة كبيرة هذا الصباح. تنخفض عملة تركيا بأكثر من 5٪ مقابل الدولار الأمريكي واليورو. كان هبوط الليرة التركية محيرًا في البداية لأن...
مجموعة المؤشرات الأوروبية تستعد لافتتاح ثابت يتخذ بنك كندا قرارًا بشأن الأسعار في الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش هبوط محير في الليرة...
ساد الهدوء الأسواق المالية صباح الأربعاء مع عدم وجود ارتفاعات كبيرة في الأسعار. ومع ذلك ، هناك استثناء واحد - الليرة التركية. تعرضت الليرة التركية لضربة...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس على ارتفاع. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.24٪ ، وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.03٪ ، وزاد ناسداك بنسبة 0.36٪. سجل...
من المقرر أن يعلن بنك كندا (BoC) عن قراره القادم بشأن السياسة النقدية غدًا في تمام الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش. يبدو أن القرار كان بمثابة مكالمة وثيقة...
تمكنت مؤشرات وول ستريت من التعافي من الخسائر المبكرة وتحقق مكاسب صغيرة في وقت النشر. يعد Russell 2000 استثناءً لأن المؤشر لا ينشر مكاسبًا صغيرة بل مكسبًا...
قدمت شركة الذكاء الاصطناعي Gitlab (GTLB.US) ، التي تعمل في مجال تطوير البرمجيات (DevOps) ، تقريرًا أفضل من المتوقع للربع الأول من العام وقدمت نظرة مستقبلية...
تم تداول القمح بارتفاع يصل إلى 4٪ في وقت سابق اليوم ووصل إلى 650 سنتًا لكل بوشل - وهو أعلى مستوى منذ 17 مايو 2023. ومع ذلك ، تم تقليص هذه المكاسب إلى حوالي...
أطلقت مؤشرات وول ستريت تعاملات اليوم على انخفاض يتراجع مؤشر S&P 500 من مستوى تصحيح 61.8٪ Coinbase تنخفض بنسبة 20٪ مع دعوى SEC أطلقت مؤشرات...
تضعف المشاعر في أوروبا بشكل طفيف تعليقات TSMC تفسد المزاج في سوق أشباه الموصلات Thyssenkrupp AG مع عقد للبحرية الهندية تجلب جلسة التداول يوم...
النفط: قررت أوبك + تمديد اتفاقية خفض الإنتاج حتى عام 2024 ، وإن كان ذلك بمستويات معدلة بشكل طفيف بالإضافة إلى ذلك ، من المقرر أن تخفض المملكة...
وفقًا لـ Bloomberg ، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية ضد أكبر بورصة عملة مشفرة في الولايات المتحدة Coinbase في محكمة نيويورك....
يحاول سوق العملات المشفرة الانتعاش بعد موجة البيع بالأمس التي حطمت اتجاه البيتكوين الجانبي وتسببت في انخفاضات حادة. انتقدت لجنة الأوراق المالية والبورصات...
