حصاد الأسواق (05.06.2023)
بدأت أسعار النفط تعاملات الأسبوع الجديد مع فجوة سعرية صعودية عقب اجتماع أوبك + وافقت أوبك + على تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية حتى عام 2024 ، بينما...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
المزيد
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
المزيد
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
المزيد
بدأت أسعار النفط تعاملات الأسبوع الجديد مع فجوة سعرية صعودية عقب اجتماع أوبك + وافقت أوبك + على تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية حتى عام 2024 ، بينما...
نمو الوظائف القوي في الولايات المتحدة لشهر مايو يعني أن رفع سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الاجتماعين المقبلين لا يزال مطروحًا على الطاولة....
وسعت شركة تصنيع الملابس والأحذية الرياضية Under Armor (UA.US) مكاسب أسعار الأسهم التي حققتها أمس في تداول وول ستريت قبل السوق. تحاول الأسواق تقييم بيع...
من المقرر أن تفتح وول ستريت على ارتفاع في اليوم الأخير من الأسبوع معنويات متضاربة بعد إشارات معاكسة من بيانات سوق العمل ارتفاع أسهم MongoDB بعد...
مع اقتراب سعر برميل النفط من أدنى مستوياته في عدة أشهر ، لم يتوقف وارن بافيت عن شراء أسهم في شركة أوكسيدنتال بتروليوم (OXY.US) ، وهي شركة نفط وغاز أمريكية. بين...
تقوم DAX بتوسيع الموجة التصاعدية الديناميكية NFP لا يغير معنويات سوق الأسهم تدعم نتائج Lulumenon أسعار أسهم Adidas (ADS.DE) و Puma (PUM.DE) Uniper...
تقرير الولايات المتحدة ، NFP لشهر مايو الوظائف غير الزراعية: 339 ألف مقابل 190 ألفًا متوقعًا (253 ألفًا سابقًا) معدل البطالة: 3.7٪ مقابل...
اكتسبت ناسداك أكثر من 30 ٪ منذ بداية العام ، على الرغم من دورة تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي وتكاليف التمويل القياسية المرتفعة. يقود السباق أكبر شركات...
تقرير NFP لشهر مايو هو إصدار الماكرو الرئيسي لليوم. من المتوقع أن تظهر بيانات الوظائف الأمريكية ، المقرر إصدارها في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم...
ذكرت بلومبرج أن الصين تدرس حزمة دعم عقاري جديدة لتعزيز الاقتصاد. يدرس المنظمون خفض المدفوعات المقدمة في بعض مناطق المدن الكبرى ، وخفض عمولات الوسطاء على...
بدأت المؤشرات الأمريكية تداول هذا الأسبوع على قدم وساق وتحركت هبوطيًا يومي الثلاثاء والأربعاء. ومع ذلك ، فقد تحولت المعنويات يوم أمس حيث أصبح من المرجح...
المؤشرات الأوروبية تستعد لفتح أعلى تقرير بيانات الوظائف الغير زراعية لشهر مايو في دائرة الضوء مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون سقف الديون تشير...
أنهت المؤشرات الأمريكية أول جلسة تداول في الشهر الجديد محققة مكاسب جيدة. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.99٪ ، وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.47٪...
تمدد وول ستريت زخمها الصعودي على الرغم من بيانات الاقتصاد الكلي الضعيفة سوق العمل في الولايات المتحدة لا يزال قويا C3.ai ينخفض بعد توقعات الإيرادات...
تقرير وزارة الطاقة حول مخزونات النفط الأمريكية. مخزونات النفط. الفعلي: 4.49 mbالمتوقع: -1.2 mb جرد البنزين. الفعلي: -0.21 mb المتوقع: -0.20 mb مخزونات...
2:30 مساءً بتوقيت جرينتش - EIA تخزين الغاز الطبيعي. الفعلي: 110 مليار قدم مكعب. المتوقع: 95 مليار قدم مكعب. السابق: 96 bc بلغ الغاز العامل في التخزين...
مؤشر PMI لقطاع التصنيع لشهر مايو (نهائي). حاليا: 48.4. النشر الأولي: 48.5. مؤشر ISM لقطاع التصنيع في مايو. حاليًا: 46.9. المتوقع: 47.0. السابق: 47.1. مؤشر...
توقفت الانخفاضات في الذهب عند خط الدعم يشير التكوين الفني إلى استمرار الاتجاه الصعودي في الوقت الحالي ، يبلغ سعر الذهب 1960 دولارًا...
تأتي بيانات مؤشر مديري المشتريات للصناعة مختلطة تفرض Salesforce ضغوطًا على شركات البرمجيات الأوروبية تجلب جلسة الخميس في الأسواق الأوروبية تحسنًا...
جاءت طلبات إعانة البطالة الأمريكية أقل من توقعات المحللين. مطالبات العاطلين عن العمل: الفعلي: 232 ألف. متوقع 235 ألف. السابق 229 كيلو. جاءت...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم