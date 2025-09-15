إرتفاع أسعار النفط بعد قرار أوبك+ زيادة الإنتاج في يوليو
ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل بعد أن قررت مجموعة أوبك+ زيادة الإنتاج في يوليو بنفس الكمية التي زادتها في كل من الشهرين السابقين، بما يتماشى...
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي الصادر عن معهد إدارة التوريد (ISM) (تقرير مايو): 48.5 (توقعات: 49.5، سابقًا: 48.7) أسعار التصنيع...
ارتفع سعر الذهب اليوم بنحو 2%، مدفوعًا بمجموعة من العوامل، أبرزها ضعف الدولار الأمريكي. وتُسهم عدة تطورات جيوسياسية واقتصادية رئيسية في هذا الارتفاع: التوترات...
كشفت مجموعة الدار العقارية اليوم، عن المخطط الرئيس لجزيرة فاهد، أحدث وجهاتها الساحلية في إمارة أبوظبي والتي تمتد على واجهة بحرية بطول 11 كيلومتراً،...
تشهد أسواق الأسهم تباطؤًا مؤقتًا في معنويات المستثمرين يوم الاثنين، في ظل استمرار المخاطر الجيوسياسية المتمحورة حول الرسوم الجمركية. انخفض مؤشر داكس الألماني...
ارتفع سعر النفط الخام اليوم بنسبة تقارب 4%، حيث تبيّن أن زيادة المعروض من أوبك+ أقل مما كان يخشاه السوق، على الرغم من تصاعد المخاطر الجيوسياسية المحيطة...
ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي (NATGAS) بأكثر من 6% اليوم، وهو ما يُعزى إلى موجة حر شديدة تضرب الولايات المتحدة، مما يزيد من احتمالية ارتفاع...
يتزايد توجه البنوك السعودية خلال الفترة الحالية نحو التمويل الخارجي للمحافظة على النمو السريع للإقراض وتلبية متطلبات التمويل رؤية المملكة 2030، حيث لجأت...
ارتفع سعر الذهب بنسبة 1.8% وسط عودة قوية لعزوف المستثمرين عن المخاطرة، مقتربًا من مستوى مقاومة رئيسي قرب 3,365 دولارًا للأونصة. ويدفع تبادل الاتهامات بين...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من بريطانيا في الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من بريطانيا: مؤشر مديري المشتريات...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 8:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي:...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) ألمانيا في الساعة 7:55 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 48.4, المتوقع:...
الساعة ٨:٠٠ صباحًا بتوقيت جرينتش، سويسرا - بيانات الناتج المحلي الإجمالي: الناتج المحلي الإجمالي (الربع الأول): نمو فعلي ٠.٥٪ على أساس ربع سنوي؛...
تُحرك الأسواق المالية مجددًا تحولات سياسات التجارة العالمية، حيث يُجدد الانهيار اللفظي في العلاقات الأمريكية الصينية المخاوف بشأن النمو والقدرة التنافسية...
تراجعت المؤشرات الأمريكية في معظمها يوم الجمعة استجابةً لتجدد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة. وتشير العقود الآجلة إلى استمرار الانخفاضات...
أغلقت مؤشرات وول ستريت الأسبوع والشهر على خسائر. انخفض مؤشر US500 بأكثر من 0.6%، بينما انخفض مؤشر US100 بنحو 1%. تدهورت المعنويات بعد أن صعّد الرئيس...
انتهى أسبوعٌ آخر مثيرٌ في الأسواق. يُفاقم عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية والاضطرابات القانونية المحيطة بإدارة ترامب من الإشارات المتضاربة الصادرة عن الاقتصاد....
ترتفع أسعار الكاكاو اليوم بأكثر من 6%، لتقترب مجددًا من مستوى 10,000 دولار أمريكي. ويُرجّح أن تكون مكاسب اليوم انتعاشًا بعد الانخفاضات الحادة الأخيرة وإعادة...
تدرس أوبك+ زيادة إنتاج النفط الخام لشهر يوليو بما يتجاوز 411 ألف برميل يوميًا، وهي خطوة من شأنها دعم المسار الهبوطي الأخير في أسواق النفط. على مدار الأشهر...
الشركات الصغيرة تقود الخسائر وسط تجدد التوترات الأمريكية الصينية. تراجعت توقعات التضخم في مايو، وانخفض مؤشر أسعار المستهلك بشكل طفيف. تراجعت أسهم...
