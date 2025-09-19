نظرة على مخطط USDCHF (06.06.2023)
حقائق: ارتد الدولار الأميركي مقابل الفرنك السويسري عن الحد الأدنى للهيكل 1: 1 يتداول الزوج في قناة صاعدة تداول الدولار الأميركي مقابل الفرنك...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
المزيد
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
المزيد
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
المزيد
حقائق: ارتد الدولار الأميركي مقابل الفرنك السويسري عن الحد الأدنى للهيكل 1: 1 يتداول الزوج في قناة صاعدة تداول الدولار الأميركي مقابل الفرنك...
مؤتمر Apple السنوي WWDC23 في عام 2023 ، يُعقد مؤتمر المطورين العالميين لشركة Apple بتنسيق عبر الإنترنت في الفترة من 5 إلى 9 يونيو. إعلانات...
تصف BigBear.ai (BBAI.US) نفسها بأنها شركة سريعة النمو ومناسبة تمامًا للاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتقديم رؤى للعملاء. في الواقع ، يعود سجل...
تفاعل زوج USDCNH وعقد CHNComp مع الارتفاعات في مواجهة الإعلان عن أمر السلطات الصينية بخفض أسعار الفائدة على الودائع لتحفيز الاقتصاد. فقدت مؤشر سندات الدين...
بنك الاحتياطي الأسترالي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لقد تأخرت ذروة التضخم لكنها ما زالت مرتفعة لقد تراجعت سوق العمل لكنها لا تزال قوية...
من المتوقع أن تفتح المؤشرات الأوروبية على ثبات بيانات مبيعات التجزئة في الاتحاد الأوروبي طلبيات المصانع في ألمانيا تشير العقود الآجلة الأوروبية...
تم تداول مؤشرات آسيا والمحيط الهادئ متفاوتة اليوم بعد أداء أفضل في وول ستريت يوم الاثنين. ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 0.8٪ ، وانخفض مؤشر S & P / ASX...
من الواضح أن العملات المشفرة في حالة تراجع. تخسر Bitcoin أكثر من 5 ٪ ، وانخفضت Binance Coin بنسبة 10 ٪ تقريبًا بعد الأخبار التي تفيد بأن هيئة الأوراق المالية...
يختبر سعر البيتكوين أدنى مستوياته في مايو بعد تقارير من بلومبرج ، والتي أشارت إلى أن هيئة الأوراق المالية والبورصات قد رفعت دعوى قضائية ضد أكبر بورصة مركزية...
من المقرر أن تفتح وول ستريت على ارتفاع طفيف اليوم جاءت طلبات ISM والسلع المعمرة أسوأ بكثير مما كان متوقعًا أول تدفق للديون الجديدة أسهم أبل في...
من الواضح أن الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو الأسوأ. انخفض مؤشر ISM للخدمات إلى 51.2 نقطة مع توقع 54.5 والمستوى السابق 55.1. ISM غير التصنيعي لشهر...
شهدت جلسة اليوم ارتفاعات ضخمة في قطاع الغاز الأمريكي ، و الصناديق الأوروبية (TTF) ونظيره البريطاني ، حيث ارتفعت قيمته 5.11٪ و 20٪ و 21٪ على التوالي وسط...
ما مدى موثوقية أوبك +؟ قرار أوبك + كان مفاجئة في نهاية الأسبوع الماضي. مع ذلك، فليس من المفاجئ أن يؤدي ذلك إلى تغييرات جوهرية. المفاجأة هي أن أي شيء...
يحاول DAX تمديد المكاسب الأخيرة انخفض مؤشر مديري المشتريات لألمانيا بعد مراجعة البيانات H&M (HMB.SE) و Zalando (ZAL.DE) تحت ضغط تعليقات JP Morgan تجلب...
فشلت الليرة التركية في وقف زخمها الهبوطي القوي المستمر (-0.82٪ مقابل الدولار الأمريكي اليوم) ، وكان العامل الذي أضاف الوقود إلى عمليات البيع اليوم ارتفاعًا...
فشلت الليرة التركية في وقف زخمها الهبوطي القوي المستمر (-0.82٪ مقابل الدولار الأمريكي اليوم) ، وكان العامل الذي أضاف الوقود إلى عمليات البيع اليوم ارتفاعًا...
صدرت قراءات مؤشر مديري المشتريات الخدمي النهائية لشهر مايو من الدول الأوروبية صباح اليوم. أظهرت البيانات المنقحة من فرنسا وألمانيا ، بالإضافة إلى منطقة...
تم إصدار بيانات التضخم السويسري لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو هذا الصباح في الساعة 7:30 صباحًا بتوقيت جرينتش. جاءت البيانات متوافقة مع توقعات السوق...
مجموع المؤشرات الأوروبية يتوجه الى افتتاح ثابت مؤشرات PMI للخدمات لشهر مايو ،ومؤشر ISM غير التصنيعي بيانات التضخم من سويسرا وتركيا ومنطقة...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم